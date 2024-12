Programa definitivo de Navidad León 2024 y 2025

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

COROS, CONCIERTOS Y PASACALLES NAVIDEÑOS

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE

18:00 h. Concierto Música Folk, Rodrigo Martinez and Víctor M. Díez. Primer pase. Palacio del Conde Luna. 19:30 h. Concierto Música Folk, Rodrigo Martinez and Víctor M. Díez. Segundo pase. Palacio del Conde Luna.

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE

12:30 h. Música española de salón. Concierto de Tatiana Franco (flauta) y Manuel Fernández Ortiz (piano): ‘Fantasía sobre una flauta romántica’. Organiza: Asociación Musical Orquesta Ibérica. Entrada gratuita. Retirada de invitaciones una hora antes del concierto en el Centro Cultural Unicaja. C/ Santa Nonia, 4.

LUNES 16 DE DICIEMBRE

17:00 h. Pasacalles de la Coral de la parroquia de La Anunciata. Zona: Quevedo. 19:30 h. Pasacalles de la Iglesia Evangélica Filadelfia de Armunia. Zona: Armunia.

VIERNES 20 DE DICIEMBRE

18:00 h. Coro de Valverde de la Virgen. Zona: Chantría, soportales de El Corte Inglés. 19:00 h. Duo Ecos. Soprano y pianista, canciones navideñas. Salón de actos del Ayuntamiento de León, entrada por Alfonso V. 20:00 h. Actuación musical de Ciudad Tributo. Repertorio Navideño. Plaza de Santo Martino.

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE

De 10:00 a 14:00 h. Pasacalles de villancicos de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de León (PASJU). Recorrido: parking de San Pedro, plaza de Regla, calle Ancha, Santo Domingo y final en Ordoño II. 13:00 h. Concierto de música de la Coral del Orfeón Leonés, en Cripta de Puerta Obispo. 19:00 h. XMAS PARTY- MONOLOCO. Organizado por Déjame Pensar Producciones. Venta de entradas en www.soyelmonoloco. com. Palacio de Exposiciones y Congresos de León. 19:00 h. Misa y canto del Ramo de Genicera. Organizado por las parroquias de San Juan de Regla y el Alto Torío. Iglesia de San Juan de Regla. C/ Cayo Jesús Fernández Espino, 11. La Serna. 19:30 h. Coral Capilla Clásica. Zona: Oteruelo. Inmediaciones de la iglesia y plaza del Caserín. 20:00 h. Concierto de música tradicional navideña leonesa, ucraniana y venezolana. Organizado por las parroquias de San Juan de Regla, el Alto Torío y comunidades vinculadas. Iglesia de San Juan de Regla. C/ Cayo Jesús Fernández Espino, 11. 20:00 h. Música al Recién Nacido. Concierto. Coro Espiga. Iglesia de San Martín. C/ Plegarias.

DOMINGO 22 DE DICIEMBRE

12:30 h. Música española de salón. Concierto de Aldo Mata (violonchelo) y Qi Shen (piano): ‘Romanzas y Nocturnos en el Salón de la España romántica’. Organiza: Asociación Musical Orquesta Ibérica. Entrada gratuita. Retirada de invitaciones una hora antes del concierto en el Centro Cultural Unicaja. C/ Santa Nonia, 4. 20:00 h. Concierto navideño de Lion’s Black Roars. Plaza de Santo Martino.

Pasacalles navideños.FERNANDO OTERO PERANDONES

LUNES 23 DE DICIEMBRE

18:30 h. Coral Capilla Clásica. Zona centro. Salida de la plaza de San Marcelo. 19:30 h. Pasacalles de la Iglesia Evangélica Filadelfia de Armunia- León. Zona: Juncales. 20:00 h. Coral Isidoriana. Zona: Iglesia de Santa Marina.

JUEVES 26 DE DICIEMBRE

19:30 h. Pasacalles de la Iglesia Evangélica Filadelfia de Armunia-León. Zona: Centro. Salida de la plaza de Las Cortes Leonesas.

VIERNES 27 DE DICIEMBRE

17:00 h. Pasacalles de la Iglesia Evangélica Filadelfia de Armunia-León. Salida de la plaza del Espolón y posterior recorrido por la zona de San Mamés. 19:30 h. Coral Torreblanca. Zona: Polígono X. Exterior e interior de los salones parroquiales de Santo Toribio de Mogrovejo.

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE

18:00 h. Coral Vegazana. Zona: Palomera.

JUEVES 2 DE ENERO

18:00 h. Coral Capilla Clásica. Zona: El Ejido. 18:00 h. Coro de la Iglesia Nuestra Señora del Mercado. Zona: Ventas / Asunción.

VIERNES 3 DE ENERO

18:00 h. Coro de la Iglesia Nuestra Señora del Mercado. Zona: La Lastra.

SÁBADO 4 DE ENERO

De 10:00 a 14:00 h. Pasacalles de villancicos de La Pastoral Juvenil de la Diócesis de León (PASJU). Recorrido: parking de San Pedro, plaza de Regla, calle Ancha, Santo Domingo y Ordoño II. 18:00 h. Coro de Valverde de la Virgen. Zona: Puente Castro. 20:00 h. Coro Orfeón Leonés. Iglesia de Santa Marina.

DOMINGO 5 DE ENERO

12:00 h. Coro de la Iglesia Nuestra Señora del Mercado. Recepción a los Reyes Magos de Oriente. Consistorio de San Marcelo.

Encendido de las luces de Navidad.FERNANDO OTERO PERANDONES

ACTIVIDADES DE NAVIDAD Y

CARTEROS REALES EN LOS BARRIOS ORGANIZA LA FEDERACIÓN DE AA.VV. REY ORDOÑO Y ASOCIACIONES VECINALES

LUNES 16 DE DICIEMBRE

16:45 h. Llegada de Papá Noel a Armunia. Taller de magia con Papá Noel, a cargo de La Chistera Mágica. ‘Navidad en Laponia’, con Angie Cuentacuentos y chocolatada Organizado por la A.VV. San Antonio de Padua y colaboran la Junta Vecinal de Armunia y la Federación de AA.VV. Rey Ordoño. Centro municipal Canseco, C/ Fraga Iribarne, 3.

JUEVES 19 DE DICIEMBRE

17:30 h. Gran fiesta de Navidad. Juegos, bingo, entrega de premios IV Concurso de decoración de terrazas y fachadas. Organiza la A.VV. Barrio de La Lastra. Plaza Cámara de Comercio de León. 19:45 h. Nochevieja anticipada. Organiza la A.VV. Barrio de La Lastra. Plaza Cámara de Comercio de León.

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE

17:00 h. Gran fiesta de Navidad en Oteruelo. Concursos de decoración de fachadas y de gorros navideños, música y animación infantil con juegos participativos. Organizado por la A.VV. Mirador de Oteruelo y colaboran la Junta Vecinal de Oteruelo y la Federación de AA.VV. Rey Ordoño. Plaza del Caserín. 17:30 h. El Cartero Real pasa por tu barrio. Entrega tu carta a los Reyes Magos en Oteruelo. Con animación infantil y más sorpresas. Organizado por la Federación de AA.VV. Rey Ordoño y la A.VV. Mirador de Oteruelo. Plaza del Caserín.

MARTES 24 DE DICIEMBRE

11:00 h. Llegada de Papá Noel solidario. Recogida de alimentos por el barrio del Ejido a favor de Cáritas. Organizado por la A.VV. Jesús Divino Obrero. Calles del barrio del Ejido.

Niños ante carteros reales en unas navidades pasadas.ACACIO DÍAZ

VIERNES 27 DE DICIEMBRE

17:00 h. El Cartero Real pasa por tu barrio. Entrega tu carta a los Reyes Magos en San Mamés. Con animación infantil y más sorpresas. Organizado por la Federación de AA.VV. Rey Ordoño y la A.VV. San Mamés. Jardín de San Mamés.

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE

17:00 h. El Cartero Real pasa por tu barrio. Entrega tu carta a los Reyes Magos en La Palomera. Con animación infantil y más sorpresas. Organizado por la Federación de AA.VV. Rey Ordoño y la A.VV. Palomera-San Lorenzo. Avenida San Juan de Sahagún, esquina con calle Alfonso VI.

DOMINGO 29 DE DICIEMBRE

17:30 h. El Cartero Real pasa por tu barrio. Entrega tu carta a los Reyes Magos en Carbajal-Campo de golf. Con animación infantil, juegos participativos y más sorpresas. Organizado por la federación de AA. VV. Rey Ordoño y la A.VV. Reino de León. Salones del Club deportivo Olímpico de León. Calle Justino Azcárate, 1. 17:30 h. El Cartero Real pasa por tu barrio. Entrega tu carta a los Reyes Magos en Armunia. Con animación infantil a cargo de Circo Luna y más sorpresas. Organizado por la federación de AA.VV. Rey Ordoño y la Casa de Cultura de Armunia y la A.VV. Juan Nuevo. Casa de Cultura de Armunia. Calle San Juan Bosco.

