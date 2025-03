Los Ángeles de Charlie contra el acoso escolar

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

«El Bullying es meterse con alguien constantemente en el cole o por las redes sociales». Esta es una definición clara y concisa sobre lo que es el acoso escolar, algo que afecta a uno de cada diez alumnos, según la Fundación Anar, una definición hecha por cinco alumnas del Colegio Divina Pastora de León que han decidido poner coto al sufrimiento de sus compañeros provocado por otros compañeros.

«Hay muchos tipos de acoso, pero nosotras nos hemos centrado en el físico, el que ataca basándose en el aspecto», explican Julia Familiar Arias, Laura Barragán Fierro, Marta González García, Helena González Vázquez y Carla de Paz Pérez, estudiantes todas ellas de 6 de Primaria, pizpiretas a la par que solidarias y conscientes del daño que hace escuchar comentarios «feos». Cinco niñas de 12 años que se han convertido en Los Ángeles de Charlie en la lucha contra el acoso escolar.

Durante una actividad en el Coto Escolar, el 2 de febrero, recuerdan con precisión, una de ellas escuchó a un compañero llamar «gorda» a una niña y se dieron cuenta «de que estos comentarios eran habituales en todos los cursos y que en la ESO incluso se escuchan barbaridades». Tanto les afectó, que decidieron ponerse manos a la obra y buscar una solución para su colegio, pero que también es extrapolable al resto. Se lo comentaron a su tutora y no lo dudaron, porque su sencilla idea es práctica y útil para todos: un código QR que lleva a un pequeño formulario en el que cualquiera puede denunciar que sufre acoso o que ha presenciado un caso, para que desde el equipo del colegio se pueda intervenir. Porque ellas sólo han desarrollado la iniciativa y, a partir de ahí, ya todo queda en manos del protocolo.

El QR se ha colgado en todas las clases, «porque es donde se usa el iPad», explican, para añadir que en los pasillos del colegio han colocado otros carteles con lemas para que nadie se quede impasible ante un caso de acoso, «No seas espectador, sé un defensor», y también para animar a los que lo padecen a acceder al formulario y denunciar su caso. Los comentarios que ellas han escuchado van desde «no invites a esa gorda a la piscina que te la vacía cuando se meta» o no invites a esta otra chica «porque es un palo». Nadie se escapa de las críticas y la mofa, incluye animales desde las vacas a las jirafas o al conejo llorón. «Pero el problema es que no lo dicen a la cara, se lo dicen a otro para reírse. Es lo que nosotras hemos escuchado y es lo que no nos gusta», relatan con un punto de indignación.

Su iniciativa se centra en combatir el acoso físico, el que se mofa del otro por su aspecto, algo en lo que influyen mucho las redes sociales



Julia, Laura, Marta, Helena y Carla son conscientes del «peligro» de las redes sociales. «En Tik Tok la gente se pone filtros y si no eres como ellos, no gustas. La gente está enganchada a las redes y allí también se puede insultar porque no se atreven a decirlo a la cara, porque se crean perfiles falsos para mofarse», comentan para añadir que el que se mete con otro compañero no mide las consecuencias de sus palabras, «el daño que le puede hacer, porque no sabe qué le pasa más allá de lo que él ve, puede haber otros problemas detrás que no se saben». Porque ellas saben de alumnos que se autolesionan porque no les gusta su cuerpo y de los que han querido suicidarse y por eso han puesto su grano de arena para combatir el bullying y conseguir un entorno educativo más respetuoso, en el que se respete a todos los alumnos sean como sean y que cada uno se quiera por como es.