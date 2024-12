El comercio exige a Diez suprimir las zonas peatonales hasta tener parking

Volver al planteamiento inicial que había comprometido el equipo de gobierno municipal, un calmado de tráfico y no la peatonalización de las calles céntricas; y atender la resolución del Procurador del Común, que insta al Ayuntamiento no restringir la circulación de vehículos en las zonas peatonales de Gil y Carrasco, Alfonso V, San Agustín y Ramiro Valbuena; y considera ilegal la normativa aprobada hasta ahora por José Antonio Diez. Son las exigencias que hacen los comercios leoneses, que advierten de que ya deja notar un sensible descenso del número de clientes que pasan ante sus escaparates, y adelantan que el sector, básico en la economía de la ciudad, sufrirá cierres por lo que consideran un nuevo obstáculo a su viabilidad.

Tanto la Asociación Leonesa de Comercio (Aleco) como el Centro León Gótico, critican que «se haya empezado la casa por el tejado», y se haya prohibido la circulación de vehículos antes de pensar «dónde meter los coches», y dotar de aparcamientos suficientes al entorno del centro de la ciudad.

El presidente de Aleco, Javier Menéndez, insiste en reclamar un «aparcamiento ambicioso» en Santa Nonia, para lo que llama a que «las familias socialistas del Ayuntamiento y la Diputación se pongan de acuerdo». Y lamenta el proyecto anunciado: «La Diputación no necesita más oficinas, el actual edificio del conservatorio va a quedar libre. Pero la ciudad sí exige un gran parking en el centro, que permita disfrutar de ese paisaje peatonal al que se aspira».

Denuncia que en el programa electoral del PSOE municipal se anunció un «calmado de tráfico, es decir, que los coches vayan más lentos. Luego parece que se preguntó a algunos comercios. Desde luego no a todos. Y, de buenas a primeras, se impone una zona peatonal con restricción total de vehículos. Si esta era la idea, había que haberlo tramitado de otra manera». Menéndez recuerda que estas restricciones «tienen que estar muy bien motivadas, tener proporcionalidad respecto a otras zonas y vigilar la vulnerabilidad de muchas personas, que ahora no pueden acceder al centro. Llevar a cabo semejante infraestructura sin tener en cuenta el aparcamiento es gravísimo para la ciudad. A ver cuántos comercios aguantamos, porque no se ven ni soluciones ni voluntad política de buscarlas».

Juan Dopico, presidente de León Gótico, recuerda en que capitales como León «el comercio depende enormemente de los compradores que vienen de la provincia. ¿Qué hacemos ahora?». Muestra su sorpresa porque «ningún político se sorprendiera ni protestara cuando se impuso establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZEB) a las ciudades de más de 50.000 habitantes. Todos se han puesto a aplicarlo, y ahora comienzan a salir sentencias de normativas ilegales».

El empresario entiende que «como hay fondos europeos para hacer las obras los ayuntamientos los aprovechen, pero estamos quitando los coches antes de hacer aparcamientos. Se piensa en el peatón, no en que el peatón viene a comprar en coche. ¿Quién va a pasar ahora delante de nuestros escaparates? ¿Cuántos vamos a sobrevivir a los cada vez más problemas que se ponen a los consumidores en el centro?».

Centros comerciales

Los responsables de ambas asociaciones empresariales coinciden en que lo más importante para un centro comercial es tener un aparcamiento amplio. «Y ahora eso sólo está en las áreas comerciales de las afueras de la ciudad. Cualquier producto estará en otras formas de distribución, también el comercio electrónico. Si las tiendas somos tan importantes para la ciudad, si es verdad que aportamos un tercio del PIB local, ¿por qué el comerio es el destinatario de todas las decisiones desgraciadas que se toman? Ahora llegarán los locales convertidos en pisos. ¿Luego qué? Podremos seguir siendo lo que le da vida a la ciudad?», lamenta Menéndez.

Recuerdan también las sentencias que ya se están dictando sobre la ilegalidad de algunas ZEB, como las de Madrid, Gijón,... ¿Qué medida tomarán en el caso de León? «El Ayuntamiento aún no ha aprobado su ZEB, así que no podemos saberlo; pero el informe del Procurador del Común es toda una llamada de atención para optar por la figura del calmado de tráfico».

El presidente de Aleco reclama que «las medidas se tomen con consenso, y sin perjudicar a nadie». Y recuerda que el problema del aparcamiento y el perjuicio al comercio no es exclusivo del centro de la ciudad. «En San Mamés la situación también es muy complicada».