La hermana del compinche leonés de Aldama usaba las cuentas de sus hijos

La hermana del empresario leonés vinculado a la trama de los hidrocarburos, que dirigía el investigado junto a Víctor de Aldama, utilizó las cuentas de sus hijos pese a que eran menores de edad para presuntamente realizar movimientos de descapitalización, con ingresos de hasta 90.000 euros en operaciones realizadas en tres tramos de 30.000 euros cada uno.

Así se desprende de los 419 folios del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que maneja el Juzgado Central de Instrucción número 5, con sede en Madrid, donde la investigación relata la forma de operar de la organización y el poder que la leonesa ejercía.

La investigación realizada ha permitido determinar que, respecto a este esquema, la empresa creada «no es que se aproveche del fraude que terceros ajenos a la misma llevan a cabo a través de las suministradoras», sino que «el conglomerado societario conformado por ésta operadora y las suministradoras, está creado, dirigido implementado, controlado y administrado» por el empresario leonés y Aldama como líderes y la hermana del empresario leonés «con la finalidad de llevar a efecto la actividad defraudatoria que les permitirá incrementar de manera notable sus ventas e ingresos».

La leonesa residía en Móstoles. «Es la cara visible del holding empresarial, figurando en la actualidad como administradora única de la matriz, dueña de la empresa nodriza y sociedad patrimonial encargada de la gestión y administración de los bienes de la familia y sobre la que tiene poder general Aldama», dice la Guardia Civil.

«Supervisora directa de la estrategia adoptada por la estructura societaria a la hora de desarrollar las operativas comerciales que, posteriormente ejecutará y materializará el «jefe de operaciones», persona de confianza de la subdirectora. Coordina con gestoras de empresas especializadas en fiducias, la transferencia de patrimonio, de procedencia delictiva de la familia», expone la UCO.

Se apoyaba en el jefe de operaciones y contabilidad, «un experimentado conocedor del sector de los hidrocarburos» y máximo responsable de la coordinación administrativa y comercial y tributaria de la estructura empresarial, quién es señalado como cerebro de la operativa.

Por eso se cree que los integrantes de los escalones de dirección, subdirección y operaciones son piezas esenciales para el funcionamiento y el éxito de la actividad delictiva realizada por esta organización criminal defraudadora de IVA. Esta operativa fraudulenta no habría podido tener lugar sin contar con la autorización de operador mayorista en el mercado de los hidrocarburos otorgada a la empresa, dado que, sin ella, la organización criminal quedaría inoperativa.

El informe contiene fotografías en la que la leonesa se reúne con Aldama en Madrid. Y transcribe grabaciones de llamadas telefónicas de las que se deduce que usaba las cuentas de sus hijos, menores de edad, para realizar movimientos de dinero. En una llamada asegura que el gestor del banco le indicó «[…] en septiembre veniros, dais en oficina la orden de lo que es, de lo que hay que mover, y ya está […]». No obstante, la hermana del empresario tranquiliza a su contertulia diciéndola que «[…] me voy garantizando que cada semana vayan entrando esas cantidades. Entrará más, porque creo que hice tres (3) de quince (15) de cada niño en un mismo día, creo recordar, que ya...Y luego, semanalmente, semanalmente, todos los jueves, una de quince (15) […]». De esta conversación se podría concluir que la presunta subdirectora de la trama habría posicionado en Suiza, en un día, 90.000 euros y que posteriormente, ejecutaría una transferencia de 15.000 euros a cada cuenta bancaria titulada por sus hijos, lo que implicaría 30.000 euros cada jueves.

«Espera por 50.000 euros de cada niño»

Hay más pasajes explícitos en la trasnscripción de las conversaciones recogidas por la UCO: «espérate si quieres a la semana […] espérate si quieres a tener 50 mil euros de cada niño […] pero vete jugando con 25 de cada niño, veinticinco, treinta […] cógete el 75% siempre, y ya está, de lo que haya, y ya está […] », de lo que se desprende que los movimientos de capitales con destino a Suiza a cuentas tituladas por sus hijos, posteriormente serían nuevamente posicionadas en otras jurisdicciones o a nombre de otros titulares o fiduciarios, al objeto de difuminar la trazabilidad de los citados fondos ante medidas judiciales, teniendo control absoluto de la inversiones su asesora, siempre según la Guardia Civil.



Aún con todo el material que está apareciendo estos días, el juez no citará a sede judicial ni al empresario ni a su socio leonés salvo que ellos así lo soliciten, considerando por el momento suficiente la declaración que ambos prestaron al momento de su detención.

Santiago Pedraz descarta por ahora llamar a declarar como investigados a los «ideólogos» y máximos responsables de la organización. Ya comparecieron ante el instructor el pasado 10 de octubre por espacio de 20 minutos respectivamente. En los vídeos de las declaraciones, De Aldama niega su vinculación con la empresa clave de la trama, así como con algunas sociedades. «Ninguna, cero», respondió sobre su relación con la compañía a preguntas de la Fiscalía.

En un punto determinado, el fiscal le preguntó si utilizó algunas de las sociedades que De Aldama «tiene domiciliadas en Portugal para canalizar parte de los fondos obtenidos por parte del empresario leonés a través del entramado».

«No. Usted me debería preguntar si yo he cobrado en esas empresas, ¿vale? Por las comercializadoras que están en el caso, y que tampoco sabemos por qué están en secreto su mayoría. Yo sí he cobrado y he pagado mis impuestos», dijo Aldama.