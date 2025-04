León, un oasis sin ‘chiringuitos’

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La medida tomada por el Gobierno para poner coto a lo que ha denominado «chiringuitos educativos», en relación a las universidades privadas que se han extendido por todo el territorio nacional deja en Castilla y León una radigrafía con cinco universidades privadas frente a las cuatro públicas. Las públicas son las de León, Burgos, Salamanca —con campus en Zamora y Ávila— y Valladolid, con sedes también en Segovia, Soria y Palencia.

Así, las cuatro tejen una gran red en todas las nueve capitales de provincia, pero tienen que competir con las cinco privadas, con una oferta que en muchos casos se solapan. Las privadas se ubican en Burgos, Ávila, Segovia y en Valladolid y Salamanca, con lo que la Universidad de León es la única pública que no tiene competencia directa.

En León, la Universidad Católica de Murcia, la Ucam, anunció la creación de un campus, ligado a las Ciencias de la Salud. El entonces presidente de esta universidad privada, José Luis Mendoza, anunció en Fitur su intención de instalarse en la capital leonesa tras concretar el proyecto estaba avanzado tras reunirse previamente con el presidente de la Junta y el alcalde de León en ese momento, Juan Vicente Herrera y Antonio Silván. Un movimiento que tuvo una fuerte contestación en la sociedad leonesa, aunque también algunos apoyos, y que finalmente se quedó en agua de borrajas. Dos meses después del anuncio, fuentes de la Ucam negaron tajantemente cualquier interés en León y el proyecto se desvaneció.

El borrador aprobado esta semana por el Consejo de Ministros endurecerá los requisitos para crear universidades privadas, instituciones que en los últimos 25 años se han triplicado, según los datos del propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con 41 en toda España frente a los 50 públicos, que pese a la competencia acaparan el 75% del estudiantado. Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña concentran más de la mitad de las privadas. Las universidades privadas más próximas a León son la Isabel I de Castilla, en Burgos, la Católica de Ávila, en la capital abulense, la Pontificia en Salamanca, la Europea Miguel de Cervantes en Valladolid y la IE University en Segovia.

Los títulos de las privadas suelen coincidir, salvo grados diferenciales, con los que ofertan las instituciones públicas

En las comunidades autónomas próximas, la oferta privada también existe con dos más en toda Galicia y otras tantas en Cantabria. En Asturias tres universidades privadas están negociando actualmente con el Principado para instalarse en las tres ciudades principales: Oviedo, Gijón y Avilés.

En Castilla y León la oferta de grados es reiterativa. Así, sólo comparando la oferta de las privadas con las de la Universidad de León, los grados como los vinculados a Educación, Nutrición Humana y Dietética, Fisioterapia los relacionados con Económicas o Empresariales o Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se repetien en varias de las cinco universidades privadas de la comunidad autónoma. Psicología o Periodismo, también son habituales, aunque no se imparten ni en Vegazana ni en Ponferrada.

Los másteres han sido uno de los grandes atractivos de las privadas. Según los datos del Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades indican que en el curso 2022/2023 los estudiantes de centro privados de estos cursos de tercer ciclo superaron por primera vez a los de la pública, con casi dos mil a nivel nacional, que otra vez vuelven a concentrarse en Madrid y Cataluña. El Gobierno anunció el miércoles la posibilidad de revocar las autorizaciones otorgadas a las universidades que no cumplan con ya 4.500 alumnos en los cinco primeros años de ejercicio o no destinen un 5% de su presupuesto total a investigación, según se desprende del nuevo decreto sobre creación de centros universitarios que ya ha entrado a consulta pública. En Castilla y León, tres superan el número de alumnos y sobre la de Segovia no ha datos concretos, ya que unifica a los de este campus con los de Madrid.