Los okupas se obsesionan con asaltar la plaza del Conde Luna

Hubo un primer intento, que arruinó el celo y el instinto de protección que el miedo ha instalado a la zona, cunado una vecina llamó a la policía y arruinó la operación emprendida para ocupar una vivienda en un inmueble paralelo al mercado del Conde Luna. De ahí llegó la rápida intervención policial; y de ella, que el intento se quedara en fallido.

Se retiraron andamios para evitar el segundo asalto, que aún así, se produjo en las últimas horas, tal vez a la luz del día, por el empeño de los okupas, empecinados en hacerse con una de las viviendas del edificio señalado. Este suceso agita el malestar por la falta de seguridad en el entorno, que la asociación León Típico ha puesto en el disparadero de la opinión pública en los últimos meses.

Junto a las críticas por la inseguridad del centro de la ciudad, las críticas al concejal Vicente Canuria: «Los vecinos consideramos que dicho concejal no puede ser portavoz de una situación que desconoce totalmente. La seguridad no ha mejorado para nada y la presencia policial es insuficiente y simbólica, ya que los problemas provocados por los abusos derivados de un ocio desmadrado e incívico no están ni controlados ni atajados ¡Qué más quisiéramos los vecinos que eso fuese cierto! Pero no es así. Las peleas son habituales, las voces y gritos de madrugada lo normal, los abusos e incivismos constantes. Las normativas de nuestro ayuntamiento se incumplen en su mayor totalidad porque no se sanciona a los que las infringen y si se sancionan no se hace notar, será que no son suficientes ni efectivas. Y nuestro representante y portavoz, el señor Canuria niega la realidad. Preferimos pensar que por desconocimiento de la misma. Por lo que le invitamos, desde la asociación, a que antes de emitir públicamente una opinión, se ponga en contacto con los vecinos y tenga a bien escuchar su voz y consultar adecuadamente los datos, y que el portavoz de gobierno municipal no hiciese oídos sordos».