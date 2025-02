Expociencia de la ULE abre sus puertas con 650 investigadores y 52 talleres como "el mayor evento científico" de León

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La muestra Expociencia de la Universidad de León (ULE) ha abierto sus puertas este martes en su quinta edición que contará con la participación de 650 investigadores y una programación de 52 talleres que la convierten en "el mayor evento científico" de la provincia de León.

Durante tres días, cerca de 20.000 personas pasarán por la exposición para conocer la labor que desempeñan los diversos grupos de investigación de la ULE. Más de 130 colegios de León, Palencia, Burgos y Valladolid se han inscrito para visitar la muestra.

A lo largo de los 52 stands distribuidos en el Palacio de Exposiciones de la capital leonesa, los visitantes podrán acercarse a ramas del conocimiento como Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura.

Entre los expositores se encuentran organismos como el Laboratorio de Diatomología, la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC), la Biblioteca o el Museo de Colecciones de la ULE (MULE), así como el Instituto de Ganadería de Montaña (IGM).

También participan asociaciones como la Asociación Cultural de estudiantes de Biología (BIOMA), la Asociación de Biotecnólogos de León (ABLE), el Grupo de Cohetería, Club Maker, así como otras entidades externas como el centro de Supercomputación de Castilla y León (Scayle) o La Fábrica de Luz. Museo de la Energía de Ponferrada.

Los asistentes podrán conocer el funcionamiento del estómago de un rumiante, descubrir quiénes habitan los ríos, explorar cómo nos ayudan los robots, aprender sobre derecho penal, jugar a ser un gran financiero o examinar microorganismos con microscopios.

Este año, entre las novedades propuestas, destaca el espectáculo de cocina del grupo de investigación BALAT titulado 'Oh my cheese, ése gran desconocido', o el teatro 'No puedes esconder el humo si hiciste fuego' de la mano del grupo GEAT que ofrecerá talleres a los escolares en horario de mañana.

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha inaugurado este martes la exhibición acompañada por el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, y otras autoridades políticas y académicas.

El alcalde ha señalado que "este magnífico proyecto" constituye "un ejemplo" de la relevancia que ha tomado en los últimos años el Palacio de Exposiciones como espacio para albergar eventos en la ciudad.

"La conjunción de jóvenes y Universidad es la mejor noticia, porque de esa unión de talento e investigación es de donde vendrá marcado el futuro de León", ha defendido el regidor de la capital leonesa.

Por ello, Diez ha manifestado el compromiso y la disposición del Ayuntamiento para colaborar con la institución académica "en todo aquello que redunde en el beneficio de la ciudad y especialmente, de los jóvenes".

"Una cita ineludible para los leoneses"

Por su parte, la rectora de la ULE ha calificado Expociencia como "el mayor evento divulgativo de la Universidad de León y de la provincia" que se ha convertido en "una cita ineludible" para todos los leoneses.

González ha destacado que cada año la programación del evento es "más ambiciosa" para acercar la ciencia a "un público que no deja de crecer" por lo que ha querido agradecer a los organizadores "su dedicación y entrega".

"Hoy abrimos una puerta a la actividad investigadora y a la divulgación de nuestro conocimiento para compartir los avances científicos que se realizan en la Universidad y visibilizar la labor de nuestros grupos de investigación", ha señalado.

Como fin principal de la iniciativa, la responsable académica de la ULE ha destacado "despertar la curiosidad y la pasión por la ciencia en los más jóvenes" ya que, a su juicio, "su futuro depende de la innovación".

"Este evento es una invitación a que los niños y niñas se dejen sorprender por el apasionante mundo del conocimiento, se planteen preguntas y retos y sueñen con su futuro como científicos", ha insistido.

Finalmente, ha remarcado el carácter de la iniciativa como "referencia autonómica" por la presencia de centros escolares de distintas provincias de la comunidad y ha recordado que el evento se replicará en el campus de Ponferrada (León) los próximos 9 y 10 de abril.