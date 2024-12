El alfoz afronta una oleada de jubilaciones y deberá renovar al 50% de sus plantillas

Publicado por p. infiesta León Verificado por Creado: Actualizado:

La sociedad envejece y la administración también. Más del 44,7% de los empleados públicos en el conjunto de las administraciones de la provincia supera los 50 años, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Un porcentaje muy superior al 29,6% de los asalariados del sector privado. Y el área metropolitana leonesa no es ajena a esa estela, ya que 320 empleados de los 630 adscritos a los Ayuntamientos de San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre y Valverde de la Virgen han soplado ya las velas de su medio siglo de vida, lo que significa que a estas entidades locales se les viene encima una oleada de jubilaciones que afectará a la mitad de sus plantillas actuales.

Es más, el 11% de sus funcionarios ya podrían retirarse, porque el régimen al que están sujetos les permite jubilarse de forma voluntaria a los 60 años si han cotizado al menos treinta. En el caso de San Andrés el porcentaje de la plantilla que supera los 50 años es incluso más elevada, del 59% y afecta a 177 personas (92 laborales y 85 funcionarios). El 53% son mujeres (94).En Villaquilambre, el envejecimiento alcanza al 40% de una plantilla integrada por 210 personas, el 26% (56) mujeres. Y en Valverde son 60 de los 120 trabajadores. Así que estos tres ayuntamientos comienzan a quedarse sin buena parte de los trabajadores con mayor experiencia y dben afrontar una importante renovacaión. Sariegos no entra en esta estadística al dar trabajo a sólo tres funcionarios y cuatro laborales. Por tipo de administración, las corporaciones locales son los que poseen una plantilla de mayor edad porque la mitad de sus efectivos superan el medio siglo. En las comunidades autónomas, los mayores de 50 años representan el 43,92% del total de empleados, mientras en el Estado suponen el 40,65%, según la EPA.El envejecimiento no afecta por igual a todos los sectores dentro de la administración. Los empleados mayores se encuentran principalmente entre los funcionarios de carrera y los laborales fijos, mientras que el personal temporal e interino presenta una media de edad considerablemente más baja.Junto con los ayuntamientos, los sectores deficitarios, como la sanidad, la educación y la seguridad social, han puesto en marcha ofertas para rejuvenecer sus plantillas y esperan no solo cubrir las plazas vacantes por jubilación, sino también mejorar la capacidad de respuesta de la administración ante los nuevos desafíos sociales y tecnológicos. Para los opositores, este es el momento ideal para acceder a plazas de empleo público, con una gran cantidad de vacantes previstas en los próximos años.