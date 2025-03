Silván: «Los 7 años de Gobierno de Sánchez han sido perdidos para los leoneses»

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El senador popular Antonio Silván abordó en el Filandón que organizan La 8 Televisión y Diario de León, temas de actualidad, tanto del ámbito provincial como del nacional, de la mano del jefe de Informativos de La 8, Roberto Núñez, el director de Diario de León, Joaquín S. Torné, y el periodista de Es Radio León Santiago Fernández.

Protagonismo

La voz de los leoneses. «En el Senado se habla bastante de León, pero es verdad que todo depende de los senadores, las ganas y la capacidad, además de las necesidades de plantear soluciones a los problemas. León está de moda en el Senado, primero con la portavoz Alicia García, y con sus tres senadores del PP, que están muy implicados en la realidad de León», relata en relación a Asunción Mayo y Jorge García, junto con el propio Silván, quien recuerda intervenciones vinculadas a la Ruta de la Plata, las infraestructuras, la sanidad, la educación… «León se oye en el senado con preguntas, interpelaciones, sesiones de control… León tiene su voz», añade en relación a las acciones del PP.

Mucho trabajo

Control al Gobierno y acción legislativa. Silván remarca que pese a lo que pueda parecer y a la opinión generalizada que existe, «en el Senado se trabaja mucho y cada vez tiene más trabajo y más capacidad. Hacemos el control al Gobierno y esas iniciativas parlamentarias que trasladan la realidad de los territorios a la normativa. En el Senado hemos aprobado 18 leyes, pero ninguna ha logrado llegar a la tramitación en el Congreso, Francina Armengol las congela. Después están las comisiones sectoriales: de justicia, de interior, constitucional… todos los días de la semana. Hay un ambiente de trabajo muy bueno, con mayoría del PP, pero el resto de los grupos también trabajan, el PSOE parando los golpes y otros partidos llevando el ascua a su sardina».

Miedo al resultado

Sánchez no convoca elecciones. «Hoy Sánchez gobierna desde la humillación y el chantaje. Junts pone lo que quiere para hacer valer sus siete votos y Sánchez entra por el agujero; ahora Bildu, los herederos de ETA, entran ahora en la Moncloa. Sánchez sólo ejerce el poder, no gestiona, no gobierna. Llevamos siete años perdidos tanto los leoneses como los españoles. Le decimos que convoque elecciones, pero a pesar de que el CIS le da ventaja, él no se atreve a convocar, porque sabe que los españoles tendrían que decir no Sanchez y prefiere seguir en el desgobierno», lanza Antonio Silván sobre la política nacional.

Reparto de menores

«Mercancía política». Tras la polémica del reparto de menores no acompañados, Silván incide en que «se trata a personas, son niños, menores, pero se les trata como una mercancía política Esto hay que denunciarlo. Ayer se hizo el doble salto mortal con pirueta incluida desde Junts, que puso sobre la mesa el reparto de estos menores por todo el territorio, como si España no tuviera capacidad para atender a esos menores de una manera homogénea. Ellos dicen que 30 para Cataluña y las cifras más altas, para las autonomías gobernadas por el PP, pero insisto, estamos hablando de menores: no es un problema de nadie, es un problema de todos».

Carácter territorial

Rendición de cuentas. «En el Senado están representados cuantitativa y cualitativamente todas las provincias y autonomías a través de distintos grupos políticos. Pero es verdad que el carácter territorial que se atribuye al Senado hay que reforzarlo más. Como representante del PP en esta legislatura hemos puesto el acelerador en la comisión de comunidades autónomas donde se debate mensualmente sobre las infraestructuras de León, el lobo, la sanidad o la educación. Intentamos reforzar ese carácter territorial. Ahora, en pleno proceso de modificación del reglamento del Senado, se busca darle mayor peso a los territorios, más inmediatez. Pero cuando el Gobierno tiene que darle el visto bueno y ve que es del PP, no avanza. Queremos obligar al Gobierno a que dé cuentas en el Senado, como lo hace en el congreso», concreta el senado leonés sobre la labor de la Cámara Alta.

Proyectos parados

Unidad de acción. Tras dar la enhorabuena al diputado Javier Alfonso Cendón, que acaba de ser reelegido como secretario provincial del PSOE, Silván remarca que desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno en 2018 «han sido siete años de Gobierno, del mismo presidente, pero diferentes gobiernos. Siete años perdidos para León, ¿dónde están los proyectos que antes eran culpa de no sé quién, entre otros de mí? Dónde está la segunda fase de San Marcos, el teatro Emperador, la Ponferrada-Orense, el parque agroalimentario del Bierzo, Torneros, la autovía a Valladolid, la ciudad del mayor o la Ruta de la Plata y Feve. Están donde estaban hace siete años. Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, pero siete años dan para mucho. El 16 de febrero salimos todos a la calle reclamando unidad de acción, pero dos no llegan a un acuerdo si otro no quiere.