Las nuevas calles peatonales tendrán cubos de la basura puerta a puerta

Sin tráfico y, ahora, sin contenedores, las nuevas calles recién peatonalizadas por el Ayuntamiento de León se sumarán al sistema de recogida puerta a puerta. A la espera de que se ponga en funcionamiento el nuevo modelo de gestión de residuos en el centro histórico y en Ensanche, el gobierno municipal ha decidido poner en funcionamiento en Alfonso V, Gil y Carrasco, San Agustín y Ramiro Valbuena, así como sus áreas de influencia y otras vías que se incorporen, «un sistema intermedio» que pueda abordar con los recursos y medios existentes en el servicio. La solución, como se apunta en el informe técnico, pasa por «sustituir los grandes contenedores comunitarios de resto por cubos de menor tamaño que se puedan guardar diariamente en los portales de cada comunidad de vecinos».

La medida se anuncia como «excepcional y transitoria». Aunque no hay un plazo para que el Ayuntamiento de León estrene el modelo de recogida con el que, en una decena de puntos de la zona histórica y otros tantos del Ensanche, se colocarán islotes con las distintas fracciones de residuos pero sólo durante unas determinadas horas al día. Un vehículo eléctrico colocará cada una de las estructuras a media tarde y luego volverá a engancharlas, como si fueran un remolque, para su traslado posterior al vertedero. En ese tiempo intermedio, que se estima que irá entre las 19.00 y las 23.00 horas, los vecinos tendrán que bajar sus basuras porque el resto del día no habrá cubos en su entorno.

Pero el modelo, que ya tienen ciudades como Palma de Mallorca o Córdoba y se considera «más acorde con las directrices medioambientales y con la reducción del tráfico en estos nuevos espacios», requiere de «medios mecánicos con los que aún no se cuenta», como se informa en el documento. Mientras el Ayuntamiento de León termina de plantearlo, junto a la incorporación del contenedor marrón, que arrastra un retraso de más de dos años y conllevará una penalización de cerca de 420.000 euros ya en este ejercicio por no cumplir las directrices de reciclaje, el gobierno de José Antonio Diez ha decidido sacar a contratación la compra de 180 cubos.

El presupuesto de partida cuenta con 10.208,29 euros para, al menos, 90 cubos de 120 litros y otros tantos de 250 litros. Su adquisición servirá para solucionar el «desplazamiento de los contendores fijos de recogida comunitaria de residuos, que estaban implantados en las calles peatonalizadas y se han llevado hacia las zonas no peatonales circundantes». «Se evita, de esta forma, la permanencia de los contenedores en las nuevas zonas y se mejorar la experiencia visual e higiénica para la ciudadanía», según se publicita en el informe

Los técnicos insisten en que con el reparto de los nuevos contenedores, que las comunidades tendrán que sacar y volver a recoger una vez que haya pasado el camión de la basura, se solucionarán los «problemas por la acumulación en las áreas no peatonalizadas» que puede generar «el desplazamiento de los contenedores fijos comunitarios». «Es por ello que es necesario no incrementar el número de contenedores fijos instalados en las áreas de tráfico y no generar un excesivo alejamiento de los puntos de recogida de los residuos generados en las viviendas y locales de las zonas peatonales», como se reseña en el informe que da paso a la medida.

Afectados La solución afecta a Gil y Carrasco, Alfonso V, San Agustín, Ramiro Valbuena y sus áreas de influencia