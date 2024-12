Cómo adentrarse en la mente de un demente

Acaba de publicar un interesante artículo de colaboración en la prestigiosa revista policial H50 sobre el tema. Tiene otro buen trabajo similar previo. Carlos Fernández es el sargento de la Brigada de Policía Judicial de la Guardia Civil de León y desentraña cómo los recovecos de la mente humana encierran a veces en silencio el agumentario que lleva a un criminal a cometer delitos. «Claro que la maldad existe».

AVANCES

«Ahora hay que buscar la huella psicológica, no solo la criminal». «Me gusta la psicología investigativa. No hay que confundir la criminalística con la criminología. Es muy difícil entender la investigación de un crimen sin que vaya el equipo del laboratorio. Pero ahora además de buscar las huellas materiales, hay que buscar las huellas psicológicas».

NUEVOS CAMPOS

«Caminamos más hacia el ámbito científico, las cosas han ido cambiando poco a poco». «El tema del ADN ha evolucionado mucho. La psicología investigativa también. No es cuestión de instinto policial, sino de conocimiento y experiencia, que aforan en un momento determinado».

FORMACIÓN

«El investigador se puede hacer, pero tiene que nacer». «El investigador se puede hacer, pero el buen investigador tiene una predisposición de base. Hay futbolistas que entrenan más que Messi, pero la estrella es él. Con esto pasa lo mismo. El buen investigador tiene que tener conocimiento, experiencia y sensibilidad».

TÉCNICAS

«La negociación con el delincuente ha cambiado mucho». «Cuando te dedicas a investigar crímenes execrables, ya no vale todo, hace falta una preparación. Hay que analizar el lenguaje verbal y el no verbal, tampoco sirven entrevistas de cualquier manera. Las técnicas de negociación con el delincuente han cambiado mucho, esto ya no es como se pensaba antes».

PACIENCIA CON EL SOSPECHOSO

«Supe que era el autor del crimen cuando le vi echar el azúcar al café después de un cuarto de hora». «Recuerdo un caso en pandemia, cuando estábamos entrevistando a un sospechoso. Me lo llevé a tomar un café. No se relajó hasta que de la conversación dedujo que no teníamos nada contra él y fue cuando empezó a echar el azúcar».

ROMPIENDO MITOS

«La maldad existe». «La maldad existe, igual que el egoísmo. El ser humano es un hábitat donde el diferentes proporciones hay de todo. Hay una maldad extrema que luego se vuelve relevante. Son cosas que vas aprendiendo con el tiempo».

UN CASO MUY DURO

«El crimen del dominicano fue impactante». «Cada caso es un mundo que lo convierte en diferente. El crimen del dominicano nos dejó la sensación inicial de que lo habían matado como a un perro. Era una familia muy humilde, que tuvo que recurrir a un abogado de oficio. Las víctimas a veces son instrumentalizadas y la parte emocional cuenta mucho. Como responsable de este área, te responsabilizas mucho. Cada uno tenemos nuestra conciencia. Sé que la mayoría de las veces hacemos lo que tenemos que hacer, pero te queda el vínculo personal con esas familias».

ASUNTO ESPELUZNANTE

«Lo del asesinato del taxista de La Ventas de Albares me marcó mucho». «El crimen del taxista de Las Ventas de Albares me parece terrible. Eso sí que fue un caso de un psicópata puro. Yo tenía antecedentes y cuando pude hablar con él, vi que todos los datos que teníamos dibujaban un psicópata auténtico. Se sinceró bastante conmigo, no tenía ninguna empatía. Era una persona sin ningún tipo de apego. Murió en la cárcel de un infarto. Me marcó mucho el tema de los padres del taxista, nos pidieron que hiciéramos todo lo posible por detenerlo y cuando llamé a las 2:00 de la mañana para decirles que lo habíamos cogido fue una mezcla de alegría, tristeza y silencio. Fue una de las experiencias que más me han marcado».

UN INDIVIDUO EXECRABLE

«Lo peor de la condición humana». «Fue terrible el caso de agresor sexual de las ancianas. Atacó a seis mujeres. Con un perfil geográfico se pudo establecer unos lugares de anclaje, para determinar que se trataba de crímenes seriales. Fueron seis agresiones brutales a mujeres de 90 años, con una violencia desmedida y sin satisfacción sexual. Localizamos un radio de acción igual en casi todos los ataques y vimos que se trataba de alguien que se movió desde una provincia limítrofe. Se pudo hacer una entrevista con él y reconoció los hechos. Algunas de aquellas víctimas llegaron a morir de pena».

