El frío del invierno azota con averías a la red de abastecimiento de agua

La red de abastecimiento de aguas de León está integrada por 437 kilómetros de tuberías que acumulan más de medio siglo, ya que datan de la década de los 80, aunque hay tramos más antiguos. Un entramado que sufre las consecuencias del invierno y que este año, más duro de lo habitual, ha intensificado los cortes para la reparación de las tuberías esta semana. El último, «un reventón» el lunes a primera hora de la noche en la calle Miguel Zaera, que dejó sin agua a parte de los vecinos del barrio de San Pedro de las Huertas. Pero aún en la memoria está el de Fernández Ladreda, que dejó sin suministro a 1.200 hogares durante más de 24 horas. A mayores, en los últimos días se han notificado tres cortes programados, el último se llevará a cabo mañana, como consecuencia de «pequeños incidentes» que se detectan como fugas o averías, como explican desde Aguas de León, que atribuyen estos casos a los efectos del frío o las heladas.

Hoy mismo está previsto el corte de agua en las calles Padre Prior y Horno. Los vecinos ya están alertados, pero el lunes y ayer mismo hubo dos más en la zona de la avenida de Antibióticos y en las calles Real y otra vez en Prado Prior, de Trobajo del Cerecedo. Las mismas fuentes de Aguas de León inciden en que «son pequeñas actuaciones que van surgiendo, por las bajas temperaturas» y defienden que aunque no son más que otros años «sí se notifican más, porque es el mantenimiento habitual y se trata de que las afecciones al ciudadano sean las mínimas posibles». El año pasado la empresa gestionó 74 averías, lo que se traduce en una avería y corte de agua cada cinco días.

El 60% de la red de la ciudad es de los años 80 y suministra más de 70.000 metros cúbicos de agua al día que Aguas de León gestiona mediante 36 puntos de control y dos estaciones de tratamiento de agua potable. «El mantenimiento es muy bueno y el rendimiento de la red supera el 80%, eso quiere decir que pese a la antigüedad es muy alto. Ese 20% restante no es que está mal, aquí se incluyen los fraudes, los contadores que no están registrados o los que no cuenta», señalan las mismas fuentes de la entidad que gestiona el agua que llega a los hogares leoneses. «Se llevan a cabo campañas de forma continua para ver si hay fugas», inciden desde Aguas de León, para añadir que siempre que es posible, salvo los imprevistos, se avisa a los vecinos.

