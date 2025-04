El socialista Diego Moreno renuncia a la Secretaría de las Cortes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El secretario primero de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, Diego Moreno (PSOE), ha confirmado este martes su intención de renunciar a este puesto y seguir como procurador socialista por León, con lo que allana el camino al PSOE-CyL en su intención de renovar su estructura en el Parlamento autonómico, aunque ha sostenido que desconoce el motivo de su "destitución" al no habérselo comunicado.

A través de un comunicado, Moreno ha vinculado su decisión con la "lealtad" hacia su partido y por "devoción a las ideas que representa": "En política y en la vida todo es efímero", ha resumido Moreno, quien ha matizado que plantear su renuncia con una "perspectiva sancionadora es absolutamente inaceptable".

Con estas palabras, Moreno se refiere a lo ocurrido el pasado miércoles, cuando un micro abierto en las Cortes captó la conversación de cuatro procuradores socialistas, entre ellos el secretario primero de la Mesa, en el que criticaban algunas decisiones de la nueva dirección autonómica del PSOE, pero en el caso de Moreno la grabación difundida no incluía palabras suyas.

"Exijo que no se pongan en mi boca palabras que no he pronunciado", plantea sobre lo publicado por algunos medios de comunicación, a los que pide una rectificación por "haber difundido una información falsa, que distorsiona" su imagen pública.

En su opinión, "lo más grave" de los últimos días es que "se deslicen medidas disciplinarias a consecuencia de la citada conversación": "Es evidente que se trató de un diálogo privado entre compañeros que fue grabado y difundido sin su consentimiento", ha planteado.

En este sentido, ha defendido que el PSOE "siempre ha sido un partido plural, en el que han cohabitado diferentes corrientes de pensamiento y en el que, de forma habitual, se han escenificado las diferencias como un elemento enriquecedor que lo fortalece y lo acerca a la sociedad".

"Si se hace pública una conversación privada, grabada accidentalmente, el partido debería amparar a los compañeros, antes de permitir que sean sometidos a escarnio público. De ninguna manera es tolerable que se vincule la ejecución de sanciones orgánicas al ejercicio de la libertad de reflexión política y manifestación en el ámbito privado", ha añadido Moreno en su comunicado.

Añade que Ana Sánchez, José Luis Vázquez y Alicia Palomo -quienes junto a él estaban en el momento de la conversación difundida- son "tres de los mejores parlamentarios" del Grupo Socialista y sería un "tremendo error" apartarles de sus actuales responsabilidades: "Corresponde al criterio de la nueva dirección tomar la decisión que considere oportuna y asumir la responsabilidad de la misma", ha zanjado.

Moreno inicia su comunicado con un recuerdo para las cuencas mineras y las familias y allegados de los cinco mineros leoneses que murieron ayer en el accidente ocurrido en la mina de Cerredo (Asturias): "Leoneses y asturianos nuevamente estamos de luto por la minería, mientras seguimos sin dar soluciones a estas comarcas que lamentablemente, siguen pagando un doloroso tributo", ha planteado.