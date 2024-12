Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, asistió ayer a la presentación en León de ocho nuevos vehículos híbridos de la empresa Alsa que se suman a la flota de autobuses urbanos de la capital y su alfoz, a la que también acudieron los alcaldes de los diferentes municipios.

Esta incorporación sirve, dijo Sanz Merino, para avanzar en la renovación de un parque al que ya se sumaron otros cuatro el presente año, alcanzando una inversión total de cinco millones. Todo, dijo, con el objetivo de «lograr un transporte público más moderno y sobre todo más sostenible. Sin duda, la modernización del transporte interurbano, en este caso de ámbito metropolitano, es un fin en sí mismo, porque para los usuarios supone mejor servicio, en el sentido de ser más cómodo, más moderno, más capaz y más eficaz. Pero si a él se suma una apuesta, por la sostenibilidad, creo que vamos en la buena dirección».

Estos nuevos autobuses sitúan la renovación de la flota del transporte metropolitano de León en un 55% del total de los que cubren las 34 rutas existentes, que el pasado año contabilizaron un total de 1,7 millones de pasajeros. El consejero recordó que una cantidad importante de los fondos de resiliencia europeos conseguidos por la Junta se destina a la renovación de las flotas; hasta la fecha con un total de 152 nuevos autobuses en toda la Comunidad.

Sanz Merino recordó que se trabaja desde el punto de vista técnico para coordinar «en la medida de lo posible las diferentes explotaciones de nuestros proyectos de transporte de modo y manera que para el futuro no haya obstáculos de una posible fórmula de integración, si es que se puede llegar a lograr». «Lo que en todo caso vamos a intentar es que no haya obstáculos entre la explotación del transporte por parte de la Junta y el transporte urbano. Estamos comprometidos y creo es también una buena noticia para los ciudadanos que las instituciones intenten no poner obstáculos sino trabajar en mejorar los servicios, que no es fácil, porque la última dificultad es el coste y es muy importante», añadió.

Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, quiso mostrarse «un poco más optimista» y dijo estar convencido de que sí se va a conseguir un acuerdo entre administraciones sobre la integración del transporte. «Sería un poco frustrante quedarnos como estamos después de tantos años y sabiendo que el modelo no es el más adecuado ni idóneo, evidentemente, para el funcionamiento del propio transporte ni tampoco para el servicio que prestamos a todos los ciudadanos, tanto de León como del alfoz», manifestó antes reiterar que «es un proceso complicado, va a ser largo, pero va bien encaminado para poder tener ese transporte integrado, mucho más eficiente, que al final es el objetivo que buscan las administraciones y desean los ciudadanos. Creo que estamos en el buen camino».

