Los agentes de seguridad privada, claves en la campaña de Navidad

Publicado por Abigail Calvo León Verificado por Creado: Actualizado:

Los agentes de la seguridad privada tienen su reconocimiento hoy con la entrega de premios que de la Subdelegación del Gobierno y los cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Un acto en el que se han entregado 17 menciones honoríficas, 10 propuestas por la Policía Nacional y siete por la Guardia Civil.

El comisario principal de la Comisaría de la Policía Nacional en León, Miguel Ángel del Diego, destacó que la colaboración entre los cuerpos y fuerzas del Seguridad del Estado y los agentes de la seguridad privada es "es muy importante, nos apoyamos en ellos, son fuentes de información, colaboradores... y sobre todo en estas fechas, en el marco de la Operación Comercio Seguro en Navidad, confiamos mucho en ello", aseguró, en relación a la "pequeña delincuencia".

El subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, también incidió en esta colaboración que valoró como "excelente" para considerarla "un pilar fundamental de la seguridad para la Guardia Civil y la Policía Nacional además de para las empresas".

Entre los premiados, la empresa Total Seguridad, cuyo premio recogió Cristian Fernández: "Es un reconocimiento al cambio que queremos instaurar en León, para cubrir las carencias y las necesidades especiales" y al hecho de que los agentes privados que trabajan para esta empresa no falla en sus comunicaciones con la Policía Nacional, no se exceden de sus funciones o el personal está dado de alta, resumió este agente privado quien recordó que pese a la batalla para conseguir ser reconocidos como agentes de autoridad, el sector está "aún a años luz". En este sentido se manifestó también Del Diego quien consideró que únicamente son reconocidos como agentes de autoridad cuando hay una actuación conjunta con el personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, "en ese momento sí lo son a efectos de una protección penal, pero no en el resto de los casos y esta es una reivindicación legítima que están buscando", en relación a que son considerados únicamente auxiliares de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Entre los premiados, el jefe de seguridad y dos vigilantes de seguridad del centro comercial El Corte inglés, por su destacada actuación "ante el gravísimo y fortuito accidente acaecido en su establecimiento a un cliente".

En la provincia de León hay actualmente 21 empresas dedicadas a la seguridad privada, de las que una decena tiene sede o delegación en la provincia, que dan empleo a 1.500 personas. De ellas, 877 son vigilantes de seguridad y otros 23 vigilantes de explosivos, escoltas, jefes y directores de seguridad. Este sector se mantiene pese a la crisis ya que hay establecimientos que están obligados por normativa a disponer de medidas de seguridad: Entidades de crédito

Joyerías, platerías y galerías de arte, estaciones de servicio, farmacias, administraciones de Lotería y establecimiento de juego. En total, 326 en León.

La Policía Nacional a través de la Unidad territorial de seguridad Privada, es la encargada del control, la supervisión y el asesoramiento de todos los integrantes de la seguridad privada (a excepción de los guardias particulares de campo, competencia residual de la Guardia Civil), empresas de instalación y mantenimiento, centrales receptoras de alarmas, empresas de seguridad, detectives privadas, entre otras. La Policía Nacional también comprueba la idoneidad de las medidas de los establecimientos que están obligados a contar por ley y para ello, en 2023, realizó más de 300 inspecciones y 140 en lo que va de año.

"Los servicios privados de seguridad son complementarios y subordinados respecto a los de la seguridad pública, estableciéndose a partir de ahí un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares", señalan fuentes de Subdelegación de Gobierno que añaden que uno de los principales problemas del sector son las falsas alarmas.

"El elevadísimo número de falsas alarmas, con la consiguiente movilización innecesaria de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es uno de los principales motivos en el cambio de legislación en seguridad privada, haciendo necesaria una progresiva adecuación de los elementos de seguridad para garantizar la veracidad de las alarmas y por ende la eficacia en la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil", inciden las mismas fuentes, que añaden que el aumento en el número de empresas y la disminución de servicios motivada directamente por la crisis económica y la consiguiente disminución de servicios ha colocado ha muchas de estas empresas en una situación critica es otra de las problemáticas del sector.