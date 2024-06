Vallas de New Jersey para el Escorial de Trobajo

Publicado por L. Urdiales León Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo celebró por comunicado lo que considera «el inicio de las obras» de la rotonda de Trobajo. En contra de la emoción municipal, en la intersección no se ha producido novedad alguna con la intervención pendiente, más allá de un camión pluma que transportó vallas de New Jersey de hormigón y una transpaleta para manipular la mercancía.

El Gobierno reconoció la pasada semana en sede parlamentaria que el cruce de la N-120 con el acceso a Trobajo está en situación legal de obras desde diciembre de 2023.

La evolución del proceso en esta semana no cambia el relato de las anteriores, de las líneas amarillas para perimetrar el área de acción, el cartelón que anuncia el acontecimiento con una inversión que ronda el millón y medio de euros. No hay operarios de obra, ni maquinaria de obra, ni pesada ni ligera, que haga pensar que el cruce está en obra; se mantiene el líneas del conos que impide el acceso de la N-120 a Párroco Pablo Díez, entre isletas y ramales impasibles en un escenario inamovible desde el primer fin de semana de diciembre.

El único elemento que anima la esta esquina olvidada de la loma de Trobajo del Camino son las vallas de hormigón modelo New Jersey; y la mano de pintura de amarillo fosforito con el que se multiplica de forma exponencial el recurso de balizas en la zona. Un pintos con rodillo en ristre fue lo más aproximado a «inicio de las obras» que anunció ayer el Ayuntamiento de San Andrés.

Sobre este filtro seccionado desde hace siete meses se aparecen todas las taras que definen la relación de la administración con León en materia de infraestructuras. Siete meses en situación legal de obras y ni un palmo de hormigón, ni una brecha descubierta, ni una palmo de calzada afectada.

Aunque el elemento de debate que más desgasta al Gobierno, promotor de una obra que se paga con fondos de resiliencia, es el amplio margen del plazo de ejecución, que da por hecho que la rotonda que relevará al cruce tercermundista de los semáforos no estará definida para entrar en servicio hasta después del verano de 2026; 26 meses para armar una circular con cincuenta metros de diámetro.

«Las obras, con un plazo de 26 meses, tienen comienzo legal con fecha de 22 de diciembre de 2023», respondió de forma textual el Gobierno al PP ante la extrañeza que mostraron los populares leoneses por la parsimonia en la actuación.

El tono amarillo de la apuesta añade otra anécdota curiosa al almanaque de la futura rotonda que aún no ha comenzado; al coronar la salida de Trobajo a la N-120, el automovilista se encuentra con el retazos amarillos en las vallas de New Jersey que parecen dar continuidad al tono de una franquicia de muebles asentada en el polígono industrial. Según los planes oficiales, ya no pueden quedar más de 26 meses para ver el desenlace final de este episodio.