El lotero de El Corte Inglés: "Se me salió el corazón cuando me enteré"

Basilio Miguélez es el lotero que ha dado el primer premio. "Se me salió el corazón cuando me enteré", asegura un emocionado Miguélez, que estaba viendo la televisión en directo en ese momento. "Yo sabía que este número me sonaba, pero no me atrevía a pensar que era mío", afirma Basilio, que no deja de darle vueltas a haber repartido tanta suerte en León.

"Se ha vendido a mucha gente ayer a última hora", muchos clientes de El Corte Inglés que realizan sus compras de Reyes. Se habían acabado las otras terminaciones y todo el mundo se llevó el 8. Cree que solo es han devuelto cinco o seis series.