JUEVES 2 DE ENERO

17:00 h. El Cartero Real pasa por tu barrio. Entrega tu carta a los Reyes Magos en El Ejido. Con animación infantil y más sorpresas. Organizado por la Federación de AA.VV. Rey Ordoño y la A.VV. Jesús Divino Obrero. Plaza Párroco Don Adolfo.

VIERNES 3 DE ENERO

17:00 h. El Cartero Real pasa por tu barrio. Entrega tu carta a los Reyes Magos en La Lastra. Con animación infantil y más sorpresas. Organizado por la Federación de AA.VV. Rey Ordoño y la A.VV. Barrio de La Lastra. Plaza Unión Europea (al final de la avenida José Aguado).

SÁBADO 4 DE ENERO

17:00 h. El Cartero Real pasa por tu barrio. Entrega tu carta a los Reyes Magos en casco antiguo-centro. Pasacalles musical y villancicos con la sección musical de la Cofradía del Santo Cristo del Desenclavo y más sorpresas. Organizado por la Federación de AA.VV. Rey Ordoño, las AA.VV. El Espolón y Santa Marina La Real, Cofradía del Santo Cristo del Desenclavo y restaurante Boccalino. Plaza de San Isidoro. 18:00 h. El Cartero Real pasa por tu barrio. Entrega tu carta a los Reyes Magos en Puente Castro. Con animación infantil y más sorpresas. Organizado por la Federación de AA.VV. Rey Ordoño y la A.VV. Carrusel de Puente Castro. Salón multiusos del Centro Municipal de Mayores de la calle La Flecha.

CABALGATAS

21 DE DICIEMBRE

LA CABALGAZA, UN DESFILE PARA TODA LA FAMILIA

19:00 h. La CabalGaza vuelve a León para llenar las calles de la ciudad de luz, color, alegría y mucha magia. Cientos de personajes se darán cita en este desfile que acompaña a Papá Noel en su visita a la capital leonesa para comprobar cómo se han portado los leoneses y realizar la lista de quienes han sido buenos para que en Nochebuena puedan recibir todos sus regalos. Recorrido: Salida de Papalaguinda, glorieta de Guzmán El Bueno, avenida Ordoño II, plaza de Santo Domingo, Gran Vía San Marcos, plaza de La Inmaculada, avenida Roma y glorieta Guzmán El Bueno. Final en Papalaguinda.

RAMIRO

5 DE ENERO

LLEGADA DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE A LEÓN

12:00 h. Llegada de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente a la Estación de Tren de León/ADIF. Avenida Palencia. Allí serán recibidos por los niños y las niñas de León.

13:30 h. Recepción oficial de las autoridades a SS.MM. los Reyes Magos en la plaza de San Marcelo. Posteriormente, los niños y niñas que lo deseen podrán entregar sus cartas personalmente a SS.MM. los Reyes Magos. Con la actuación del Coro de la Asociación Juvenil Nuestra Señora del Mercado.

18:30 h. GRAN CABALGATA DE SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. Con la participación de las grandes compañías de artes de calle internacionales CIE.TAC O TAC (Francia) y Eventus Culture (España), a las que acompañarán otras agrupaciones nacionales y locales. Un desfile de unas 300 personas dispuestas a celebrar la llegada de Sus Majestades a la capital leonesa.

MARÍA FUENTES

Recorrido: Salida del Palacio de Exposiciones, avenida Palencia, glorieta de Guzmán El Bueno, avenida Ordoño II, plaza de Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos, plaza de La Inmaculada, avenida Roma, glorieta de Guzmán El Bueno y avenida Palencia. Final en el Palacio de Exposiciones.

Normas de seguridad para las cabalgatas



• No pierda de vista a los menores ni a las personas que estén a su cargo.

• No utilizar paraguas o enseres que puedan dañar a terceros.

• No acercarse a las ruedas de los vehículos.

• No corra por obtener piruletas, se entregarán en mano.

• No se cruce entre las carrozas.

• No ir detrás de las carrozas, es un evento para verlo desde las aceras y áreas delimitadas.

• Se habilitarán espacios específicos para personas con movilidad reducida. Pregunten al personal de Protección Civil y Policía Local.

• Siga las instrucciones del personal de Protección Civil y Seguridad. Siga las normas y colabore con la organización.

• En caso de emergencia mantenga la calma y avise al personal de seguridad más próximo.

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN DEL BELEN TRADICIONAL DEL COTO ESCOLAR

Del 10 de diciembre al 10 de enero, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. En el Consistorio de San Marcelo, planta baja.

EXPOSICIÓN DE LOS CARTELES PRESENTADOS AL CONCURSO PARA LAS FIESTAS DE NAVIDAD 20242025

Del 12 de diciembre al 7 de enero. Exposición de los carteles presentados en el concurso convocado por el Ayuntamiento de León para elegir el cartel representativo de esta Navidad. En el hall de la primera planta del Consistorio de San Marcelo. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

EXPOSICIÓN PORTAL DE BELÉN DE PLAYMOBIL.

Del 17 de diciembre hasta el 7 de enero, en La Casona de Puerta Castillo. Organizado por la Asociación Aleclicksleon. Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 21:00; sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 y domingos de 10:00 a 14:00 horas. Plaza Puerta Castillo.

DL

FUNDACIÓN VELA ZANETTI

COLECCIÓN PERMANENTE DE LA FUNDACIÓN VELA ZANETTI.

Esta Fundación ofrece una amplia selección de obras de las distintas etapas del pintor José Vela Zanetti (1913-1999). Casona del Corral de Villapérez. Calle Pablo Flórez. Horario: de martes a viernes de 11:00 a 14:00h. Visita libre. Entrada gratuita.

SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES DE LA FUNDACIÓN VELA ZANETTI. Exposición de los trabajos de fin de grado de Vidrieras y Pintura sobre vidrio delos alumnos de la Escuela de Artes de León. Casona del Corral de Villapérez. Calle Pablo Flórez. Horario: de martes a viernes de 11:00 a 14:00h. Visita libre. Entrada gratuita.

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE

12:30 h. LEÓN EN VELA. Visita guiada a los murales plasmados por D. José Vela Zanetti en el Colegio HH. Maristas San José titulados ‘La sombra’ y ‘La luz’, ubicados en la avenida Álvaro López Núñez, 12. Sin inscripción previa. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de León, Fundación Vela Zanetti y Sofcaple.

EL PALACÍN

Avda. Doctor Fleming. Línea 2

Entrada gratuita. Horario: de martes a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas; los festivos (excepto lunes) de 11:00 a 14:00 horas; y los lunes, cerrado.

IV MUESTRA DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA EXPOSITIVOS 24

Del 31 octubre al 16 de febrero.

‘Pluma, tintero y papel’, de María Romero. ’La espiral de la vida’, de Eva San Juan. ‘Sexilio’ de Samuel Reales.

‘Robinsones en Babia’, de Pedro Higueras. ‘Diario de abordo’: Selección EX 21/22/23.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS EXPOSICIONES

TALLER DE LIGHTPAINTING PINTAMOS CON LUZ (15 plazas taller) Actividades dirigidas a niños y niñas de 8 a 13 años. Imprescindible inscripción. Reserva de plazas por riguroso orden en info@imaginaleon.com y en el teléfono 630 209 026.

Fotografía dibujada con luz.L. DE LA MATA

Los domingos, desde el 3 de noviembre al 16 de febrero a las 12:00 horas.

RECORRIDOS INTERPRETATIVOS:

dirigidos al público en general. No precisa inscripción.

Los jueves, desde el 7 de noviembre al 14 de febrero a las 12:00 horas.

VISITAS COMENTADAS

Dirigidas a colegios, institutos, asociaciones, colectivos y organizaciones.

Imprescindible reserva previa en proetocio@gmail.com y en el teléfono 652 047 598.

*Todas las actividades son gratuitas

MUSEO CASA BOTINES GAUDÍ

23, 26, 27 y 30 de diciembre. 2, 3, 5 y 7 de enero. Talleres infantiles navideños. Organizados por el Museo Casa Botines Gaudí en el aula infantil del Museo, con horario de 10:00 a 14:00 horas. Las inscripciones se pueden hacer en la taquilla del Museo o en www.casabotines.es/deac.

Del 23 de diciembre al 6 de enero. Suena el carillón de la Casa Botines. Diferentes melodías navideñas sonarán desde el edificio Botines para amenizar las festividades de los leoneses y visitantes.

DOMINGO, 29 DE DICIEMBRE

12:00 h. Visita especial Navideña al Museo Casa Botines Gaudí. En ella, el público podrá conocer cómo se vivía la Navidad en el siglo XIX en la Casa Botines, recorriendo los espacios más emblemáticos del edificio. La visita finaliza con un aperitivo en El Modernista de Ezequiel. Las inscripciones se pueden hacer en la taquilla del Museo o en www.casabotines. es/entradas.

ASOCIACIÓN BELENISTA LEONESA Belenes visitables en la ciudad de León

Catedral de León. Puerta de San Juan. Plaza de Regla.

Cofradía de Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz. En el Seminario Mayor de San Froilán. Plaza de Regla. Horario: de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Entrada: un euro.

