Oficinas o pisos turísticos: no sólo viviendas para ocupar locales vacíos

La búsqueda de soluciones al desolador escenario de un creciente número de bajos comerciales cerrados, o directamente abandonados, es en el caso de León una urgencia más urbanística y de imagen que de soluciones a la demanda de vivienda. En todo caso, un desafío que exige análisis y soluciones desde hace años, y cuya nueva reglamentación se pone ahora en marcha. Establecer las calles donde los locales pueden convertirse en viviendas, y sus condiciones de habitabilidad, está ya sobre la mesa.

El debate, sin embargo, hace mucho tiempo que va más allá. No se trata de permitir que locales a pie de calle se transformen en pisos, sino de diseñar una estrategia de futuro de León. Y establecer los mecanismos (en forma sobre todo de incentivos fiscales y económicos) para que la transformación sea viable y real.

Bajar a los locales a pie de calle las oficinas y negocios que ocupan los pisos de los edificios (y habilitar esos espacios como viviendas de alquiler), o destinar los bajos céntricos en las calles aledañas a las más comerciales a pisos de uso turístico, para evitar los problemas con las comunidades de vecinos, son algunas de las propuestas que hacen los expertos. Que coinciden en que la reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ahora inicia el Ayuntamiento no supondrá un boom de demanda, porque la necesidad de vivienda en es otra. Sí determinaráel modelo de la ciudad que León quiere ser.

«No se trata de cuántos locales vacíos hay en la la capital, sino de darle versatilidad al mercado de la vivienda. Es, sobre todo, una cuestión de concepto. El urbanismo ha cambiado, y la construcción también. Lo hará más a corto plazo, el incremento de los costes frena la construcción en León. La cuestión es también ver cómo se acepta el concepto de vivir en un bajo comercia, porque no será en el centro, y en los barrios el atractivo es otro». Javier Vega, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León y de la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción, que lleva años reclamando una solución para el problema del cierre de los bajos comerciales, aboga por «trasladar ahí las oficinas. Para hacerlo se necesitan incentivos: rebajas en el IBI, impuesto de sociedades,... El caso es que esos locales revivan, y que los pisos que ahora ocupan se transformen en viviendas de alquiler con fórmulas que permitan la estabilidad a medio plazo, contratos protegidos,...».

Para Miguel Ángel Sánchez, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de León, la cuestión fundamental es «buscar en qué zonas de la ciudad puede haber demanda para este tipo de soluciones. Está claro que hay un cambio de hábitos en los consumidores que penaliza al comercio tradicional, y que las peatonalizaciones contribuyen a alejar a los compradores del centro». Reconoce, por otro lado, que «en León no hay tradición de vivir a pie de calle, nunca ha gustado». Pero hay alternativas. «Muchos de estos locales, los que están más céntricos, pueden funcionar muy bien para el alquiler turístico».

Desde la Asociación Leonesa de Comercio (Aleco) su presidente, Javier Menéndez, opta por la prudencia. «No tengo muy claro si sería bueno o malo, de lo que sí sería partidario es de que esos locales sigan abiertos como asesoría, consulta, seguros …, Es decir, bajar de primeras plantas aquellas actividades económicas en las que entre y salga gente para no dejar morir las calles, y dejar como viviendas aquellos inmuebles que hoy están considerados como dotación industrial».

Todos coinciden, como insiste Sánchez, en la «necesidad de que León sea una ciudad atractiva, habitable, cómoda». Para los vecinos y para su especialización como destino turístico. «Para ello es necesario un plan estratégico a largo plazo, que no se ha abordado hasta ahora. La reforma del PGOU que se inicia es parte de esta estrategia. Y los barrios tendrán oportunidad de posicionarse sobre ella en su tramitación».

Vega incide en la necesidad del debate. «No sé si estamos haciendo lo suficiente para mantener esta ciudad».

Muros de ladrillo y trapas destruyen la sensación de ciudad

«Un escenario de locales vacíos destruye la sensación de estar en una ciudad amable. En las noches, o en las mañanas de invierno, pasas por calles en las que no hay una maldita luz en ningún local. Es desolador». Sobre todo en los barrios, también en las calles del centro de la ciudad que no son las principales vías comerciales. Una sombra de abandono que crece imparable, y ante la que la autorización de convertir en viviendas aquellos locales que reúnan las condiciones de habitabilidad no parece ser sufiiente. «Es necesario incentivar la inversión privada, en colaboración con las aportaciones públicas. Hay muchas posibilidades de rehabilitación, pero ceñirse a soluciones de vivienda no va a responder ni a las necesidades de vivienda ni al vacío en las calles de la ciudad», coinciden los expertos.