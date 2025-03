Leonardo López: «El beneficio de la IA no es sólo TIC, sino de las empresas que la emplean»

La composición de los mercados cambia, y hay que estar preparado para ello; en estos casos la gestión activa es fundamental. Además está demostrado históricamente que la renta variable gana en el largo plazo. «Razones para no invertir existen siempre, guerras, volatilidad,... No hay que asustarse con el ruido». Porque «la paciencia es clave como inversores, no dejarse llevar por las emociones». Fueron las conclusiones de la conferencia que ayer pronunció en el Club de Prensa de Diario de León Leonardo López, responsable en España y Latinoamérica de la gestora ODDO BHF, organizada por la directora de Andbank en León, María Jesús Soto, y El Inversor Inquieto.

Soto comenzó reconociendo que el inicio de este 2025 es «realmente desafiante» en los mercados financieros, pero tranquilizó a los asistentes: «Ya hemos vivido muchos así, y sabemos lo que tenemos que hacer». Coincidió López en que es u momento de «mucho cambio, con diferentes comportamientos en países, mercados y compañías. Aquí es donde el gestor tiene que saber cómo actuar, es ahora cuando hay que identificar a los valores de mañana». Por eso defendieron la gestión activa frente a la pasiva, que «sólo implica sumarse a la manada. Y eso este año no va a reportar beneficio. El gestor activo protege en momentos de bajada, y mejora los resultados en tiempos de beneficios».

El resumen del primer trimestre del ejercicio, debido fundamentalmente a la irrupción del presidente norteamericano Donald Trump y su cambio de tercio en las decisiones sobre lo que los mercados habían pronosticado como una buena noticia para la economía, lo hizo el gestor de ODDO con una frase de Lenin: «Hay décadas en las que no pasa nada, y semanas en las que pasan décadas».

Insistió en que la volatilidad «genera oportunidades, que hay que saber aprovechar». Frente a los pronósticos, los activos norteamericanos están a la baja. «Pero Europa está de vuelta, sobre todo Alemania. Y también China. Todo aquello que Trump quería evitar».

En Europa, especialmente el caso alemán, destacó el potencial de las empresas de construcción y las químicas, por el aumento previsto en gasto en infraestructuras y porque «están en valoraciones muy atractivas». Tanto López como Soto coincidieron en que las medianas compañías europeas están en «un momento histórico» para invertir; junto con la banca, que «lleva años castigada, pero vive vientos de cola y ha mejorado mucho su situacion financiera». Por supuesto, cuanta actividad esté relacionada en este momento con la seguridad y la defensa.

Buena parte de la conferencia se centró en la enorme transformación, y potencial, de la Inteligencia Artificial. «No nos referimos a los siete magníficos (las grandes compañías tecnológicas norteamericanas que han protagonizado el crecimiento en los últimos años y ahora sufren un serio revés), sino a dónde está de verdad la transformación de la IA. Que es la quinta revolución industrial, y la transformación más importante que va a vivir nuestra generación».

Leonardo López incidió que en la IA no se centra en las empresas tecnológicas. «Tiene que ver, sobre todo, con las empresas que utilizan estos avances para generar valor». Destacó que esas empresas con mayor potencial de rentabilidad serán las que trabajan en sectores intensivos en el uso de datos. «Por encima de todos el sanitario, y el financiero. Con ellos, el de la conducción autónoma».

El analista hizo hincapié en desarrollos como los que tienen que ver con la genética. «Ahora se pueden procesar millones de datos por segundo. Antes eso costaba millones. Ahora es cada vez más barato. Una revolución».