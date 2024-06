León tiene dos bocadillos en el top 15 de de los mejores de toda España

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Está en juego el mejor bocata de España. La duda se despejará esta misma tarde en Oviedo, que acogerá la gran final de la primera edición del Campeonato de Bocatas de España (Best Sandwich Spain).

En la cita no faltarán representantes leoneses, dos en concreto, que tratarán de hacerse con el primer premio de esta curiosa convocatoria a la que se han presentado más de 100.000 propuestas que han superado los 20.000 votos en total.

Desde León, llegarán a Oviedo dos exquisiteces: 'The Goat', una creación del local The Pit Ribs and Wings y 'Panzetto', la propuesta de Zielo León. Son los únicos locales de Castilla y León que llegan a la final.

El primero es un bocadillo con el chivo como ingrediente estrella en una creación envuelta en pan negro de masa gallega como homenaje a las cuencas mineras. Una alegría para el paladar y para la vista.

El otro representante leonés, 'Panzetto', tiene como protagonistas el pan brioche artseano, col slow con mayonesa de kimchy, pazceta ibñerica, pepino holandés encurtido, salsa barbacoa casera y queso raclette fundido al momento como toque final antes de hincarle el diente. Sabroso y contundente.

Los dos leoneses estarán entre los 126 establecimientos participantes de las 17 comunidades autónomas que han presentado bocadillos gourmet, clásicos, sándwich... En total, más de 100.000 personas han dado buena cuenta de ellos durante las cinco semanas que ha durado el campeonato. Además del premio al Mejor Bocata de España, segundo y tercero, también recibirán galardón primero, segundo y tercero del Mejor Bocata Delivery by Glovo, premios Audacious y Orígenes otorgados por la empresa organizadora, Fenicia Marketing Gourmet, Mejor Bocata Clásico, Best Sandwich Spain, y los tres bocatas mejor valorados de cada Comunidad Autónoma.