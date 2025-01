La mejora de las prestaciones de casi 226.000 leoneses se frena al caer el decreto ómnibus

La derogación de las normativas incluidas en el decreto ómnibus que el Congreso no aprobó al Gobierno el miércoles deja en el aire la mejora aprobada en las prestaciones que reciben casi 226.000 leoneses, así como las desgravaciones y deducciones fiscales de otros miles. El colectivo más afectado es el de los pensionistas (casi 126.000), uno de los que tiene más peso en la economía provincial; pero de momento retrasa también la actualización retributiva de quienes perciben el salario mínimo (alrededor de 70.000), ahora que se negocia un nuevo incremento para esta base de sueldos.

A la espera aún de que se reconozcan las necesidades de comunicación entre León y Madrid, decaen las bonificaciones del transporte público (unos 7.500). De momento la Junta y el Ayuntamiento de León se hacen cargo del coste, a la espera de una solución razonable. Los colectivos vulnerables energéticamente (casi 19.000 personas en la provincia) ven peligrar la prohibición de cortarles el suministro. A todos ellos hay que sumar quienes dejarían de percibir las ayudas y deducciones por comprar coches eléctricos, un mercado que no acaba de despegar a pesar de las exigencias europeas; los que acometen mejoras energéticas en sus edificios animados por las deducciones fiscales,… Un pulso político que se libra en el bolsillo de miles de ciudadanos leoneses.

Más de 140.000 pensiones a la espera

El capítulo más llamativo, y sobre el que todos los partidos políticos centran la batalla de ganarse a la opinión pública en las próximas semanas, es sin duda el de las pensiones. El último Consejo de Ministros del año fijó la subida con carácter general en el 2,8% para este año, el dato de la inflación a noviembre, con el objetivo de que el colectivo no pierda poder adquisitivo. En León son casi 126.000 los pensionistas actualmente, que cobran en conjunto más de 140.500 pensiones.

De momento quedan sin efecto también los incrementos a mayores fijados para reducir la diferencia entre las prestaciones mínimas y el umbral de pobreza. En la provincia se cobran mas de 4.000 pensiones no contributivas; y la mejora afectaba también a los más de 6.000 leoneses que perciben el Ingreso Mínimo Vital. En total está en el aire un incremento que supera los 70 millones de euros, que se inyectarían a la economía leonesa si estos incrementos en las prestaciones aprobados por el Gobierno a final de año consiguieran la aprobación del Congreso.

El SMI negocia subida y espera renovación

cEl nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está de nuevo en el debate de los agentes sociales en las últimas semanas, pero de momento ni siquiera se podrá prorrogar el pactado para el año pasado. En teoría eso deja en la indefinición jurídica las cuotas a aplicar este año, aunque la Dirección General de Trabajo se ha apresurado a aclarar que el decaimiento de la vigencia del pactado no afecta ni a los salarios vigentes ni a las nuevas contrataciones, y que la inspección vigilará cualquier movimiento a la baja. El mínimo de sueldo a percibir el año pasado, pendiente de prorrogar para este y a la espera de un nuevo incremento, es de 1.134 euros por 14 pagas, lo que implica 15.876 euros al año. Muy por debajo de esa cifra se encuentran los caso 62.000 asalariados leoneses que según la Agencia Tributaria declararon en 2023 (último ejercicio analizado) unos ingresos inferiores a los 12.000 euros anuales. Así que, subidas incluidas el año pasado, el número de trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo rondará como mínimo los 70.000.

Colectivos vulnerables energéticamente

cEntre las medidas que decaen con la no aprobación del decreto ómnibus del Gobierno están las ayudas a los colectivos más vulnerables económicamente, a los que desde la crisis destacada con la pandemia y agudizada por la guerra de Ucrania se prohibía cortar los suministros de luz, agua y gas. A 31 de diciembre pasado el Gobierno tenía contabilizados en la provincia de León a casi 18.000 beneficiarios sólo del bono social eléctrico, de los que más de 14.000 estaban incluidos por criterios de renta y otro millar porque son perceptores de las pensiones mínimas.

Bonificaciones al transporte público

cLos bonos al transporte público se pusieron en marcha en 2022. Ahora se proponía aprobar la prórroga aprobada hasta junio de 2025. Suponen un 50% de descuento en los servicios de transporte urbano e interurbano, y un 30% en los abonos multiviaje. Ayer la Junta de Castilla y León anunció que mantendrá las bonificaciones previstas para impulsar el uso del autobús y el tren en la Comunidad. Por su parte el Ayuntamiento de León no sólo mantendrá el 20% que aporta al descuento del transporte público urbano, sino que unas semanas asumirá el coste del 30% del descuento del Gobierno. Por su parte Renfe informó ayer de que ya no se podrán adquirir los bonos gratuitos para viajeros frecuentes, ni demás títulos de viaje con descuentos. De los viajes que estaban subvencionados (León no consiguió que se incluyera como Obligación de Servicio Público el trayecto directo hasta Madrid) el descuento en los Avant pasa del 75% a sólo el 25% que mantiene la Junta.

Casi 6.000 leoneses tienen bonos de tren como viajeros recurrentes en Cercanías y Media Distancia, y otros casi 1.500 en los bonos Avant.

Deducciones del coche eléctrico

cLas patronales de ventas de vehículos han llamado la atención en las últimas semanas sobre el escaso avance de las ventas de vehículos eléctricos. Uno de sus principales impulsos son las ayudas del Plan Moves III, que estaba previsto prorrogar y el sector considera básico; y las deducciones de hasta 3.000 euros en la declaración de la renta.

Mejoras energéticas en edificios

cLas deducciones fiscales por las obras de mejora energética, tanto de viviendas como públicos, se financian sobre todo con fondos europeos y las deducciones se aplican en la declaración del IRPF. Afectan a las obras realizadas entre el 6 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2026.