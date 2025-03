San Andrés, un municipio bloqueado donde nadie entona el 'mea culpa'

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

San Andrés del Rabanedo afronta uno de sus mandatos más peculiares y controvertidos. La llegada como un ciclón de UPL, que rompió el tradicional bipartidismo, y optó por gobernar sin muletas sólo con sus seis concejales en una Corporación de 21, no está generando los esperados frutos del cambio. Y es que esa superminoría choca una y otra vez contra la barrera de la oposición. Los leonesistas se han acomodado en el victimismo y justifican cada revés en el «bloqueo» que dicen sufrir, pero que la oposición niega. El resto de grupos (PP, PSOE, Vox, IU, Cs y no adscrita) lo que ven es «mala gestión, mentiras y falta de diálogo para llegar a consensos».

Con esos mimbres y la cesta cada vez más tensa, el equipo de Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante la tasa de basura obligada por Europa y que supone para las arcas municipales un desembolso de 1 M€ si no se repercute a los vecinos. También se estrelló el alza un 38% del agua tras nueve años sin actualizar, los reconocimientos extrajudiciales de deuda para pagar a decenas de proveedores y, por supuesto, el plan estrella para Araú que despojaba al emblemático edificio de su esencia como centro de reuniones, motor económico, exposiciones y parada obligada en el Camino de Santiago, para dejarlo en manos de una Fundación de ayuda a personas con cáncer a través del ejercicio. En el debe de este mandato quedan las actividades extraescolares, todavía sin funcionar; el proceso de estabilización, retrasado tras la denuncia de sus bases; la solución a Protección Civil, de brazos caídos desde el verano de 2024 por no ofrecer a los voluntarios una sede sin riesgo de desplome; y avances en la fractura que provoca el tren, con otros dos años sin la ansiada apertura del puente de San Juan de Dios.

UPL selló al llegar un contrato exprés con una empresa privada para dar salida a las toneladas de basura que «ahogaban» el Punto Limpio. Encontró un «grave déficit estructural de personal y materiales» en Limpieza y Jardines y un rosario de bajas y retiró el mar de chatarra de vehículos que se extendía como una alfombra delante del propio Ayuntamiento.

Sin embargo, tras el beneplácito de los 100 primeros días, la desconfianza se coló en la relación entre la oposición y el equipo de Gobierno hasta degenerar en la casi parálisis que sufre hoy el Ayuntamiento. En el último pleno, la oposición dijo que han intentado «aconsejar» a UPL para llevar adelante cuestiones del municipio, pero «no se dejan». Tampoco ayudó que el propio secretario municipal negara que se haya iniciado un convenio con las juntas vecinales, como decía UPL, tras año y medio pidiéndolo los grupos para apoyar la ordenanza de basura.

La oposición se queja de «la gestión farrullera» de UPL y los leonesistas del «bloqueo» al que le someten sin que nadie entone el «mea culpa» o evite que San Andrés continúe a la deriva. Sólo se ha aprobado por unanimidad el plan antifraude, pero el pago de las nóminas vuelve a estar en el aire por la falta de interventor.

EL CAOS DE FUNCIONARIOS

Sin interventor

Si una cuestión ha puesto contra la espada y la pared a San Andrés este mandato ha sido la falta de funcionarios clave. El primer apuro se produjo en septiembre de 2023 con la baja del secretario. UPL creyó que la solución debía venir de la Junta, se encontró con la negativa de los tres A1 jurídicos de la casa y lo solventó tras mes y medio con la generosidad del economista del Cemfe. Con él se salvaron las 300 nóminas de octubre, subvenciones, contratos, compras, pagos y decenas de gestiones que requerían su firma. La plaza se convocó y pudo cubrirse en septiembre de 2024 de forma interina, al igual que la de tesorero. En cambio, la de interventor se demora por defectos de forma y ha ocasionado dos «agujeros»: en noviembre de 2024, al dejar el puesto el titular, y hace un mes, cuando su sustituto temporal también cesó.

