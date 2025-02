Las inmobiliarias de León se quedan sin viviendas en cartera por el dinamismo y la escasez

Publicado por Abigail Calvo León Verificado por Creado: Actualizado:

La situación del mercado inmobiliario se resume en la siguiente frase: «No hay pisos y los pocos que hay, vuelan». Así resumen las agencias inmobiliarias la situación actual en la que la escasez de oferta y el dinamismo en los alquileres y las compras está provocando que se queden sin viviendas en cartera. Un contexto que está marcado por los elevados precios, tanto de alquiler como de venta, lo que deja fuera de la oferta a las viviendas asequibles, con unos precios accesibles. Las viviendas turísticas, la bajada de los tipos de interés de las hipotecas, la falta de empresas de construcción y escasez de reformistas, junto con la carencia de suelo se alían para engendrar un entorno que reduce las posibilidades de adquirir una vivienda. Entre los antecedentes está el alto volumen de transacciones que se realizaron, sobre todo en el último trimestre del año pasado y que se arrastra desde 2023.

«Vivienda que sale en alquiler, vivienda que se alquila», precisa desde la Inmobiliaria La Palomera Silvia Diez, quien concreta que en el momento que se publica un piso en alquiler al instante reciben multitud de llamadas y correos interesándose por él. Por eso, muchas veces ni siquiera llegan a publicarse, porque las propias agencias tiran de la lista de posibles arrendatarios que han acudido. «Da igual que sea un tercero sin ascensor y que esté en malas condiciones, si el precio es asequible se alquila en muy poco tiempo», añaden desde Best House Santa Nonia. Son cerca de dos mil los contratos de alquiler que se realizan al año en León, donde sólo en León capital, según INE hay casi 11.000 alquilados. En el centro de León hay viviendas que pueden alquilarse por hasta 1.300 euros más los servicios, pero después un apartamento, de entre 30 y 40 metros cuadrados, puede superar los 500 euros, mientras que ya los pisos de dos habitaciones pueden superar los 650 euros y algo más barato ya no se encuentra ni en el alfoz de León.

El elevado precio de los alquileres ha provocado que muchos apuesten por comprar, como explica Ana Díaz, propietaria de la inmobiliaria que lleva su nombre. Pero en este caso el mercado se ha animado con los bajos tipos de interés. «La venta se mantiene, pero tampoco hay mucha oferta, porque las hipotecas están muy baratas, al 2,5% como mucho, cuando el año pasado estaban al 4%», señalan desde Best House. La escasez de suelo y el freno que ponen las constructoras tras la crisis de 2027 hacen el resto para encarecer los precios. Los barrios de La Lastra y La Palomera son los que han tirado hasta ahora de la obra nueva. «En la zona de la Universidad los precios están desorbitados y está más demandado que el centro. La gente quiere comprar para vivir, para alquilar o para invertir», concreta Silvia Diez, para añadir la frase de «piso que sale, piso que se vende».

Ana Díaz concreta que, aunque varía en función de la zona, la inversión necesaria para comprar un piso en León está por encima de los 200.000 euros, «salvo que sea para reformar». Un importe para un piso de 90 metros cuadrados, eso sí, con garaje y ascensor. La cosa también se complica si el piso necesita reforma. «Hay pocas empresas que se dediquen a este sector, por lo que muchas veces dan plazos de un año», explica Ana Díaz, que añade la falta de trabajadores y el encarecimiento de los materiales.

Las políticas institucionales para controlar los precios de alquiler o las ayudas, que en muchas ocasiones se centran en los jóvenes, serán determinantes según concretan los agentes inmobiliarios, que recuerdan que ya se ha puesto coto a las viviendas turísticas. «Se ha cortado el grifo, ahora hay que pedir la autorización a la comunidad de propietarios y la mayoría dicen que no. Esto provoca que muchos inversores compren pequeños edificios, con cuatro viviendas por ejemplo, para dedicarlos todos a alquiler turístico y así no tener problemas», señala la propietaria de Inmobiliaria La Palomera. Porque las viviendas turísticas y también el miedo a la okupación han constreñido el mercado.

Pisos compartidos y mejor estudiantes que familias

La zona con el precio del alquiler en la ciudad de León está en los barrios de La Serna y La Granja, La Palomera, San Lorenzo y San Mamés. La clave, su proximidad al campus universitario. Muchas de las compras que se hacen en estas zonas tienen un objetivo claro, sacarles la máxima rentabilidad con los estudiantes universitarios. «Hay pisos de tres habitaciones a los que incluso les quitan el salón para sumar una habitación más, lo alquilan a 250 euros cada una y sacan mil euros por ellos, independientemente de en qué estado se encuentre», relata Silvia Diez desde La Inmobiliaria La Palomera, para añadir que, si ese mismo piso se alquilase a una familia el precio que podría sacarse estaría por los 650 euros, con lo que la rentabilidad es mucho mayor.

