«La identidad de Ponferrada no puede diluirse en León»

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, del PP, sostuvo ante la movilización del pasado domingo en León por el futuro de la provincia, que su defensa es por «la identidad de Ponferrada que no se puede diluir en León bajo ningún concepto». Y ha sostenido que no siente que la capital de la comarca del Bierzo esté olvidada por la Junta de Castilla y León, sino todo lo contrario, ya que hay diversas inversiones. «No sé de lo que se quejan en León, pero yo defiendo la identidad y que no se diluya en otros territorios. Me manifiesto por el futuro de Ponferrada», dijo el regidor.