Belén monumental de las Siete Palabras.ÁNGELOPEZ

Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. En la Casa de las Carnicerías, plaza de San Martín, 11. Horario: días laborales de 18:00 a 21:00 horas y festivos de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Iglesia de Santa Marina La Real. Calle Serranos, 20. Telf. 987 23 36 28.

Colegio Maristas de San José. Calle Álvaro López Núñez, 12. Telf. 987 87 62 10.

San Juan y San Pedro de Renueva. Avda. Padre Isla, 58.

Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena. En la Iglesia de SanMarcelo, calle Legio VII, 3. Telf. 987 23 70 56.

La Asociación Belenista Leonesa monta en los siguientes espacios:

• En la sede del 24/7 producciones, Plaza de Regla, 2. (Escaparate bajo soportales).

• Centro Comercial León Plaza. Avda. Reyes Leoneses, 10. Horario de 18:00 a 21:30 horas. Excepto los días 24, 28, 31 de diciembre y 5 de enero.

Iglesia del Mercado. Calle Herreros, 10. Telf. 987 25 11 59.

Cofradía Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio. En la Iglesia de SanFrancisco. Calle Corredera, 1.

Residencia San José Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Calle Octavio Álvarez Carvallo, 1. Teléfono 987 20 43 52.

Parroquia de San Froilán. Calle Arzobispo Santos Olivera, 19. Telf. 987 68 05 70.

Cofradía del Santo Cristo de la Bienaventuranza. En el local social de laCofradía en la calle Cipriano de la Huerga, 12.

Parroquia de San Claudio. Avda. de La Facultad, 27. Telf. 987 20 39 38.

Detalle de un belén en una localidad de la provincia.ÁNGELOPEZ

Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo. Moisés de León. Telf. 987 25 90 34.

Real Hermandad de Jesús Divino Obrero. En la Iglesia Parroquial de Jesús Divino Obrero. Calle Víctor de los Ríos, 25. Telf. 987 25 83 74.

Parroquia de San Lorenzo. Calle Santa Teresa, 2.Telf 987 22 92 28.

Parroquia Sagrada Familia. Calle Órbigo. Telf. 987 24 05 99

Cofradía del Santo Cristo del Perdón. Calle Doctor Fleming, 34.

* Estos Belenes son habituales en León, tal vez no estén todos visitables ni expuestos. Lo mejor es llamar por teléfono. La Asociación Belenista Leonesa no se hace responsable de que no estén abiertos al público cuando se vayan a visitar.

CONCURSO DE BELENES

Colegios, familias, colectivos, parroquias, cofrades y provincia. Inscripciones: Telf.: 620 179 663 Librería Leopoldo, avenida de Ramón y Cajal, 45 y asociacionbelenista.leon@ hotmail.com.

Plazos: Colegios hasta el día 15 de diciembre de 2024. El resto de categorías, hasta el día 22 de diciembre.

Bases: En la página de Facebook Asociación Belenista Leonesa.

Este programa está sujeto a posibles cambios. En ese caso, serán publicados en la página del Facebook Asociación Belenista Leonesa o solicitando información al teléfono 620 179 663.

PROGRAMA

VIERNES 20 DE DICIEMBRE

19:00 h. Acto de presentación y bendición del Belén Tradicional de la Asociación Belenista Leonesa y de la Exposición de Belenes del Mundo, de 18:00 a 21:30 horas. Centro Comercial León Plaza. Entrada por la avenida Reyes Leoneses, 10. Abierto hasta el día 6 de enero de 2025. Excepto los días 24, 28 y 31 de diciembre de 2024 y 6 de enero de 2025. La entrada es libre y gratuita.

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE

Ruta de los Belenes por las siguientes localidades: Villamañán, Santa María del Páramo, Valcabado del Páramo, La Bañeza, Robledo de la Valduerna, Astorga, Monterrey.

Recorrido: Se visitarán cuantos belenes permita el tiempo y los horarios.

Salida: a las 9:30 horas. Llegada a León: a las 21:00 horas. (Avda. del Padre Isla, 52) Precio: 10 socios, 15 euros no socios (no incluye comida). Inscripciones: hasta el día 23 de diciembre en la Librería Leopoldo, avenida Ramón y Cajal, 45. Telf. 620 179 663

Esta salida está condicionada a un mínimo de 30 personas, en caso de no reunirse el grupo mínimo se procederá a devolver el importe abonado sin tener derecho a ninguna indemnización. Condiciones especiales de anulación: 10 días antes se devolverá el 50 % de gastos, entre 9 días antes y el mismo día de salida no se devolverá dinero alguno.

La Asociación Belenista Leonesa se reserva el derecho de alterar el orden del recorrido. El hecho de tomar parte en el viaje supone la expresa aceptación por parte del viajero de todas las condiciones expuestas.

ATRACCIONES INFANTILES

Del 29 de noviembre al 6 de enero. UN EURO CADA VIAJE.

Las atracciones estarán abiertas los viernes por la tarde, sin coincidir con el horario escolar, así como mañana y tarde los fines de semana, festivos y durante las vacaciones escolares de Navidad. Cierre máximo a las 22:00 horas.

Ubicación de las atracciones:

• C/ Pilotos Regueral (detrás del Palacio de los Guzmanes) (3)

• Parking de Santa Nonia, al lado de Correos (3)

• Plaza Padre Javier de Valladolid, cercanías de El Corte Inglés (3)

• Plaza de San Marcos, junto al Kiosco (3)

• Guzmán, al lado del Templete de Música (2)

• Explanada frente al Auditorio Ciudad de León en avda. Reyes Leoneses (2)

• Plaza de la Cámara de Comercio de León (6)

PISTA DE HIELO

Actuación durante el acto de inauguración de la pista de hielo del centro comercial Espacio León.FERNANDO OTERO PERANDONES

Del 6 de diciembre 2024 al 19 de enero 2025.

Centro Comercial Espacio León. Horarios de sesiones abiertas al público:

Del 6 al 20 de diciembre

De lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas. Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 22:00 horas.

Del 21 de diciembre al 5 de enero

De lunes a domingo de 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 22:00 horas.

6 de enero

De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas.

7 de enero

De 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

Del 8 al 19 de enero

De lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas. Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 22:00 horas.

24 y 31 de diciembre

De 11:00 a 20:00 horas.

25 de diciembre y 1 de enero

XXI FESTIVAL INTERNACIONAL

LEÓN VIVE LA MAGIA 2024 Toda la información en www.festivalvivelamagia.es Venta de entradas en www.marcaentradas.com

GALA INTERNACIONAL LOS MEJORES MAGOS DEL MUNDO

El Festival Internacional late al ritmo de la magia, atrayendo a artistas y amantes de este arte desde todas las partes del mundo. Uno de los momentos más destacados es la Gala Internacional de Magia, un espectáculo de primer nivel mundial que reúne a los mejores magos en sus respectivas especialidades y géneros. Bajo la cuidada supervisión de Juan Mayoral y Violeta Zheng, se conforma un show único y auténtico que combina elementos como la música, el humor, la iluminación y, por supuesto, el ilusionismo de máximo nivel. Durante aproximadamente dos horas, los espectadores son transportados a un mundo mágico donde la sorpresa y la maravilla se entrelazan en una actuación inolvidable.

La Gala Internacional de Magia es el espectáculo principal del festival y tiene lugar en el Auditorio Ciudad de León, convirtiéndolo en el corazón de la programación, ya que ofrece la oportunidad de presenciar las actuaciones de los magos más talentosos del mundo.

Actuación durante la Gala Internacional en una edición anterior del Festival Internacional de la Magia.MARCIANO PÉREZ

Juan Mayoral y Violeta Zheng se encargan de seleccionar cuidadosamente a los artistas, garantizando cada año una renovada gala de calidad excepcional. Gracias a su dilatada experiencia y amplio conocimiento en el campo de la magia, logran crear una combinación perfecta de actos que deleitan al público durante toda la velada.

Luis Larrodera (España), maestro de ceremonias: el showman Luis Larrodera jercerá como maestro de ceremonias y conducirá la gala. Actor, monologuista y presentador que hizo su debut en la televisión nacional al frente del mítico concurso ‘Un, dos, tres... responda otra vez’.

Rémi Lasvènes (Francia), malabarista mágico: mucho más que clásicos del malabarismo es lo que presenta el francés Rémi Lasvènes en un espectáculo pletórico de magia y poesía. Desafiando a la ley de la gravedad o ralentizando su caída, las bolas que pasan por sus manos no dejan de sorprender al espectador hasta hacerle dudar de cuanto ve. Un número espectacular que explota perspectivas visuales y reconstruye patrones preestablecidos.

Rudy Coby (EEUU), el mago cómico: con un estilo personal que se ha calificado como fusión entre ciencia ficción, comedia y magia, el norteamericano Rudy Coby ha sido elogiado por su uso innovador de la tecnología y los efectos especiales en sus actuaciones. Eso le ha llevado a actuar en más de un centenar de países y a protagonizar sus propios programas especiales de televisión por todo el mundo.

Nunzia (Bélgica), la magia de los sueños: magia y elegancia con un simple trozo de papel. Una actuación que nos transporta a un mundo surrealista creado por el mago belga Laurent Piron e interpretado por la ilusionista Nunzia, de la prestigiosa compañía Alogique. Un número que se coronó campeón del mundo en 2022 y al que David Copperfield describió como “maravilloso, elegante y conmovedor”.

