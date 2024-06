Edificios del XIX y maestros del XX ¿para niños del XXI?

Pilu Hernández Dopico, una leonesa afincada en Valencia, ha creado un portal inicialmente dedicado a la preparación de oposiciones relacionadas con la enseñanza que tiene 140.000 seguidores en Instagram y cerca de 200.000 en Facebook y se ha convertido en un Vademecum de la docencia. ‘El pupitre de Pilu’, se puso en marcha como una experiencia paralela pero ha terminado siendo su dedicación exclusiva, hasta tal punto, que ha tenido que solicitar la paralización de la actividad en su puesto de trabajo para dedicarse a esta nueva tarea.

El portal trabaja «básicamente con las oposiciones a nivel nacional, pero también con los técnicos superiores de Educación Infantil y la educación de familias». Abarca «no solo al gremio de los opositores, sino también los docentes y las familias». Hay muchas familias que me se preguntan por qué suspenden sus hijos en el colegio. «Yo les ayudo».

Pilu trabajaba en Alicante en el año 2009 y decidió poner en marcha una red social para ayudar a los opositores. «Lo tenía en petit comitée pero la gente que lo consultaba, a la vez se enteraba de si yo había comido una paella el domingo. Y decidí separarlo. Un fin de semana por la mañana decidí crear un portal. No tardó mucho en nacer como empresa, porque se me fue de las mano», reconoce en conversación telefónica.

AHORA TIK TOK

Su nómina de seguidores crece: «Estamos entrando en TikTok y esto es inabarcable porque es el futuro. He tenido que contratar personal para que se encarguen de mis redes sociales, porque de aquí a dos años, estos se va a disparar de una forma increíble. No me da la vida».

Era una iniciativa profesional paralela a su trabajo como docente «pero ha terminado convirtiéndose en una empresa». Nació para ayudar a las familias de educación especial, «y ahora ya estamos con Infantil y Primaria en la Comunidad Valenciana y vamos a entrar pronto en todas las especialidades y en toda España porque esto está creciendo mucho. Abarcamos también a alumnos de carrera y preparadores», reconoce orgullosa.

Es una iniciativa de carácter global, aunque ha nacido con sello leonés. «Nos hemos apoyado para el logo en una empresa leonesa, Artecé, porque somos de León y queremos potenciar a León».

Ofrece atención individualizada de 24 horas al día y siete días a la semana. «Ayudamos a preparar las pruebas y tenemos una formación muy cercana, muy trabajada y muy machacada. Damos el material para que cada uno elija las clases que quiere y hay un preparador específico en cada materia». Las oposiciones en Castilla y León están fijadas para el próximo día 22 de junio» pero en Madrid han salido ya los tribunales, en Castilla y León salen el viernes y este mes es complicado y tenemos mucho trabajo», asegura.

Utilidad El portal es una herramienta para resolver problemas de educación en todos los niveles

No hay un momento estrella del año: «Cada mes tiene lo suyo y hay picos de trabajo, dependiendo de cuando sean las oposiciones. La gente va buscando en agosto cosas con vistas a otro año, pero desde que nació ‘El Pupitre de Pilu’, no conozco las vacaciones», señala.

EDUCACIÓN INFANTIL

A partir de ahora va a comenzar a especializarse también en Educación Infantil «que es una modalidad que teníamos un poco dormida y ahora viene a llamar a nuestra puerta y entra con mucha fuerza. Tengo muchas cosas en la cabeza».

Es «maestra de vocación y preparadora de oposiciones por pasión» y cuenta que su blog nace por la necesidad de un cambio de metodología en nuestras aulas: «Impartimos clases en edificios del siglo XIX , maestros del siglo XX, a niñ@s del Siglo XXI». Se reconoce defensora incondicional de «esos locos bajitos». Tiene un slogan elocuente: «Soñar es de valientes y aquí soñamos despiertos». Es la filosofía de la casa, que tiene mucho de emprendedora.