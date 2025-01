Villablino, San Emiliano, Cabrillanes y Murias de Paredes se suman a la manifestación del 16F para reclamar un plan de emergencia para León

Publicado por ICAL Verificado por Creado: Actualizado:

Los ayuntamientos de Villablino, San Emiliano, Cabrillanes y Murias de Paredes se sumarán el 16 de febrero a la manifestación convocada por los sindicatos CCOO, UGT, USO y DGT por las calles de León para reclamar un plan de emergencia para la provincia. Estos municipios piden a los convocantes que tengan en cuenta las necesidades de estos territorios.

Y con ese objetivo mantuvieron un encuentro el pasado 15 de enero en Villablino, donde expusieron a los sindicatos los problemas que arrastran y la necesidad de atender esas problemáticas, más allá de las que afectan a toda la provincia o a la capital.

“Creemos en que es necesario descentralizar la problemática y sacarla de la capital, contextualizándola en nuestros propios territorios”, dicen a través de un comunicado en el que los alcaldes de los cuatro ayuntamientos reclaman medidas para asentar la ganadería extensiva de calidad, atraer pequeña industria, una mejora de las comunicaciones y acabar con la pérdida de servicios públicos.

Además piden que medidas, como esta manifestación, tengan una continuidad para que no se olviden estas necesidades. “No se debe perder el foco en la necesidad de mantener una continuidad en el tiempo para que la incidencia política no se limite a un día si no que construya una verdadera solución para nuestra provincia. Confiamos en que la manifestación reúna a todas las perspectivas y sensibilidades que intentan cuidar nuestro territorio y sacar adelante nuestra provincia puesto que en este camino de tenacidad siempre se podrá contar con los Ayuntamientos de nuestro territorio”, afirman.

Los municipios recuerdan que “León se muere” mientras no llegan inversiones, se vive una reconversión “fantasma” y los pueblos se quedan sin vecinos. “León necesita un plan de acción inminente. Nuestra provincia se encuentra a la cola de todos los indicadores socioeconómicos del país. Somos la provincia con la peor tasa de actividad, unas de que las más población pierde, de las más envejecidas o de las peores en cuanto a generación de empleo. Pero detrás de esa lista de estadísticas se encuentra un pueblo de trabajadores y trabajadoras que sufren las consecuencias de esta crisis, especialmente las pertenecientes a sectores rurales, jóvenes, mujeres o migrantes”, explican.

Aunque las causas de este deterioro “son variadas”, los municipios también atribuyen la situación a “la influencia de la tendencia capitalista depredadora que arrasa con el desarrollo rural, social y cultural de nuestra provincia, fomentando una economía de pan para hoy y hambre para mañana”. Un declive territorial del que culpan a grandes empresas ”que dejan de lado la responsabilidad social y el reparto de riqueza; o las administraciones públicas, que dejan sin herramientas a las pequeñas entidades locales para gestionar su propio territorio, sin dar lugar al diálogo entre los pequeños ayuntamientos y los espacios de toma de decisión del gobierno central".

La movilización persigue cuatro objetivos, que son exigir a las administraciones la creación de empleo estable y de calidad que frene la sangría demográfica; el desarrollo de infraestructuras de transporte y comunicaciones y conectividad digital; el aumento de los servicios públicos frenando los recortes y aumentando el personal en sanidad, educación, cuidados o servicios sociales; y la reducción del desequilibrio económico y territorial equilibrando el balance urbano-rural y haciendo un reparto económico justo. Para ello es necesario un Plan de Emergencia “y por ello el próximo domingo 16 de febrero saldremos a la calle a reivindicar un futuro para León”, concluyen.