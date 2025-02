BioScayle llegará a cien científicos este año para ligar salud, IA y supercomputación

Personal cualificado y proyectos en marcha

Lo más importante de BioScayle no son tanto los secuenciadores de los que dispone si no el personal altamente cualificado que trabaja en estas instalaciones del Centro de Supercomputación de Castilla y León ubicado en la Universidad de León. Actualmente son dos especialistas los que están volcados en esta iniciativa que impulsará las investigaciones en la comunidad centradas en análisis biológicos y de la medicina que cuentan con la gran herramienta para procesar y almacenar información que es Caléndula, el gran supercomputador. El responsable de BioScayle, Cristina Esteban Blanco, explica que los proyectos que ya están en marcha son cuatro, pero que además se ha postulado a otros cinco. En la actualidad el análisis de datos se ha convertido en una de las herramientas más potentes en la investigación y Caléndula es un referente ya que en pocos años se ha convertido en el segundo supercomputador del país, tan sólo por detrás del nacional ubicado en Barcelona. Tecnología potente al servicio de la ciencia, lo que permite obtener resultados a velocidades increíbles y análisis que hasta ahora no se podían llevar a cabo gracias, también, a la inteligencia artificial. Pero es más, el uso de BioScayle también permitirá crear una red de colaboración entre los científicos y los recursos existen para lanzar a la comunidad autónoma, a sus investigadores y a sus instituciones científicas en el sector biosanitario con proyectos de alto impacto y la especialización en servicios de solucionese biológicas. La Junta ha invertido en el Centro de Supercomputación más de 20 millones de euros en esta legislatura y actualmente está pendiente el traslado a la nueva sede, que previsiblemente estará lista a finales de este año.