El PP critica las privatizaciones y la «pérdida» de servicios en San Andrés

El Partido Popular denuncia la pérdida de servicios «de forma constante que serán muy difíciles de recuperar» y las privatizaciones, «que han aumentado de forma exponencial con UPL» y afectan a las actividades para niños y adultos que asegura han desaparecido del calendario anual. «Ahora son los propios ciudadanos los que las pagan de su bolsillo o han acudido a otros municipios cercanos en vista de que San Andrés no les da una respuesta», precisa la portavoz popular Noelia Álvarez, quien lamenta que algunos equipos deportivos del municipio hayan tenido que optar por entrenar en la capital porque allí «paradojicamente» les han dado muchas más facilidades.

«Este es el municipio de las ferias y las fiestas que han relegado de forma preocupante a la cultura y el deporte que son inexistentes», criticó y puso como ejemplo que San Andrés no tendrá este año la tradicional San Silvestre que se celebra en cada rincón del país.

El PP ve que el Gobierno leonesista «ha sumido al Ayuntamiento de San Andrés en el caos» y pone como otro ejemplo la iluminación navideña. «Resulta que la empresa no cobra porque UPL no le paga a pesar de disponer de más de 20 millones de euros en la cuenta. Esto no puede ser fruto más que de una gestión pésima y una descoordinación absoluta», manifestó la portavoz popular. «Por desgracia, en San Andrés se está normalizando lo que es anormal y cada servicio perdido será muy difícil de recuperar», insiste.

En cuanto al servicio de Limpieza de San Andrés, el PP indica que se hace eco de varias quejas, ya que los empleados carecen de agua caliente y calefacción en sus cuartelillos a pesar de estar en pleno invierno. El equipo de Gobierno matiza esa información, porque en las garitas del barrio de La Sal y Trobajo del Camino (Cruz Roja) «poseen agua, luz y calefacción», mientras en la nave donde se guardan los vehículos de recogida de basura no tienen calefacción, pero «sí disponen de agua y luz que no tenían» la legislatura pasada, señala el concejal de Servicios Generales, Alejandro Fernández Corral. Además, a los trabajadores de la garita de San Andrés «se les trasladó del cuarto de bombas del parque de Los Patos a las piscinas municipales para que ganaran un espacio más digno y se está trabajando para mejorar».