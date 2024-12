Araú, la joya BIC de San Andrés, encara una década cerrada y con visible deterioro

«Siempre temimos que se viniera abajo. La negociación con el Ayuntamiento fue larga, pero al ser un edificio singular había un ánimo de no derribarlo, conservarlo y compartirlo por parte de nuestra familia». Esas palabras de los últimos propietarios del emblemático edificio Araú de Trobajo del Camino, que cedieron los cuatro inmuebles diseñados por Juan Crisóstomo Torbado en 1998 a San Andrés del Rabanedo, suenan hoy proféticas.

Y es que esta joya del municipio, declarada BIC en 1962, encara con las puertas aún cerradas a cal y canto su décimo año tras ser «resucitada» casi en estado terminal con unas obras de 6,2 millones de euros. Sin embargo, aquella reforma se «deshace» a la vista de todos volviendo a dejar el entramado de edificaciones de 2.291 metros cuadrados con humedades, desconchones, roturas y agujeros que vuelven a acercar a Araú a la sala de Urgencias.

Recuperar la desfallecida fábrica de embutidos y la lujosa vivienda que impulsó Adriano Alcorta en el siglo XIX no fue fácil. Ha constituido una tarea compleja que ha surcado tres décadas llenas de vaivenes. El primer escollo fue salvar a Araú del derribo tras ser declarada parcialmente en ruinas en 1997, cinco años después de que su actividad cesara tras un siglo de funcionamiento. Su reforma comenzó y terminó en 2008 por la quiebra de la adjudicataria y en 2009 perdió su fachada y torre Oeste por desplome, además de que la nave macelo fue cercenada para abrir un vial.

Su gafe prosiguió por los retrasos del ministerio para presupuestar de nuevo las obras, que se retomaron en 2013, y tras concluir en 2014, por la caída de la segunda empresa que dilató años sus remates, aunque el ministerio había dado por entregadas las obras el 11 de diciembre de 2015. Con la pelota en el tejado de San Andrés, su apertura se está presentando igual de intrincada y la llave lleva sin girar desde hace la friolera de una década, lo que está dilapidando los millones que se emplearon en revitalizar un espectacular conjunto histórico-artístico de 99 ventanas.

UPL lleva medio año intentando dejar el edificio en manos de una fundación que trata a los pacientes oncológicos con un coctáil de ejercicios físicos, dieta y psicología, y que, de momento, no ha convencido a la oposición. La alcaldesa, Ana Fernández Caurel, asegura que con la situación económica de San Andrés «todos saben que no podemos abrir Araú, y la fundación Uapo le daría un uso social y evitaría su deterioro». Sin embargo, los partidos del municipio habían coincidido hasta ahora en convertir el inmueble en un gran foco sociocultural y el cambio de timón ha encallado contra ellos. La última propuesta hace quince días no se aprobó en el pleno, aunque indicaba que se mantenía el uso como albergue de peregrinos y museo del Camino, a lo que añadía el uso cultural recreativo, social, deportivo y sanitario-asistencial. Queda esperar si antes de final de año, San Andrés maniobra para llegar a una solución que salve de nuevo Araú, en cuyos antiguos despachos y vivienda se habilitaron oficinas y zonas expositivas, y en la zona de picado, secado y envasado se abrieron enormes salas multiusos y luminosas de 180 metros cuadrados.

Vivienda anima al Ayuntamiento a pedir el 2% cultural

En las misivas que se han cruzado en los últimos meses el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para solicitar una ampliación de los usos de este emblemático edificio, el pasado 3 de octubre la subdirectora general de Arquitectura y Edificación, Elena Calama, admite que la rehabilitación fue una inversión íntegra del ministerio y que no se uitilizaron fondos del 1% cultural.

En la carta, informa al Ayuntamiento que «no constan» inversiones pendientes para San Andrés, pero «se está valorando una próxima convocatoria de ayudas del 2% cultural durante 2025». Un programa de subvenciones para la rehabilitación de Bienes de Interés Cultural, y Araú lo es desde 1962, por lo que Vivienda «invita» al Ayuntamiento «a que pueda ir trabajando en la solicitud de la convocatoria», ya que el ministerio estima «que toda solicitud susceptible de ser presentada es una buena noticia para nuestro patrimonio». Es más, indican a la alcaldesa, Ana Fernández Caurel, que el equipo del programa del 2% cultural «estará a su disposición para explicarle y aconsejarle en la preparación de la mejor solicitud posible».

El intento de UPL este año de dejar el inmueble a Uapo para un gimnasio oncológico no ha convencido a la oposición, que ve «lagunas»