La gente joven también apuesta ya por compartir pisos ante la imposibilidad de alquilarse una casa para ellos solos. «Pero no sólo están los que buscan un piso para compartir con amigos, también hay familias o parejas que ante el elevado precio buscan casas para compartir», relata la propietaria de Inmobiliaria Ana Díaz, para añadir que «cada vez llegan más solicitudes de vivienda compartida».

Los precios suben por el tirón de las viviendas turísticas, aunque como apunta Ana Díaz, «fiscalmente no interesan demasiado», pero también por el miedo a una okupación. «El que se atreve a alquilar prefiere estudiantes a familias», dice Silvia Diez, quien añade: «Antes no se querían mascotas, pero ahora no se quieren niños porque se consideran vulnerables y ante un impago no se puede echar a la familia».

Con poca oferta y mucha demanda, el precio se encarece. Pero también hay pisos cerrados que no salen al mercado, ni en alquiler ni a la venta, aunque también están las inversiones. «Hay gente que tiene dinero y viene a invertir en vivienda a León. Desde Madrid o Barcelona, pero yo también he vendido pisos por videollamada a inversores de Malta o China», relata Silvia Diez, quien añade que esta estrategia «encarece aún más» lo poco que queda en el mercado.

El pasado mes de septiembre, el estudio de Funcas Mercado inmobiliario y política de vivienda en España advertía de que el problema de la vivienda en España es la escasez de oferta, los incentivos fiscales o los avales, al centrarse en la demanda, por «tendrán una eficacia reducida» y un coste para las arcas públicas, además de presionar los precios.

Vivienda de segunda mano

El precio de la vivienda de segunda mano en León cayó un 0,83% el pasado año, lo que la sitúa en la provincia en la que más ha bajado a nivel nacional. Un dato que contrasta con el crecimiento del 12,11% en la Comunidad con respecto al año anterior, según los datos recogidos del portal pisos.como por Europa Press. En concreto, la vivienda en la Castilla y León en enero de 2025 tuvo un precio medio de 1.380 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 1,28% respecto a diciembre de 2024. Interanualmente, todas las capitales de la autonomía crecieron y Soria (24,53%) fue la segunda capital española que más se creció.

Castilla y León fue la tercera autonomía más barata del país, por detrás de Extremadura (960 euros el metro cuadrado ) y Castilla-La Mancha (1.008 euros el metro cuadrado). En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en enero de 2025 registró un precio medio de 2.525 euros por metro cuadrado, arrojando un ascenso mensual del 1,85%. La provincia de Soria (3,06%) fue la que más subió de España. Por otra parte, León (-0,83%) fue la tercera provincia que más cayó del país. Interanualmente, todas las provincias de la región repuntaron. Valladolid (18,84 por ciento) fue la undécima provincia que más creció del país. La provincia de la Comunidad más cara fue Valladolid (1.755 euros el metro cuadrado), mientras que la más barata fue Zamora (998 euros el metro cuadrado), siendo la octava más económica de España.

En cuanto a las capitales, Valladolid (2,52%) fue la quinta que más incrementó sus precios mensualmente en el país. La novena depreciación más intensa de España en este periodo la protagonizó Ávila (-0,70%). Interanualmente, todas las capitales de la autonomía crecieron.

Por otra parte, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tachó de «figura negativa» las «zonas tensionadas que recoge la Ley por el Derecho a la Vivienda, ya que ha elevado los precios en un «mercado muy sensible», según declaraciones recogidas por Ical. Así, respondió al PSOE de Salamanca, que pidió que la ciudad se declare «ciudad tensionada» por el alquiler y se acoja a la Ley de Vivienda. Suárez-Quiñones abundó en que desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno, la vivienda ha subido un 40% en el conjunto del país, mientras que el alquiler lo ha hecho un 36%. Y desde la aprobación de la Ley de Vivienda, en mayo de 2023, hasta noviembre de 2024, el alquiler lo ha hecho un 14,3%. «No se puede asumir», sentenció.

«Creemos que es una figura negativa porque pretendía abaratar el precio de la vivienda y el alquiler, pero el efecto ha sido el contrario», expuso, para añadir que las medidas de limitación de precios que contempla «ya se aplicaban en Europa», señaló.