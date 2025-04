Marc Vidal alerta sobre el riesgo el euro digital: "El dinero caducará si no se gasta"

El analista tecnológico Marc Vidal ha asegurado esta tarde que el euro digital "que no entrará en vigor en octubre, como dicen" tiene un riesgo: "El dinero caducará y habrá que gastarlo en un tiempo o se perderá", advirtió.

Vidal, celebre por sus facetas como analista y colaborador en diferentes medios de comunicación, conversó con Marco Romero, subdirector de Diario de León, para analizar los 30 años de vida de Caja Rural, en un acto que se celebró en el Auditorio 'Ciudad de León', abarrotado de público.

La entidad cuenta con 4.500 clientes y 1.419 millones de euros en operaciones realizadas en la provincia de León. Cipriano García Rodríguez es el director provincial: "Hace 30 años vinimos con humildad e ilusión, pero con el propósito de ser una entidad de referencia, honesta y orgullosa de los servicios que presta. León es una provincia relevante y con futuro", dijo. "No queremos que ningún proyecto deje de acometerse en esta tierra por falta de financiación".

Vidal considera que las cajas son "un referente de cercanía". La fusión fue una fórmula "curiosa y rara" desde su punto de vista "porque había especulación con los productos financieros". Para Vidal, Lehman Brothers no fue la clave del inicio de la crisis, "sino un paquete de seguros de hipotecas en Francia, que se rechazó por parte de un broker, que provocó una explosión que acabó con el sistema financiero".

El mundo actual pone "el control de nuestro dinero en el euro digital" y "en la certeza de quién tiene tu dinero y en la cercanía". El entorno será doble: "las grandes entidades y las de cercanía". Por eso la presencia de entidades como Caja Rural "aporta cercanía y transparencia".

Habló Vidal del efecto Salamanca: "una crisis puede no afectar a un territorio concreto, como ocurrió durante tres años en Salamanca, cuando los padres de los alumnos universitarios extranjeros neutralizaron en aquella provincia los efectos de aquel momento en España".

El público llenó la sala y siguió con atención el coloquio.RAMIRO

El futuro "no pinta bien" según Vidal "porque todos los días se habla de OPAs". El euro digital puede ser peligroso "pero no más que perder los derechos fundamentales". Hay derecho a la vivienda, cierto, "pero la Constitución no dice que nos las tengan que dar". La propiedad es otro derecho fundamental "que está en juego", como la privacidad "que sufre un ataque frontal". La política "no tiene estrategas sino tacticistas". Y en esa guerra lenta "hay que controlar a la sociedad y hacerla ignorante. Y está claro que vivimos con miedo".

"No podemos estar en ese lenguaje prebélico similar al de 1914. La historia no se repite pero rima y si la sociedad tiene miedo, pide seguridad. Y eso choca con la privacidad", aseguró Vidal. Por eso existirá el euro digital "pero no en octubre". Con ese sistema se conocerá en qué se ha gastado cada euro "y aunque no lo explicarán, el dinero se puede desactivar. Puedes tener 10.000 euros y te dirán que caducan en tres meses si no los gastas. Es una herramienta política brutal".

Controlado el dinero "que puede tener intereses negativos, aunque digan que no", se podrá controlar también la tarjeta digital sanitaria y la Inteligencia Artificial: "Las cámaras que vigilen las calles podrán escanear el rostro de quienes pasen por una calle. 20.000 personas podrán ser identificadas solo por la existencia de un maleante. Me opongo a que a tecnología sirva para controlar a las personas", dijo.

En clave local, vaticinó que el futuro para un territorio como León pasa "por hacer que no nos tomen el pelo. No es verdad que España sea el país que más crece en Europa. Crecemos de forma dopada", dijo.

Con un 22% de pobreza "no podemos ser el motor de Europa, con los impuestos y la inflación agregada que es ya del 20%", aseguró. Hay un don "que es el turismo" y a León "o vienen o hay que decírselo" pero "no se puede depender de un sector que no tiene valor añadido".

Los intereses de deuda son la tercera partida de los PGE. "Si amplías la deuda, que ya está en 1,6 billones, pierdes capacidad para invertir. Genera una deuda de 44.000 millones de intereses cada año".

No hay que estimular el kit digital "sino la producción real". Relató Vidal el cambio de modelo: "Cuando yo era joven, la FP la estudiaban los tontos. Hoy hay que cambiar el sistema, no todos pueden ser influencers", bromeó.

"Hay un grupo en Bruselas que se reúne los lunes a las 9.00 de la mañana para jodernos", ironizó en torno a determinadas decisiones como la de evitar que los tapones se suelten de la botella.

"Están tratando de que dejemos de pensar. No hay más que ver La Sexta", dijo. Arrancó las risas en la sala. "Un mundo que tiene muchos problemas, precisa soluciones. Hay dos Davos y una polarización creciente". Fue despedido con una gran ovación.