Luz verde en San Andrés a la subida salarial del 2,5% y el plan antifraude

El último pleno del año en San Andrés permitió dar dos grandes pasos a este Ayuntamiento del alfoz leonés. Por un lado, aprobar el incremento salarial del 2,5% a los funcionarios, laborales, subrogados y eventuales que se fijó para 2023 y 2024. No sin dudas por parte del PSOE e IU sobre la seguridad jurídica de la propuesta al coexistir dos informes técnicos, uno que refleja que no se cumple el plan de ajuste en gastos de personal y otro que ratifica lo contrario y admite que la productividad se incluye en la nómina y por tanto se beneficia de la subida.

De modo que los 300 trabajadores municipales ingresarán en enero el alza del 0,5% y en febrero el 2% restante. UPL aclaró que aunque esa mejora afecta a los corporativos, los concejales del equipo de Gobierno no se aplicarán la subida y «acabaremos el mandato con la misma cuantía con la que entramos».

El otro asunto de calado fue el plan antifraude, el primero del Ayuntamiento, que permitirá acceder a los fondos europeos Next Generation. Todos los grupos felicitaron a los técnicos «por su esfuerzo» para elaborar un documento «que posibilita traer subvenciones muy necesarias», y al equipo de Gobierno «por impulsar este expediente». Matizaron que «cuando se consensúan las medidas y se hacen bien» la oposición «las apoya y suma sus aportaciones». No obstante IU echó en falta no haber tenido el plan antes para haber podido optar a ayudas para la laguna de Las Carrizas y las colonias felinas. También pidió que se haga un plan antifraude para el resto de proyectos, no sólo los Next Generation. El PSOE fue quien aportó 10 alegaciones que suscribieron el resto de grupos. Y el PP denunció que aunque el plan es muy conveniente para el acceso a ayudas europeas, el equipo de Gobierno no llega a tiempo de presentar la estabilización para 101 trabajadores, ya que el plazo concluye este 31 de diciembre y esa medida para rebajar la interinidad es una condición exigida por Europa para conceder subvenciones. «Ese ángel que ustedes creen que bajará para que permitan ampliar el plazo, ojalá llegue», indicó a UPL la portavoz popular Noelia Álvarez.

También se puso de manifiesto que el Tribunal de Cuentas abrió el 19 de diciembre un expediente por alcance contable en las nóminas por la productividad, tras otra denuncia del exinterventor y de que el Ayuntamiento no presentara alegaciones al nombramiento de instructor al no creerlo necesario. La alcaldesa, Ana Fernández Caurel, indicó que «no tengo miedo al Tribunal de Cuentas, lo que vayan pidiendo se les irá contestando».

