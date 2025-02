El Gobierno decreta que el tren de Matallana ya llega al centro de León

Publicado por L. U. León Creado: Actualizado:

El regreso de trenes a la estación de Matallana entra en dimensión del fatalismo, mientras la plataforma en defensa del ferrocarril de vía estrecha se topa con la realidad que construye el Gobierno con esta estructura: Adif o Transportes, consideran que los trenes ya llegan a León, al considerar que la entrada en el apeadero de la Asunción ya cumple la expectativa de conectividad con los usuarios. Esta cruda realidad que muestra del desprecio del Gobierno a las necesidades de los usuarios de un ferrocarril en el catálogo del servicio público es una de las conclusiones que sacaron los representantes de la plataforma de usuarios del tren tras un encuentro con el alcalde de León, con el que intercambiaron impresiones sobre esta ciénaga en la que ha convertido el Ministerio de Transportes la conexión de León y la montaña. «Agradecemos la claridad aunque, al mismo tiempo, nos sorprende lo que transmite», explica en un comunicado este colectivo que agrupa a los usuarios recurrentes del transporte. Lo que transmitió el alcalde fue que «los informes técnicos del ministerio van en el sentido de que el tren no va a volver nunca a Matallana, como en el 2011». Además de confirmar «que se prevé el bus eléctrico sobre las vías ya instaladas para llevar a los viajeros del apeadero a Padre Isla», alternativa de la que no es partícipe el alcalde de la capital leonesa. «Mostró escepticismo sobre que la movilización ciudadana vaya a servir para cambiar esta postura» cerril del Gobierno, puntualiza el comunicado de la plataforma de usuarios de Feve. «Manifestamos al alcalde de León que por ser el de la localidad más relevante debe dedicar más esfuerzos a lograr una solución», añaden. La lejanía que el Gobierno muestra con el ramal de vía estrecha en León que desde otoño no ha recibido a los alcaldes leoneses de los municipios por los que pasa la vía , que solicitaron una reunión con el ministro. Otra cuenta pendiente, que se suma a la indignación de los usuarios ante las puertas cerradas que les ofrece el Gobierno. «No vamos a aceptar que la ciudadanía de León pague las chapuzas de los políticos», especifican mientras enseñan el rosario actualizado de incidentes, supresiones y servicios anulados que sufren cada día. El 9 de marzo, nueva asamblea en Cistierna.