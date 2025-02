"Ni PP ni PSOE se han lucido demasiado con León en estos años", dice el alcalde

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha criticado la inacción "de PP y PSOE" en los últimos años para León: "Es normal que haya manifestaciones y que la gente salga a la calle", aseguró durante un acto celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de San Marcelo.

Diez aseguró que no está en contra de ningún tipo de inversión que se realice en otras provincias y en otras ciudades, en relación con los 256 millones destinados a la estación de Valladolid. "Pero ni estoy dispuesto a callarme, ni creo que deba de hacerlo sobre el abandono permanente que recibe León en inversiones y sobre todo en cosas que tienen que ver con ese ministerio".

Puso ejemplos: "Yo creo que hay que recordar que la integración ferroviaria de la ciudad estaba fijada en 270 millones de euros y que no se llevó a cabo por los recortes de Mariano Rajoy. La integración después se convirtió en un soterramiento de 50 millones que al fin se adjudicó en 25 y aquella estación que iba a ser provisional va camino de quedarse en definitiva. Alardear de estas cuestiones es preocupante cuando tienes territorios tan sumamente abandonados", dijo Diez.

"Tenemos dejado el Nudo del Manzanal, la plataforma logística de Torneros que es esencial o la autovía León-Valladolid que se ha quedado en un carril de aceleración, o las autovías de Ponferrada al norte… Yo entiendo el cabreo generalizado de la ciudadanía ante la falta de sensibilidad y de empatía. Son ciudadanos a los que también representa este ministro, que parece que solo lo es de unos pocos y que encima se dedica a los alardes innecesarios y provocativos. Yo no me voy a callar en las reivindicaciones por León, por no hablar de los 15 años que llevamos esperando por Feve. Sin esas infraestructuras es muy difícil conseguir progresar y avanzar en el reto demográfico".

También criticó las declaraciones del senador Antonio Silván (PP), al que recordó que también habló de Ana Pastor "como la mejor ministra de Fomento de la historia de España". El "apeadero que dice que tenemos en León" lo dejaron "él y su gobierno, así que cada uno tiene el suyo. Hay que reconocer que en los últimos tiempos ni el PP ni el PSOE se han lucido demasiado en este territorio".

También lamentó las manifestaciones del vicepresidente de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, respecto al carácter prioritario de León para el gobierno autonómico. "Igual ahora se están preocupando por León, pero han estado 40 años sin hacerlo. Ahora anuncia una serie de inversiones que llegan 40 años tarde. Para ponerse a la altura deberían de hacer tres o cuatro Villadangos y dos o tres parques tecnológicos más y descentralizar la administración más de lo que lo han hecho. Que no nos tomen más el pelo, que al alcalde ya no le queda. Todo eso justifica manifestaciones como las que ha habido, como las que puedan venir y el anhelo de autogobierno de tantos y tantos años".

Una última perla: "No sé a dónde quiere llevar Puente su carrera política, con las manifestaciones que está haciendo, espero que no demasiado lejos".

También tuvo palabras para la diputada del PP Ester Muñoz, que habló de un process paralelo en León: "No tiene nada que ver, demuestra ignorancia o si no, otra cosa peor. No nos van a confundir".