Educación busca director en 56 centros educativos para septiembre

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

En la provincia de León hay 122 colegios y 42 institutos, a los que se suman escuelas de idiomas o conservatorios, todos ellos bajo la tutela de la Consejería de Educación. Cada cuatro años, los centros educativos deben renovar los cargos directivos y se abre un proceso para que en esta ocasión afecta a 56: 32 colegios, 17 institutos, dos centros de formación de adultos, dos escuelas de idiomas, un conservatorio y al único centro exclusivo de Educación Infantil que hay en la provincia.

Este proceso, que parece sencillo, no es todos los años un camino de rosas para la consejería, ya que hay centros en los que esta posibilidad no motiva a los docentes. Por ejemplo, en el proceso que se abrió en 2023 hubo 69 vacantes, pero a 19 de ellas no se presentó ningún aspirante.

En estos casos, en la propia Consejería de Educación la que debe buscar acuerdos para hacer nombramientos extraordinarios e incluso puede llegar a designar directamente a alguien sin las negociaciones no fructifican. Asumir un cargo directivo ayuda a los docentes a conseguir puntos para acercarse a un destino concreto, pero desde los sindicatos critican la alta carga burocrática y el escaso apoyo que reciben desde la Administración.

Las 56 plazas de este año están vinculadas a las vacantes que se generarán el 30 de junio, generadas por jubilaciones o finalización de mandatos, ya que un director puede estar en el cargo cuatro años más dos prórrogas. Los interesados en postularse como directivos pueden presentar ya su proyecto de dirección, uno por cada centro al que aspiren, además de sus méritos, ya que en realidad este proceso se trata de un concurso en el que se valoran entre otros méritos la antigüedad —como mínimo deben acumular cinco años como funcionarios— o las funciones desarrolladas previamente.

En la capital leonesa, entre los que colegios que buscan nuevo equipo directivo están el Gumersindo de Azcárate y el Padre Manjón y Las Anejas, Javier, Luis vives y San Claudio, mientras que los institutos son el Giner de los Ríos, Juan del Enzina y el Lancia. San Andrés La Borreca, San Antonio y el Virgen del Carmen-La Placa son los que forman parte de este proceso en Ponferrada, donde también está el instituto Gil y Carrasco y el Conservatorio Cristóbal Halffter. Los centros de personas adultas Fasutina Álvarez de León y el Ramón Carnicer de Ponferrada, además de las escuelas de idiomas de Astorga y León también están en busca de director para el próximo curso.

El plazo para presentar los méritos y el proyecto directivo concluye el día 20 de este mes y en caso superen el procedimiento de selección deberán superar un programa de formación sobre competencias para el desempeño de la función directiva, de manera previa a su nombramiento.