Manho Han (Corea), el mago moderno: el embrujo oriental del mago coreano Manho Han, que fue discípulo del reconocido maestro japonés Yuji Yasuda, pone en pie un número en el que, a partir del mundo de la moda y el consumo, ironiza sobre algunas de las adquisiciones que a veces hacemos todos, para mostrar cómo la magia es capaz de crear accesorios imaginarios en las revistas de tendencias.

Ben Rose (Francia), ilusionista poético: al igual que los sueños, la magia nos permite acceder a una nueva realidad que confronta y desafía nuestras certezas y convicciones más hondas. Acompañado de un pianista bastante especial, un asistente al que le gustaría hablar y técnicos que no soportan la injusticia, el francés Ben Rose nos introduce en un mundo poético donde la magia es una forma de liberarse del tiempo y del espacio. Si sueñas, eres bienvenido a esta gran ilusión.

Lucía Bentabol, actriz y cantante nacida en Costa Rica y criada en Málaga, comenzó su formación en las artes escénicas a los 11 años,más tarde se trasladó a Madrid donde vive actualmente, ha trabajado en diferentes musicales como ‘Capullas’ y ‘Cruz de navajas’ y como corista de cantantes como Belén Aguilera, también ha participado en diferentes programas de TV como ‘Acapela’ en Movistar 0# y en ‘Veo como cantas’ en Antena 3

DL

.

Fechas y horarios:

Auditorio Ciudad de León 1 h. y 50 min. aprox.

Entradas: platea 27 euros / anfiteatro 23 euros Día 28 18:00 y 21:00 horas

Día 29 12:00, 18:00 y 21:00 horas

Día 30 12:00, 18:00 y 21:00 horas

Día 31 12:00 horas

Día 1 18:00 y 21:00 horas

GALA UNIPERSONAL

La Gala Unipersonal es una de las atracciones más fascinantes para el público del Festival Internacional. En el Auditorio Ciudad de León, un solo mago se presenta en el escenario para ofrecer un espectáculo de estilo único con lo mejor de lo mejor en su especialidad. Con el sello distintivo de la complicidad entre espectadores y artista, de esa interacción surge una experiencia memorable para la audiencia. La propuesta escénica de este evento cautiva por su carácter singular y envolvente. Cada año, el público tiene la oportunidad de presenciar cómo la magia se convierte en una experiencia íntima y seductora, gracias al talento y habilidad del mago solitario que se presenta en esta Gala Unipersonal.

Karim (España)

Solo para adultos. En clave de humor, ‘Sólo para adultos’ es un espectáculo mágico sobre la vida, el amor y también el matrimonio. Aunque su protagonista tiene un nombre árabe, es asturiano y, como buen asturiano, tendrá una boda opípara en la que no faltará de nada. Magia, improvisación, sombras chinescas y un invitado muy especial aseguran la diversión en una gala que a nadie dejará indiferente.

Fechas y horarios: Auditorio Ciudad de León 75 minutos aprox.

Entradas: platea 18 euros / anfiteatro 12 euros

Día 26: 21:00 horas A partir de 16 años

MARCIANO PÉREZ

RUTA DE LA MAGIA

Magia con encanto en lugares emblemáticos de una ciudad histórica.

La Ruta de la Magia se presenta como un sugerente y singular paseo que conjuga la esencia de la ciudad con el asombro del arte mágico. En esta combinación única, varios magos talentosos realizan excepcionales actuaciones en los espacios más emblemáticos de León. Estos lugares, cargados de historia y memoria, acogen entre sus muros un trocito de la magia más selecta, transformándose durante una semana en auténticos lugares mágicos. En estas acciones performativas, cada mago desplegará su destreza y habilidades en unos escenarios arquitectónicos cargados de historia, creando una inigualable atmósfera de ‘magia con encanto’. Quienes durante una semana se aventuren en las visitas de esta Ruta de la Magia podrán sumergirse en un universo de ilusiones y sorpresas de la mano de unos sensacionales magos que actúan sobre el telón de fondo de la ciudad misma y algunos de sus encantadores escenarios de postal. Arte que realza el arte de la magia.

Fechas y horarios:

Miércoles 25

18:00 y 19:30 h. Celio Amino - Wakatta

Palacio del Conde Luna

40 minutos • 4 años • 5 euros

18:00 h. Julián y Pendorcho - Salakasim

Teatro San Francisco. C/Corredera

1 hora y 60 minutos • 4 años • 7 euros

Jueves 26

De 12:00 a 14:00 h. Circusdrome Levita, la chica flotante

Palacio de los Guzmanes

5 minutos • 4 años • gratuito

12:30 h. Celio Amino - Wakatta

Palacio del Conde Luna

40 minutos • 4 años • 5 euros

11:00 y 12:00 h. Luis Vallecillo - Magic & Colors

Sala polivalente. Auditorio Ciudad de León 30 minutos • 0 a 3 años • 7 euros

MARCIANO PÉREZ

18:00 y 19:30 h. Celio Amino - Wakatta

Palacio del Conde Luna

40 minutos • 4 años • 5 euros

18:00 Julián y Pendorcho - Salaskim

Teatro San Francisco. C/ Corredera 60 minutos • 4 años • 7euros

18:30 y 20:30 h. Javier Luxor e Irene Lové - Los Ingenieros de la mente

Espacio Vías. Avda. Padre Isla

30 minutos • 7 años • 5 euros

De 17:30 a 20:00 h. Circusdrome - Levita, la mujer flotante

Palacio de los Guzmanes

5 minutos • 4 años • gratuito

Viernes 27

De 12:00 a 14:00 h. Circusdrome - Levita, la mujer flotante

Palacio de los Guzmanes

5 minutos • 4 años • gratuito

12:30 h. Celio Amino - Wakatta

Palacio del Conde Luna

40 minutos • 4 años • 5 euros

11:00 y 12:00 h. Luis Vallecillo - Magic & Colors

Sala polivalente. Auditorio Ciudad de León 30 minutos • 0 a 3 años • 7 euros

MARCIANO PÉREZ

18:00 y 19:30 h. Celio Amino - Wakatta

Palacio del Conde Luna

40 minutos • 4 años • 5 euros

18:00 Julián y Pendorcho - Salakasim

Teatro San Francisco. C/Corredera. 60 minutos • 4 años • 7 euros

18:30 y 20:30 h. Javier Luxor e Irene Lové - Los Ingenieros de la mente

Espacio Vías. Avda. Padre Isla.

30 minutos • 7 años • 5 euros

De 17:30 a 20:00 h. Circusdrome - Levita, la chica flotante

Palacio de los Guzmanes

5 minutos • 4 años • gratuito

Sábado 28

De 12:00 a 14:00 h. Circusdrome - Levita, la chica flotante

Palacio de los Guzmanes

5 minutos • 4 años • gratuito

12:30 h. Celio Amino - Wakatta

Palacio del Conde Luna

40 minutos • 4 años • 5 euros

18:00 y 19:30 h. Celio Amino - Wakatta

Palacio del Conde Luna

40 minutos • 4 años • 5 euros

18:00 y 20:00 h. Julián y Pendorcho - Salakasim

Teatro San Francisco. C/Corredera 60 minutos • 4 años • 7 euros

18:30 y 20:30 h. Javier Luxor e Irene Lové - Los Ingenieros de la mente

Espacio Vías. Avda. Padre Isla

30 minutos • 7 años • 5 euros

De 17:30 a 20:00 h. Circusdrome - Levita, la chica flotante

Palacio de los Guzmanes

5 minutos • 4 años • gratuito

Domingo 29

De 12:00 a 14:00 h. Circusdrome - Levita, la mujer flotante

Palacio de los Guzmanes

5 minutos • 4 años • gratuito

12:30 h. Celio Amino - Wakatta

Palacio del Conde Luna

40 minutos • 4 años • 5 euros

11:00 y 12:00 h. Luis Vallecillo Magic & Colors

Sala polivalente. Auditorio Ciudad de León 30 minutos • 0 a 3 años • 7 euros

22

18:00 y 19:30 h. Celio Amino Wakatta

Palacio del Conde Luna

40 minutos • 4 años • 5 euros

18:30 y 20:30 h. Javier Luxor e Irene Lové Los Ingenieros de la mente

Espacio Vías. Avda. Padre Isla

30 minutos • 7 años • 5 euros

De 17:30 a 20:00 h. Circusdrome Levita, la chica flotante

Palacio de los Guzmanes

05 minutos • 4 años • gratuito

18:00 y 20:00 h. Julián y Pendorcho Salakasim

Teatro San Francisco. C/ Corredera 60 minutos • 4 años • 7 euros

Lunes 30

De 12:00 a 14:00 h. Circusdrome Levita, la chica flotante

Palacio de los Guzmanes

5 minutos • 4 años • gratuito

12:30 h. Celio Amino Wakatta

Palacio del Conde Luna

40 minutos • 4 años • 5 euros

11:00 y 12:00 h. Luis Vallecillo Magic & Colors

Sala polivalente. Auditorio Ciudad de León 30 minutos • 0 a 3 años • 7 euros

18:00 y 19:30 h. Celio Amino Wakatta

Palacio del Conde Luna

40 minutos • 4 años • 5 euros

18:30 y 20:30 h. Javier Luxor e Irene Lové Los Ingenieros de la mente

Espacio Vías. Avda. Padre Isla

30 minutos • 7 años • 5 euros

De 17:30 a 20:00 h. Circusdrome Levita, la chica flotante

Palacio de los Guzmanes

5 minutos • 4 años • gratuito

18:00 h. Julián y Pendorcho Salakasim

Teatro San Francisco. C/Corredera 60 minutos • 4 años • 7 euros

MAGIA EN LA CALLE

En las calles y plazas más emblemáticas de la ciudad.

