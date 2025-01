El viaje más increíble de Jesús Calleja le lleva al espacio en un cohete de Jeff Bezos: "¿No estaré cometiendo una locura?

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El explorador y aventurero leonés Jesús Calleja ha dado un nuevo paso hacia un viaje único en su carrera; por primera vez, un español que no es astronauta profesional se aventurará más allá de la atmósfera terrestre. Viajará al espacio a bordo de un cohete New Shepard de Blue Origin para convertirse en el tercer español en lograr esta hazaña tras Pedro Duque y Miguel López-Alegría. Este emocionante suceso no solo representa un logro personal para Calleja, sino que también marca un hito en la historia televisiva de España gracias a su cobertura exclusiva en Prime Video. El cohete es propiedad del magnate de Amazon Jeff Bezzos.

Una colaboración sin precedentes

Prime Video ha desarrollado 'Calleja en el espacio', una ambiciosa docuserie que retratará esta monumental aventura. Esta serie consta de cuatro episodios especiales, la primera mitad se lanzará el 3 de febrero en más de 200 países, siendo parte de la suscripción Prime. Telecinco, por su parte, será la encargada de transmitir en directo el histórico lanzamiento del cohete, mientras que las emisiones en Mediaset España se anunciarán próximamente.

Un viaje único

Dividida en dos partes, la serie llevará a los espectadores en una travesía desde los comienzos del sueño espacial de Calleja hasta la exploración de las futuras posibilidades humanas en el universo. Incluirá interacciones con los astronautas Pedro Duque y Miguel López-Alegría, y visitas a instalaciones emblemáticas como el espectacular Gran Telescopio de Canarias. En su recorrido, Calleja no solo explorará el espacio exterior, sino que profundizará en las iniciativas espaciales que se desarrollan en España.

Preparación para el viaje

El viaje espacial de Calleja comenzará en las instalaciones de Blue Origin cerca de Seattle, prolongándose hasta el icónico Johnson Space Center de la NASA en Houston. Aquí, el aventurero se familiarizará con los planes para futuras misiones espaciales hacia la Luna y Marte, obteniendo una perspectiva única sobre las expectativas de la humanidad en el cosmos.

Volará al espacio a bordo de un cohete New Shepard de Blue OriginBlue Origin

Expectativas y emisiones futuras

Aún no se conoce la fecha exacta del lanzamiento del cohete New Shepard debido a las variables condiciones atmosféricas. La segunda parte del documental, programada para la primavera, ofrecerá imágenes exclusivas del antes, durante y después del vuelo, revelando las reacciones de Calleja en su regreso a la Tierra.

Reacciones a esta aventura

Sobre este proyecto, Calleja afirma que es "la culminación de un sueño de toda la vida". Con la colaboración con Blue Origin, espera llevar a los espectadores en un viaje emocional y educativo, ayudándolos a entender la majestuosidad y los desafíos del espacio desde un nuevo punto de vista. Se espera que esta docuserie despierte el interés y la curiosidad del público hacia el emocionante mundo aeroespacial, todavía bastante desconocido para muchos. "Viajar al espacio de la mano de Blue Origin no solo es una aventura personal, sino una oportunidad única para compartir con todos los espectadores la emoción, los desafíos y la belleza de ver nuestro planeta desde una perspectiva completamente nueva. Con Calleja en el espacio, espero que los espectadores disfruten de conocer un mundo aeroespacial que aún es un gran desconocido para mucha gente, y que se unan a esta aventura conmigo".

Impacto en España

Este proyecto es una colaboración transformadora entre Prime Video y Mediaset España. Al ofrecer contenido innovador y emocionante, ambas entidades demuestran que las plataformas de streaming y la televisión abierta pueden unirse para crear experiencias únicas e inolvidables. Según Ricardo Cabornero, director de Prime Video en España, esta serie ejemplifica el comprometido esfuerzo de su empresa en proporcionar a los espectadores aventuras que capturan el verdadero espíritu de exploración característico de Calleja. Así, 'Calleja en el espacio' está destinada a convertirse en un icono del entretenimiento en la esfera hispanohablante.