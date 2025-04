Se multará en las nuevas peatonalizaciones de León desde el 1 de junio pese al Procurador del Común

La nueva ordenanza, en la que se incluye la Zona de Bajas Emisiones, no estará lista antes del 1 de junio. Pero el equipo de gobierno de José Antonio Diez mantiene por ahora la intención de empezar a sancionar a partir de esta fecha en las nuevas calles peatonalizadas: Ramiro Valbuena, San Agustín, Alfonso V, Gil y Carrasco, Alférez Provisional, Alcázar de Toledo, Fuero, Villabenavente, Arco de Ánimas, Carreras y la carretera de los Cubos.La porfía se da pese a que el Procurador del Común reclamó al consistorio que valore «la oportunidad de no imponer restricciones hasta que no sea aprobada la ordenanza correspondiente, que proporcione la debida cobertura normativa», y que el PP ha acudido al juzgado para frenarlo.