Rincón por rincón, en las incomparables calles y plazas de la ciudad de León, se despliega una fascinante muestra de magia en acción, cautivando a los espectadores con sorpresas en cualquier esquina. Estas propuestas artísticas dinamizan el entorno urbano, convirtiendo las calles en auténticos centros de expresión artística. Se trata de una intervención urbana genuina que lleva la magia a cada rincón de la ciudad, logrando que todos sus habitantes puedan disfrutar de este encantador espectáculo en su entorno cotidiano. Ya sea en las plazas más concurridas o en las callejuelas más escondidas, la magia se erige en protagonista y envuelve a la ciudad en un aura de misterio y asombro. Los transeúntes se ven inmersos en ilusiones y trucos sorprendentes, experimentando una conexión única con el arte en movimiento. Es un regalo para los sentidos y un recordatorio de la capacidad que tiene el arte para transformar y embellecer los espacios urbanos. La magia se torna así en un hilo conductor que une a la comunidad y fomenta el espíritu creativo en cualquier esquina. En León, la ciudad misma se convierte en un escenario donde la magia florece y la vida cotidiana adquiere una dimensión extraordinaria.

Actuación de una ilusionista durante una edición anterior del festival Magia en la calleRAMIRO

Miércoles 25

19:30 h. Koko Koko espectaculaaarrr!!!

C/ Legio VII

30 minutos • gratuito

Jueves 26

12:00 h. Koko Koko espectaculaaarrr!!!

Calle Ancha

30 minutos • gratuito

13:00 h. Armando de Miguel El charlatán

Ágora Plaza de San Marcos 30 minutos • gratuito

18:00 h. Kiko del Show A toda magia

C/ Legio VII

30 minutos • gratuito

18:30 y 20:30 h. Dulce Compañía Headles Couple

C/ Burgo Nuevo con plaza Pícara Justina 45 minutos • gratuito

Viernes 27

12:00 h. Koko Koko espectaculaaarrr!!!

Ágora Plaza de San Marcos 30 minutos • gratuito

18:00 h. Tony Montana Magia para todos

C/ Legio VII

30 minutos • gratuito

Sábado 28

13:00 h. Tony Montana Magia para todos

Ágora de San Marcos 30 minutos • gratuito

21.00 h. Christian Miró Humor se escribe con magia

C/ Legio VII

30 minutos • gratuito

Domingo 29

13:00 h. Pau Segalés Abre los ojos

C/ Legio VII

30 minutos • gratuito

18:00 h. Koko Koko espectaculaaarrr!!!

Ágora de San Marcos 30 minutos • gratuito

19:00 h. Dulce Compañía Headles Couple

C/ Burgo Nuevo con plaza Pícara Justina 45 minutos • gratuito

21.00 h. Dulce Compañía Headles Couple

Plaza de San Marcelo 45 minutos • gratuito

Lunes 30

13:00 h. Kiko del Show A toda magia

Ágora Plaza de San Marcos 30 minutos • gratuito

12:00 h. Koko Koko espectaculaaarrr!!!

C/ Legio VII

30 minutos • gratuito

19:00 h. Dulce Compañía Headles Couple

C/ Ordoño II

45 minutos • gratuito

20:30 h. Tony Montana Magia para todos

C/ Legio VII

30 minutos • gratuito

21:00 h. Dulce Compañía Headles Couple

Botines, calle Ancha 45 minutos • gratuito

ESPACIOS CON MAGIA

Maridaje entre gastronomía y magia.

Miércoles 25

19:00 h. Rafa Pereira

El Cafelito. Calle Fernandéz Cadórniga 50 minutos

Jueves 26

14:30 h .Tony Montana

Bodega Regia, Calle Regidores, 9

14:30 h. Koko y Kiko

Hotel Real Colegiata (Casa de la Espiritualidad)

Plaza Santo Martino.

2 pases de 40 minutos cada uno de magia de salón

21:00 h. Xulio Merino

Hotel Real Colegiata (Casa de la Espiritualidad) Plaza Santo Martino

14:00 h. Kiko del Show

Bodega Regia, Calle Regidores, 9

14:00 h. Koko y David Navares

Restaurante Ezequiel. Calle Ancha, 20

14:30 h. Tony Montana y Mad Martín

Hotel Real Colegiata (Casa de la Espiritualidad) Plaza Santo Martino

2 pases de 40 minutos cada uno de magia de salón

Sábado 28

13:30 h. Tony Montana

Ferecor El Bar. Avda. Padre Isla, 130

14:00 h. Xulio Merino y Armando de Miguel

Restaurante Ezequiel. Calle Ancha, 20

14:00 h. Koko

Bodega Regia, Calle Regidores, 9

Domingo 29

13:30 h. Mad Martin

Ferecor El Bar. Avda. Padre Isla, 130

14:00 h. Pau Segalés y Koko

Restaurante Ezequiel. Calle Ancha, 20

14:00 h. Xulio Merino

Bodega Regia. Calle Regidores, 9

Lunes 30

13:30 h. Rafa Pereira

Ferecor El Bar. Avda. Padre Isla, 130

14:00 h. Mad Martín y Koko

Restaurante Ezequiel, Calle Ancha, 20

14:30 h. David Navares y Christian Miró

Hotel Real Colegiata (Casa de la Espiritualidad)

Plaza Santo Martino

20:30 h. Xulio Merino, Pau Segalés, David Navares y Kiko del Show

La Mary. Plaza de Don Gutierre, 5

MAGIA SOLIDARIA

Acercamos la magia a residencias y colectivos.

Miércoles 25

18:00 h. Oliverio Satisfecho En clave de ja!

Residencia de Mayores Virgen del Camino. Avda. San Mamés, 8

Restringido

18:30 h. Lore Lavand Historias de Lore Lavand

Casa de Cultura, Armunia 50 minutos • gratuito

21:00 h. Kiko del Show A toda magia

Hogar del Transeúnte 50 minutos • restringido

Jueves 26

12:00 h. Oliveiro Satisfecho En clave de ja!

Planta de Pedriatría Hospital Universitario

50 minutos • restringido

18:00 h. Oliveiro Satisfecho En clave de ja!

Las Escuelas. Calle la Cuesta, 14, Oteruelo

50 minutos • gratuito

18:30 h. Rafa Pereira Experiencias en familia

Casa de Cultura, Armunia 50 minutos • gratuito

MARCIANO PÉREZ

Viernes 27

11:00 h. Oliveiro Satisfecho En clave de Ja!

Hospital Santa Isabel Restringido

12:00 h. Rafa Pereira Experiencias en familia

Alfaem. Pabellón San José. San Cayetano Restringido

12:30 h. Lore Lavand Historias de Lore Lavand

Alzheimer Léon. C/ Fotógrafo Pepe Gracia Restringido

17:00 h. Lore Lavand Historias de Lore Lavand

Aspaym Restringido

18:30 h. Kiko del Show A toda magia

Casa de Cultura, Armunia 50 minutos • gratuito

Sábado 28

11:00 h. Lore Lavand Historias de Lore Lavand

Cruz Roja. Avdda. Alcalde Miguel Castaño, 108

Restringido

12:00 h. Xulio Merino Los cuentos de Andersen

Biblioteca Pública

50 minutos • gratuito

18:30 h. Oliveiro Satisfecho En clave de Ja!

Casa de Cultura, Armunia 50 minutos • gratuito

Domingo 29

18:00 h. Mad Martín Chan Tún

Casa de Cultura, Trobajo del Cerecedo 60 minutos • gratuito

Lunes 30

19:00 h. Mad Martín Chan Tún Centro de Mayores de Puente Castro 50 minutos • gratuito

ESCULTURA MÁGICA

Amancio González Viaje al Centro de la Tierra

Avda. Reyes Leoneses (exterior Auditorio) 5 años

Del 25 de diciembre al 1 de enero, de 12:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 20:30 horas

LA OTRA MAGIA

Paco González

El Lenguaje secreto de los objetos; El Gabinete de Curiosidades.

Teatro San Francisco, sala de exposiciones.