LO PERSONAL Y LO PROFESIONAL

«Si no eres capaz de soportar estas condiciones, esta no es tu unidad». «Un investigador no puede tener en su cabeza compartimentos estanco. Estás pendiente de tu familia y de tu casa, pero a veces recibes llamadas a las 2.00 de la mañana y molestas a tu familia. Pero si no eres capaz de soportar estas condiciones, esta no es tu unidad. El servicio a la sociedad no puede estar sometido a horarios. En eso debo de decir que siempre tenemos el reconocimiento y el apoyo de nuestros superiores. Aunque a nivel legislativo parece ser que oficialmente no estamos considerados una profesión de riesgo» (dice entre risas).

EL TIEMPO LIBRE

«Me gusta el cine negro, pero hay demasiada ficción». «En tu tiempo libre, es inevitable tener la tendencia a dedicarte también a estos temas. Me gusta el cine, pero soy muy crítico porque a veces hay demasiada ficción en estos asuntos nuestros».

TIPOS DE CRÍMENES

«La agresión sexual busca más que el placer, la humillación». «La Guardia Civil diferencia los delitos contra el patrimonio y los delitos contra las personas. Son tipologías muy diferentes. Hay crímenes instrumentales, que son los que buscan algo material a cambio y crímenes expresivos emocionales, como la agresión sexual, que a veces no buscan tanto la satisfacción física como a sensación de dominación y de humillación».

MUCHAS VARIABLES

«A veces influyen hasta las fases lunares». «Los crímenes están sometidos a muchas variables. Hay teorías sobre las influencias térmicas, las fases lunares, las depresiones económicas… Más que un efecto llamada, yo lo que veo es la concurrencia de circunstancias que llevan a épocas en las que hay más delitos de este tipo».

EL IMPACTO MÁS NEGATIVO

«No hay nada más horrendo que una agresión sexual a un bebé». «Los casos que me superan son los de agresiones sexuales infantiles. Hemos visto vídeos de agresiones sexuales a niños de meses y de pocos años. Y entre adultos, me llamó mucho la atención, la mirada fría y dura del asesino del taxista del Bierzo. Cuando concurre una predisposición genética, y además, las imitaciones de las figuras de apego son tan evidentes, la combinación es explosiva. Era un psicópata perfecto. El reconocía que no tenía la capacidad de ponerse en la piel de las víctimas, su padre había sido alcohólico y su madre había sido prostituta. El clima era ideal para que saliera lo que salió».

SIEMPRE ALERTA

«La persona más peligrosa es la que no lo parece». «Las personas más peligrosas son aquellas que parece que no lo son. Siempre pensamos que lo más en la investigación de este tipo son los americanos del FBI y la Guardia Civil tiene una sección de análisis del comportamiento delictivo, con entrevistas cognitivas y especialistas en establecer perfiles. Son increíbles las técnicas que diseñan para el interrogatorio de los sospechosos. Y el trabajo que hacen con los niños, también me llama la atención. Son materias especialmente complicadas por su propia esencia y por las circunstancias, necesitas tener una sensibilidad especial».

OTROS ÁMBITOS

«Ahora se analiza el llamado Factor D». «El factor D estaría conformado por nueve rasgos oscuros en los que puntuarían más alto las personas con un comportamiento malvado que, por encima de cualquier persona o circunstancia, situaría sus propios intereses, deseos o motivaciones. Esos rasgos serían el egoísmo (preocupación excesiva por sus propios intereses), maquiavelismo (manipulador emocional y estratega), ausencia de sentido moral, narcisismo, derechos psicológicos (se siente merecedor de más derechos que los demás), psicopatía, sadismo, interés social y material (búsqueda permanente ganancias y refuerzos) y malevolencia (preferencia por hacer el mal)».

LA IDENTIFICACIÓN

«Ya no hay prototipos de criminal». «El reduccionismo biológico de Ezechia Marco Lombroso, uno de los padres de la criminología, en el siglo XIX simplificaba bastante la forma de identificar a los criminales, en base a una serie de características físicas (forma del cráneo, de la mandíbula…). Pero las teorías han evolucionado con la criminología moderna y no va a ser tan sencillo determinar que nuestro vecino pueda ser uno de ellos».

LA MALDAD, EN EL LADO OSCURO

«Los malos no proyectan sus emociones». «Al contrario de lo que ocurre con los comportamientos bondadosos, con los que no solemos tener ningún problema en proyectarlos abiertamente hacia nuestros iguales, la maldad se encuentra en el lado oscuro y, afortunadamente, la mayoría de las personas dispone del adecuado «locus de control interno».

DE HOMO SAPIENS A LOBO SAPIENS

«Hay un cambio atávico». «Hay que considerar factores sociales, culturales, de crianza o psicológicos como origen de la transformación del «homo sapiens» en «lobo sapiens» como dice habitualmente y de forma muy original en sus intervenciones Ricardo Magaz».