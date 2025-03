Las paradas de bus, pendientes de las marquesinas

Publicado por León Creado: Actualizado:

La UPL en el Ayuntamiento de León informa de la reunión que mantuvo con el comité de empresa que agrupa a los autobuses urbanos de la provincia, en la que mostró el apoyo leonesista a sus reivindicaciones, «que deben de llevar a la empresa a un acuerdo que beneficie a ambas partes, y sobre todo que beneficie a todos los usuarios que ven, por mor de la huelga, cómo el servicio se resiente ostensiblemente». Apunta en una nota de prensa el grupo leonesista que, esta situación, quedebe de ser estrictamente transitoria, y que ya no existiría si no fuera por la indecente prórroga en la ciudad de León de la concesión aprobada por el equipo de gobierno en favor de la empresa concesionaria, no impide que «constatemos las deficiencias que este servicio de autobuses tiene desde hace muchos años, y que entendemos debe de solventarse de modo inmediato, independientemente del sistema jurídico que se adopte en el servicio de autobuses de la ciudad de León». El grupo municipal de la UPL que airea las numerosas paradas de autobuses que carecen de marquesina «como sucede, por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivos, en las paradas de la avenida de Nocedo o San Juan de Sahagún, que existiendo espacio suficiente para la instalación de marquesinas no han existido nunca, con lo que ello conlleva que los usuarios deban esperar soportando en muchas ocasiones las inclemencias del tiempo en una situación que no resulta acorde con los tiempos que vivimos ni con un servicio adecuado a los usuarios leoneses». «Por todo ello exigimos al equipo de gobierno del Partido Socialista que de modo inmediato exija a su vez a la actual concesionaria la instalación de marquesinas en todas aquellas paradas donde lo permita el espacio». Estas reinvidicaciones se unen a las que el partido leonesiat ha llevado a cabo en relación a la mejora de las prestaciones de servicio del bus urbano, que tantos incrementos de viajeros ha experimentado en los últimos dos ejercicios, con billetes subvencionados.