Día 25: 17:00 y 19:30 horas

Del 26 al 30: 12:30, 17:00 y 19:30 horas

Avis Mundi; El Gabinete de Curiosidades

Teatro San Francisco, sala de exposiciones Del 25 al 30: 21:00 horas

60 minutos • 16 años • 5 euros

ESCUELA DE MAGOS

Escuela de Magos

ONCE, C/ Luis Carmona, 7 Bajo Gratuito previa inscripción • Duración: 2 horas

Inscripción: fantasiaycomodin@gmail. com

Días 26 y 30: 11:00 horas

LA CONFERENCIA

Paco González (Conferencia de divulgación 2024)

Las estancias del asombro. Historia de los gabinetes de curiosidades o cámaras de maravillas: espacios para el misterio, la ciencia y el pensamiento mágico. El investigador e ilusionista Paco González presenta una conferencia sobre los gabinetes de curiosidades o cámaras de maravillas, un tema apasionante y poco conocido sobre una parte fundamental de la historia de nuestro país y sobre el contexto social y cultural europeo de los siglos XVI y XVII. Espacios para el misterio, la ciencia y el pensamiento mágico, que aún hoy parecen destinados a estimular nuestra curiosidad del siglo XXI. Todo un recorrido histórico a través de estos santuarios reservados para la ciencia y el misterio en los que tienen su origen los museos actuales, especialmente los de Ciencias Naturales.

Días 27 y 28

10:30 h. Paco González

Las estacias del asombro y la materialidad de lo inexplicado.

Conferencia sobre la historia de las cámaras de maravillas y los gabinetes de curiosidades europeos.

Teatro San Francisco, sala de exposiciones 60 minutos • 16 años• Entrada libre

ACTIVIDADES ESCUELA MUNICIPAL

DE MÚSICA

MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE

19:00 h. Recital de viola. Palacio del Conde Luna.

VIERNES 13 DE DICIEMBRE

18:30 h. Recital de canto. Palacio del Conde Luna.

LUNES 16 DE DICIEMBRE

19:30 h. Gala de Navidad. Música clásica, moderna y danza. Auditorio Ciudad de León.

MARTES 17 DE DICIEMBRE

19:00 h. Concierto de canto moderno. Casa de Cultura de Armunia. C/ San Juan Bosco.

MARTES 17 DE DICIEMBRE

19:30 h. Festival de Navidad Cultura Tradicional y Teatro. Auditorio Ciudad de León.

ARMUNAVIDAD 2024

Calle San Juan Bosco, 33. Línea bus 1. Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Se abren puertas media hora antes de los espectáculos.

Organiza: Casa Cultura de Armunia. Colabora Asociación de Vecinos Juan Nuevo y la Federación de Asociaciones de Vecinos Rey Ordoño

MARTES 17 DE DICIEMBRE

19:00 h. Concierto de Canto Moderno Emmudae.

VIERNES 20 DE DICIEMBRE

17:30 h. Actuación del Coro Iglesia Evangélica Filadelfia de Armunia.

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE

17:30 h. Festival Infantil de Navidad

MIÉRCOLES 25 DE DICIEMBRE

18:30 h. Actuación de la Maga Lore Lavand

JUEVES 26 DE DICIEMBRE

18:30 h. Actuación del Mago Rafa Pereira

VIERNES 27 DE DICIEMBRE

18:30 h. Actuación del Mago Kiko del Show

20:30 h. Concierto Lion’s Black

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE

18:30 h. Actuación del Mago Oliveiro Satisfecho

DOMINGO 29 DE DICIEMBRE

17:30 h. Actuación Grupo Luz del Norte. A continuación, todos a bailar con el showman PROBE MIGUEL

LUNES 30 DE DICIEMBRE

17:30 h. Cartero Real

18:30 h. Actuación Circo Luna

JUEVES 2 DE ENERO

18:00 h. Actuación Lima-Limón

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN Avda. Reyes Leoneses, 4.

​Taquilla del Auditorio Ciudad de León www.auditorioleon.com

VIERNES 13 DE DICIEMBRE

19:30 h. Concierto solidario a favor del Banco de Alimentos. Gala de Navidad del Conservatorio Provincial de León. Organiza Banco de Alimentos. Precio 5 euros. Venta de localidades: https://auditorio.aytoleon.es .

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE

21:00 h. Carlos Núñez. Concierto CelticSeaLa Travesía. Organiza Keltia Produccions SL. Precios a partir de 18,50 euros hasta 24 euros. Venta de localidades: www.marcaentradas.com.

El gaitero Carlos NúñezDL

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE

12:30 h. Concierto de los coros juvenil ‘Angel Barja’ y los coros infantiles con la banda infantil. Organiza ACE Universidad de León. Acceso con invitación.

19:00 h. Concierto de la Orquesta y la Banda JJMM-ULE. Organiza ACE Universidad de León. Acceso con invitación.

LUNES 16 DE DICIEMBRE

19:30 h. Gala navideña de música clásica, moderna y danza de la Escuela Municipal de Música y Artes escénicas. Organiza Concejalía de Educación, Turismo e Igualdad del Ayuntamiento de León. Acceso con invitación.

MARTES 17 DE DICIEMBRE

19:30 h. Festival de Navidad de Cultura Tradicional y Teatro. Organiza

Concejalía de Educación, Turismo e Igualdad del Ayuntamiento de León. Acceso con invitación.

MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE

20:30 h. La Submarina representará la obra ‘Mortadelo (a la libertad desde el teatro)’. Organiza Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León. Precio: 8 euros. Venta de localidades: https://auditorio.aytoleon.es.

JUEVES 19 DE DICIEMBRE

20:30 h. El lago de los cisnes. Ballet Clásico Internacional. Organiza Tatiana Soloviera Producciones. Precio 22 euros. Venta de localidades: www.servientradas.com

DL

VIERNES 20 DE DICIEMBRE

20:30 h. II Ciclo León En Cant: del barroco a la zarzuela. Organiza Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León. Precio de 18 a 27 euros. Venta de localidades: https://auditorio.aytoleon.es.

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE

12:30 h. ‘I love rock and roll. Musical familiar. Organiza Divernodia SL. Venta de localidades: www.marcaentradas.com.

DOMINGO 22 DE DICIEMBRE

12:30 y 19:30 h. Concierto de Navidad – Valses y polkas de la familia Strauss. Organiza Asociación Orquesta Odón Alonso. Venta de localidades: https://auditorio.aytoleon.es.

DEL JUEVES 26 DE DICIEMBRE AL MIÉRCOLES 1 DE ENERO

XXI FESTIVAL INTERNACIONAL LEÓN VIVE LA MAGIA 2024.

Organiza Asociación Festival Internacional Vive la Magia (FIVEM). Más información y venta de localidades en www.festivalvivelamagia.es. Venta de localidades: www. marcaentradas.es.

VIERNES 3 DE ENERO

20:30 h. 5ª Gala benéfica Fabiola Andrés, a favor de la asociación VyDA, Voz y Difusión del Angiosarcoma. Organiza Artisti-K Producciones Culturales y Musicales. Entrada Donativo 10 euros. Venta de localidades: www.marcaentradas.com.

SÁBADO 4 DE ENERO

18:30 h. Estreno del espectáculo ‘Coser y cantar’. A cargo de Emma S. Varela y Los Músicos de Bremen. Música clásica en directo y cuentos participativos para niños y niñas a partir de 3 años. Un homenaje a nuestras raíces leonesas en el que se tejerán cuentos sobre las apariencias y la magia de los Reyes Magos. Organiza: Asociación Orquesta Ibérica. Precio: 8,20 euros. Venta de localidades: www.marcaentradas.com.

LUNES 6 DE ENERO

18:00 h. El Cascanueces. Organiza Global Showtime Services SL. Venta de localidades: www. globalshowtime.janto.es.

MUSAC Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León.

​Avda. Reyes Leoneses, 24.

Exposiciones

Ai Weiwei. Don Quixote.

Epílogo. Colección MUSAC

Martes a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.

25 de diciembre y 1 de enero cerrado. 24 y 31 de diciembre de 11:00 a 14:00 h.

Una pieza de la exposición Don Quixote del artista y disidente chino Ai WeiweiREDACCIÓN

Actividades

Visitas guiadas a la exposición Ai Weiwei. Don Quixote.

26, 27 y 28 de diciembre de diciembre a las 13:00, 18:00 y 19:00 h.

2 de enero a las 19:00 h.

4 de enero a las 12:00, 13:00, 18:00 y

19:00 h.

Incluidas en el precio de la entrada, reserva en taquilla desde las 11:00 h. del día de la actividad.

Visitas en familia a la exposición Ai Weiwei. Don Quixote

22, 26, 27 y 28 de diciembre a las 12:00 h. Inscripción desde las 11:30 h. del día de cada visita en la taquilla del museo.

Gratuita para los menores de 5 a 12 años, incluida en el precio de la entrada para adultos.

Mi primer festival de cine

2 de enero a las 18:00 h. Cortometrajes + de 7 años

3 de enero a las 18:00 h. Cortometrajes + de 4 años.

4 de enero a las 11:30 h. Cortometrajes + de 2 años.

Los pequeños espectadores realizarán sus propias votaciones y recibirán una guía educativa.

Actividad gratuita, recogida de invitación en taquilla desde las 11:00 h. del día de cada sesión.

XVI FESTIVAL DE JAZZ ‘FEICHU EN LLIÓN ’

MIGUEL F. B.

Del 18 al 21 de diciembre 2024

Espacio Vías. Avda. Padre Isla, 48. Entrada gratuita hasta completar aforo. (240 localidades entregadas a partir de las 20:15 h por orden de llegada).