Dos puentes y un destino

Azorín versus San Juan de Dios. El plan de acerados de 268.000 € incluye una solución que no ha gustado a todos para el puente de Azorín al sacrificar un carril de subida y otro de bajada y reutilizarlos como espacio peatonal. Sin embargo, la cruz continúa con el puente de San Juan de Dios. Cuando UPL llegó a San Andrés estaba «a punto» de abrirse tras dos años construido y cerrado. Ese a punto se ha prolongado otros dos años y el vial sigue dormido. La última idea pasaba por renunciar incluso a desdoblar sus dos carriles, como acordó la Corporación anterior.

Araú y soterramiento

Del chasco al informe. La mediación de un leonesista para que la Fundación Uapo se asentara en Araú suscitó los recelos de la oposición y el plan ni siquiera pasó de lograr la ampliación de usos del edificio. La idea fracasó tres veces en el pleno. Por otro lado, UPL cree un logro haber conseguido en la reunión del 13 de febrero con técnicos de Adif «que trasladen al ministerio la petición de un informe que justifique por qué sí o no se deshecha el plan de 2004 para soterrar». Toda la Corporación está de acuerdo en que el único camino viable para que el tren deje de cercenar el municipio en dos pasa por enterrar las vías y despejar esa barrera, pero piden a UPL que remita una propuesta al ministerio.

La tasa de basura

Tres tropiezos, 3 M€. La tasa de basuras tropezó el 29 de diciembre de 2023, el 11 de noviembre de 2024 y el 27 de marzo de 2025 en el pleno y rompió la máxima de que a la tercera va la vencida. UPL se empeñó en someter de nuevo a votación su ordenanza reguladora sin tener en cuenta que en siete plenos y 20 comisiones informativas anteriores la oposición le había advertido que su voto afirmativo estaba condicionado a un convenio con las juntas vecinales. Los leonesistas llegaron sin él, porque «la tasa es de obligado cumplimiento, luego no debe vincularse a nada» y obviaron la petición de dejarla sobre la mesa. Las pedanías aseguraron sentirse «despreciadas, abandonadas y ninguneadas», porque en año y medio «no se ha producido ni una reunión o llamada» de UPL para consensuar el convenio. Los leonesistas alegaron que se las ayudaría con el crédito de 14.000 € de diciembre, del que aún no han visto «un céntimo».

La tasa del agua

Sin subida del 38,2%. La primera subida de la tasa del agua en nueve años fue sustentada de forma inicial en febrero solo por cuatro votos de UPL, diezmada en la sesión por la ausencia de uno de sus ediles y la no sustitución de María Ángeles González por Vidales. El PP, el PSOE, IU se abstuvieron, Vox se opuso y Cs y la no adscrita se ausentaron por cuestiones laborales. La aprobación definitiva se llevó por urgencia el día 27 de marzo y no se aprobó «por traerla deprisa y corriendo, sin tiempo para estudiarla». El objetivo era evitar que el déficit llegue a 1M y lo asuma el Ayuntamiento.

Extraescolares y arreglos

Sin solución. Las actividades extraescolares se adjudicaron ‘a las bravas’ de inicio. Tras las advertencias de ilegalidad, se convocaron con un pliego que quedó desierto. Se incrementó en 30.000 € y tampoco y luego en 100.000. No funcionan. Además San Andrés «no sale» del taller porque «lo que se estropea no se arregla», según la oposición, como la falta de luces y riego del campo de fútbol, el parque de Los Patos, las farolas y los semáforos (de la N-120 y del triple choque en Nicaragua).

Protección civil y facturas

De brazos caídos. Los voluntarios de Protección Civil, «hartos» de reclamar soluciones para la «pésima» instalación que le cede el Ayuntamiento en la avenida de la Constitución, optaron por parar el 5 de agosto de 2024. «Cualquier día se nos caía el techo encima y no es cuestión», indicaron. Las promesas de cambio siguen sin materializarse y su ausencia se notó a la hora de solventar los cortes de los pasos de Príncipe, incendios y eventos. En cuanto a los reconocimientos extrajudiciales de deuda, las últimas 272 facturas de 46 acreedores no salieron adelante al mezclar correctas con otras con reparo en un único expediente «revisable de oficio».