MIÉRCOLES 18 DICIEMBRE

20:30 h. Dada Jazz.

JUEVES 19 DICIEMBRE

20:30 h. John Bramley Trío + Gio Yáñez (Ponferrada-León Connection).

VIERNES 20 DICIEMBRE

20:30 h. Red Jazz Monkeys.

SÁBADO 21 DICIEMBRE

20:30 h. Mario Morla Quintet.

PROGRAMACIÓN DEL MERCADILLO

DE NAVIDAD DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 5 DE ENERO

​De lunes a jueves de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:30 horas, fines de semana y festivos de 11:00 a 22:30 h. Plaza de Regla.

VIERNES 13 DE DICIEMBRE

18:00 h. Taller de adornos navideños

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE

18:00 h. Cuenta cuentos navideño

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE

18:00 h. Talleres bolas de Navidad

VIERNES 20 DE DICIEMBRE

18:00 h. Taller de imágenes navideñas

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE

18:00 h. Taller de adornos navideños

DOMINGO 22 DE DICIEMBRE

18:00 h. Show de magia

LUNES 23 DE DICIEMBRE

18:00 h. Recibimiento de Papa Noel

MARTES 24 DE DICIEMBRE

18:00 h. Recibimiento de Papa Noel

VIERNES 27 DE DICIEMBRE

18:00 h. Taller de adornos navideños

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE

18:00 h. Pintacaras de Navidad

DOMINGO 29 DE DICIEMBRE

18:00 h. Talleres bolas de Navidad

VIERNES 3 DE ENERO

18:00 h. Recibimiento del Cartero Real

SÁBADO 4 DE ENERO

18:00 h. Recibimiento del Cartero Real

DOMINGO 5 DE ENERO

18:00 h. Recibimiento del Cartero Real

PROGRAMA DEPORTIVO NAVIDAD 2024

MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE

De 16:00 a 21:00 h. Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

JUEVES 12 DE DICIEMBRE

16:00 h. Torneo Navidad de Fútbol 7 Liga CHF Cuartos de Final. Organizado por la Asociación de Veteranos Fútbol-7 León. Campo de fútbol del CHF. Paseo del Parque.

De 16:00 a 21:00 h. Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

VIERNES 13 DE DICIEMBRE

16:00 h. Torneo Navidad de Fútbol-7 Liga CHF Cuartos de Final. Organizado por la Asociación de Veteranos Fútbol-7 León. Campo de fútbol de Puente Castro. C/ Jacinto Barrio Aller.

De 16:00 a 21:00 h. Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE

De 09:00 a 20:00 h. Torneo Final de liga Navidad 2024 de Squash. Organizado Club Squash León en las pistas de Squash del Estadio Hispánico.

De 10:00 a 13:30 h. Tecnificación Nacional de Hockey Hielo 3X3, jornada de tecnificación con equipos nacional U18 de 3X3. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

De 11:00 a 15:00 y 16:00 a 22:00 h.

Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

18:00 h. Velada de Boxeo Noche de Estrellas. Organizado por el Club Fuerte y Constante Barrul Promotions, en el Polideportivo Municipal Puente Castro. Calle Sagitario, 15.

Una velada de boxeo en la capital.MARÍA FUENTES

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE

De 10:00 a 15:00 y 16:00 a 22:00 h.

Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

De 10:00 a 12:00 h. Tecnificación Nacional de Hockey Hielo 3X3, jornada de tecnificación con equipos nacional U18 de 3X3 en la Pista de Hielo, en el Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie).

De 10:00 a 14:00 h. Exhibición navideña de gimnasia rítmica. Organizado por Escuelas Deportivas Municipales. Pabellón Municipal Margarita Ramos. C/ Moisés de León, 62.

La gimnasta leonesa Sara Llana en una imagen de archivo.FERNANDO OTERO PERANDONES

LUNES 16 DE DICIEMBRE

De 16:00 a 21:00 h. Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

MARTES 17 DE DICIEMBRE

De 16:00 a 21:00 h. Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE

De 16:00 a 21:00 h. Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

JUEVES 19 DE DICIEMBRE

De 16:00 a 21:00 h. Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

VIERNES 20 DE DICIEMBRE

De 16:00 a 21:00 h. Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

De 16:00 a 20:00 h. Torneo Navidad de Fútbol 7 Liga CHF Semifinales y Finales. Organizado por la Asociación de Veteranos Fútbol 7 León. Campo de fútbol del CHF. Paseo del Parque.

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE

De 11:00 a 15:00 y 16:00 a 22:00 h.

Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

De 16:00 a 19:00 h. Campeonato de Castilla y León de Lucha Libre – Torneo de Navidad. Organizado por la Federación de Lucha de Castilla y León, en el Luchódromo Ciudad de León en C/ el Encinar.

DOMINGO 22 DE DICIEMBRE

De 09:00 a 14:30 h. Trofeo de Navidad de Judo 2024. Organizado por la Delegación Leonesa de Judo y D.A, en el Pabellón la Torre. C/ El Encinar.

11:00 h. LXX Carrera del Pavo 2024. Organizado por la Delegación Leonesa de Ciclismo. Avda. Condesa de Sagasta.

MIGUEL F. B.

De 11:00 a 15:00 y 16:00 a 22:00 h.

Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

LUNES 23 DE DICIEMBRE

De 11:00 a 15:00 y 16:00 a 22:00 h.

Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

MARTES 24 DE DICIEMBRE

De 11:00 a 20:00 h. Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

MIÉRCOLES 25 DE DICIEMBRE

De 17:00 a 22:00 h. Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

JUEVES 26 DE DICIEMBRE

De 09:30 a 14:30 h. Campamento Peque Navidad. Organizado por Sekou SL, en el Pabellón Estadio Hispánico.

De 11:00 a 15:00 y 16:00 a 22:00 h.

Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

De 10:00 a 21:00 h. Torneo 3x3 de Baloncesto Nebrija Compite por Ellos. Organizado por la Universidad Antonio Nebrija. Pabellón Municipal Margarita Ramos. C/ Moisés de León.

VIERNES 27 DE DICIEMBRE

De 09:30 a 14:30 h. Campamento Peque Navidad. Organizado por Sekou SL, en el Pabellón Estadio Hispánico.

LEÓN NAVIDAD 2024

De 11:00 a 15:00 y 16:00 a 22:00 h.

Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE

De 09:30 a 14:30 h. Campamento Peque Navidad. Organizado por Sekou SL, en el Pabellón Estadio Hispánico.

De 11:00 a 15:00 y 16:00 a 22:00 h.

Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

DOMINGO 29 DE DICIEMBRE

De 11:00 a 15:00 y 16:00 a 22:00 h.

Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

17:00 h. Peque San Silvestre Ciudad de León. Distancia 2,5 Km. Organizada por el Ayuntamiento de León, la Delegación Leonesa de Atletismo y el Club Deportivo Sprint León. Salida de C/ Ramón y Cajal. Meta Palacio de Deportes.

Salida de una edición anterior de la San Silvestre Infantil en la capital.J. NOTARIO

17:15 h. XXVII San Silvestre Popular Ciudad de León Distancia 2,5 Km. Organizada por el Ayuntamiento de León, la Delegación Leonesa de Atletismo y el Club Deportivo Sprint León. Salida de C/ Ramón y Cajal. Meta Palacio de Deportes. www.sansilvestreleon.com

17:45 h. XXVII San Silvestre Popular Ciudad de León. Distancia 7 Km. Organizada por el Ayuntamiento de León, la Delegación Leonesa de Atletismo y el Club Deportivo Sprint León. Salida de C/ Ramón y Cajal. Meta Palacio de Deportes. www.sansilvestreleon.com

LUNES 30 DE DICIEMBRE

De 11:00 a 15:00 y 16:00 a 22:00 h.

Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

MARTES 31 DE DICIEMBRE

De 11:00 a 15:00 y 16:00 a 20:00 h.

Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

MIÉRCOLES 1 DE ENERO

De 17:00 a 22:00 h. Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

JUEVES 2 DE ENERO

De 10:00 a 22:00 h. II Torneo Benéfico Fútbol Sala RBH Global. Organizado por Club Asolefusa y la Asociación de Veteranos de Fútbol Sala de León, en el Pabellón La Torre. C/ El Encinar.

De 11:00 a 15:00 y 16:00 a 22:00 h.

Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

VIERNES 3 DE ENERO

De 11:00 a 15:00 y 16:00 a 22:00 h.

De 10:00 a 22:00 h. II Torneo Benéfico Fútbol Sala RBH Global. Organizado por Club Asolefusa y la Asociación de Veteranos de Fútbol Sala de León, en el Pabellón La Torre. C/ El Encinar.

De 11:00 a 15:00 y 16:00 a 22:00 h.

Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

De 16:30 a 18:30 h. Exhibición de Patinaje Artístico Equipo Nacional. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

De 16:30 a 20:30 h. Fan Zone Fútbol la Caja Mágica 2024. Organizado por Tury Depor, en el Pabellón Municipal Margarita Ramos. C/ Moisés de León.

SÁBADO 4 DE ENERO

De 10:00 a 22:00 h. II Torneo Benéfico Fútbol Sala RBH Global. Organizado por Club Asolefusa y la Asociación de Veteranos de Fútbol Sala de León, en el Pabellón La Torre. C/ El Encinar.

Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

De 12:00 a 14:00 y 16:30 a 20:30 h. Fan Zone Fútbol la Caja mágica 2024. Organizado por Tury Depor, en el Pabellón Municipal Margarita Ramos. C/ Moisés de León. De 16:30 a 18:30 h. Pista de Hielo. Exhibición de Patinaje Artístico Equipo Nacional. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

DOMINGO 5 DE ENERO

De 11:00 a 15:00 y 16:00 a 22:00 h.

Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

LUNES 6 DE ENERO

De 11:00 a 15:00 y 16:00 a 22:00 h.

Pista de Hielo, Ice4city León. Organizado por la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (Parking de superficie). Acceso público.

OTRAS ACTIVIDADES

JUEVES 12 DE DICIEMBRE

21:00 h. Concierto de Nena Daconte, entrada libre con invitación hasta completar aforo. Leónjoven Espacio Vías. Avda. Padre Isla.

VIERNES 13 DE DICIEMBRE

De 17:00 a 1:00 h. ES.PABILA:

17:00 Toca 4, conjunto instrumental; 17:30

Tazas; 18:30 Iniciación L.S.E.; 19:00 Percusión; 19:30 Jabones; 20:45 Yoga; 22:00 Camisetas; 23:30 Edición fotográfica.

En Espacio Joven Vías. Avda. Padre Isla. Entrada libre hasta completar aforo para gente entre 12 y 30 años.

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE

De 18:00 a 22:00 h. Light Session para menores, de 13 a 17 años, entrada 1 euros con consumición. Espacio Vías. Avda. Padre Isla.

19:45 h. Mercadillo solidario organizado por las parroquias San Juan de Regla y el Alto Torío. Salones parroquiales de la iglesia de San Juan de Regla. C/ Cayo Jesús Fernández Espino, 11.

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE

De 12:45 a 13:00 y de 13:45 a 14:30h.

Mercadillo solidario organizado por las parroquias de San Juan de Regla y el Alto Torío. Salones parroquiales de la iglesia de San Juan de Regla. C/ Cayo Jesús Fernández Espino, 11.

De 17:00 a 22:00 h ES.PABILA:

17:00 Atrapasueños; 18:00 Automaquillaje; 18:30 Podcast; 19:00 Tatoos.

En Espacio Joven Vías. Avda. Padre Isla. Entrada libre hasta completar aforo para gente entre 12 y 30 años.

MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE

18:00 h. ‘Yicarabú y la Estrella Zagur’ y ‘La Ciudad de los Juguetes Perdidos’, cuentos de Rosa García Morán para todos los públicos. Organizado por Editorial Péndula. Centro Cultural Péndula. Plaza de Colón, 1. (Gratuito, con chocolate gratis, hasta completar aforo).

18:30 h. Teatro juvenil. ‘La Búsqueda de las Lágrimas Mágicas’ con Angie Piruleta y su compañía Animaleón con el humor y la risa como principales protagonistas. Centro Cultural Péndula. Plaza de Colón, 1. (Gratuito, con chocolate gratis, hasta completar aforo).

19:00 h. Visita de Papá Noel y recogida de cartas. Centro Cultural Péndula. Plaza de Colón, 1. (Gratuito, con chocolate gratis, hasta completar aforo).

JUEVES 19 DE DICIEMBRE

De 20:00 a 21:15 h. Taller gratuito de bailes latinos: Navidad salsera. Organiza Asociación CubanaLeonesa. Centro Cívico León Oeste. Barrio El Crucero.

VIERNES 20 DE DICIEMBRE

19:00 h. LOCO BONGO. Vuelve el Bongo a León, un espectáculo Que es una fiesta inspirada en los concursos de TV de los 90s, el planazo del viernes por la tarde, jugarás, bailarás y te divertirás a lo bestia, presentado por Xenon Spain junto a sus azafatas. Apúntate. 18 euros. Venta de entradas www.locobongo.es. Palacio de Exposiciones y Congresos de León.

LEÓN NAVIDAD 2024

DOMINGO 22 DE DICIEMBRE

De 12:45 a 13:00 y de 13:45 a 14:30 h.

Mercadillo solidario organizado por las parroquias San Juan de Regla y el Alto Torío. Salones parroquiales de la iglesia de San Juan de Regla. C/ Cayo Jesús Fernández Espino, 11.

16:30 h. V Papanoelada Motera. Salida desde del área deportiva de Puente Castro. Tickets 5 euros. El dinero recaudado se destinará a favor de la investigación de la FOP, enfermedad que sufre el pequeño Darío, un niño de La Pola de Gordón.

La papanoelada motera en una edición anterior.FERNANDO OTERO PERANDONES

18:40 h. Regreso de las motos y chocolatada solidaria en el Pabellón Margarita Ramos. C/ Moisés de León.

Colabora Ayuntamiento de León.

LUNES 23 DE DICIEMBRE

De 18:00 a 20:00 h. Baile Discoteca para mayores con MAYORTEKA. Centro de Mayores Parque de los Reyes. Avda. José Aguado.

LUNES 30 DE DICIEMBRE

De 18:00 a 20:00 h. Baile Discoteca para mayores con MAYORTEKA. Centro de Mayores Parque de los Reyes. Avda. José Aguado.

VIERNES 3 DE ENERO

17:30 h. Gran pasacalles infantil con los famosos personajes de Frozen, Elsa, Anna, Olaf, Sven… y más personajes sorpresa.

Salida desde la plaza de Regla, desfilando por calle Ancha y final en la plaza de San Marcelo, donde realizarán un espectáculo musical. Organizado por el Ayuntamiento de León y Onda Cero León.

De 18:00 a 20:00 h. Baile Discoteca para mayores con MAYORTEKA. Centro de Mayores Parque de los Reyes. Avda. José Aguado.

LUNES 6 DE ENERO

12:30 h. Responso en el Panteón Real por los Reyes de León. Celebración de la Eucaristía en la Basílica de San Isidoro, presidida por el Obispo de León, que estará acompañado del Cabildo Isidoriano de Canónigos y la Coral Isidoriana. Tras la misa, tendrá lugar el Solemne Responso Real por todos los reyes del Reino de León ante sus tumbas en el Panteón Real. Al acto asistirá el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, y demás autoridades, así como los Ilustres Caballeros y Damas Cofrades de la Imperial Orden. Se podrá presenciar desde la propia Basílica, así como desde el claustro de la Colegiata.

CENTRO COMERCIAL ESPACIO LEÓN Avenida del País Leonés, 12.

DEL 13 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO

El ascensor mágico: Este evento se basa en un viaje virtual súper icónico e innovador a Laponia para visitar la Casa de Santa y al lejano oriente para visitar la casa de Los Reyes Magos. Las familias ingresarán en un ascensor mágico que estará personalizado que los transportará al Polo Norte y al Lejano Oriente. Es un viaje mágico para los más pequeños de la familia que se impregnará del ambiente navideño. Actividad gratuita.

Viernes 13

de 18 a 21 h.

Sábado 14 y domingo 15

de 12 a 14 y de 18 a 21 h.

Del 16 al 20

de 18 a 21 h.

Días 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 2, 3 y 4

de 12 a 14 y de 18 a 21 h.

Días 24 y 31

de 12 a 14 y de 16 a 18 h.

CENTRO COMERCIAL EL CORTE INGLÉS Calle Fray Luis de León, 29.

DOMINGO 22 DE DICIEMBRE

Terraza de la primera planta de El Corte Inglés.

18:00 h. Papá Noel descenderá por la fachada de El Corte Inglés tras aterrizar con su trineo en la azotea. Durante su bajada saludará a las niñas y niños leoneses que le esperen para entregarle sus cartas.

Acompañado por el espectáculo infantil ‘La Navidad del futuro’.

JUEVES 2 DE ENERO

Soportales de El Corte Inglés.

18:00 h. SS.MM Reyes Magos de Oriente llegarán a bordo de un Rolls Royce de época y serán recibidos por los pajes reales en los soportales de El Corte Inglés, donde estarán instalados sus tronos para recibir las cartas de todos los niños y niñas de León mientras disfrutan de un espectáculo infantil.

FERIAS Y MERCADOS Eventos del Servicio de Mercados y Venta Ambulante que se celebrarán durante las fiestas de Navidad 2024 - 2025

Martes y viernes

Mercado abierto de Papalaguinda. De 9:00 a 14:00 horas.

Miércoles y sábados

Mercado tradicional de productos agrarios en el parking de San Pedro. De 9:00 a 14:00 horas.

Sábados

Mercado de Antigüedades del barrio del Mercado en la plaza de Don Gutierre y calle Fernández Cadórniga. De 10:00 a 14:00 horas.

Sábados

Ecomercado Ciudad de León de alimentos ecológicos certificados. En la terraza cubierta del Mercado del Conde Luna.

De 09:00 a 14:00 horas. Se celebrará los días 21 de diciembre y 4 de enero.

Domingos

Mercado dominical ‘El Rastro’, en el paseo de Papalaguinda.

De 10:00 a 14:00 horas.