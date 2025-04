Armados con cacerolas, cencerros y sus voces, cerca de 3.000 ciudadanos volvieron a tomar las calles de León para que “quede claro que la plataforma en defensa de Feve no admitirá ninguna otra solución transitoria, con bus eléctrico o cosa parecida”. “No cejaremos en nuestro empeño. Debemos presionar en todos los frentes posibles”, expusieron los portavoces del colectivo, que insistieron en que “hasta ahora” han encontrado “una magnífica respuesta en los leoneses, no así en el Ministerio de Transporte, única institución que no ha querido” recibirles, pese a que “tiene la obligación de trabajar para resolver los problemas”.

La plataforma incidió en que “es necesario insistir, convencidos de la necesidad” de que el tren vuelva a la estación de Matallana sin transbordos intermedios con la regularidad, al menos, que ofrecía antes de 2011”. “Necesitamos que se mejoren las condiciones de confortabilidad y puntualidad”, subrayaron los portavoces del movimiento que cortó las calles en su marcha desde la iglesia de Las Ventas hasta la Subdelegación de Gobierno al grito de “más Feve, menos tren turístico”.

Los usuarios recalcaron que “a veces se anula un viaje sin aviso previo, en tiempo frío no funciona la calefacción y arranca el aire acondicionado, en verano no hay refrigeración y hasta ha ocurrido que en algún vagón se viaja con goteras, mojándose suelos y asientos. Son frecuentes los retrasos, bien porque el tiempo del trasbordo y el del viaje en autobús son de duración excesiva, bien por las sustituciones de trenes por taxis. No hay revisores”. “Es un desastre”, resumieron los miembros de la plataforma, a cuya zaga se se sumaron miembros del PP de las Cortes autonómicas, como Ricardo Gavilanes, de la Diputación y del Ayuntamiento, pero no del parlamento nacional; los líderes de UPL; y representantes sueltos del PSOE, como Diego Moreno, pero no del consistorio de la capital. “¿Dónde está el alcalde de León?”, preguntaron en la marcha, sin olvidar que José Antonio Diez fue quien encendió en septiembre la nueva lucha con las declaraciones en las que, tras reunirse con el secretario de Estado de Infraestructuras, proponía que el tren se quedara en la parada de La Asunción y se hiciera una vía verde. No se lo perdonaron los manifestantes, que le abuchearon cuando se citó el nombre del regidor en la lectura del manifiesto.

Pero frente a estos planteamientos, los manifestantes, llegados de todos los pueblos que surca la traza de vía estrecha, clamaron que “León sin Feve no es León”. “Nos lo quieren quitar y no lo consentiremos, que tenemos que llegar en la Feve a nuestros pueblos”, cantaron al ritmo de las panderetas.

A su zaga los políticos aprovecharon para encontrar espacio a su discurso. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de León, David Fernández, consideró “fundamental que se recupere la centralidad del servicio de Feve y que los trenes que recorren toda esta vía por los pueblos de la provincia lleguen hasta la estación de Matallana”

Fernández reclamó al Gobierno que “culmine esa famosa normativa que supuestamente es el escollo que falta para que los trenes puedan llegar a la estación de Matallana y que compre los convoyes para que nuestros vecinos de los pueblos y también los ciudadanos de la ciudad de León puedan utilizar este servicio que es fundamental para vertebrar el medio rural de nuestra provincia”. “León tiene los mismos derechos que el resto de territorios a tener unos servicios ferroviarios de calidad”, subrayó en referencia a las inversiones en “las comunidades donde gobierna el PSOE o los independentistas que tienen la llave para Sánchez”

A la comitiva se sumó también Luis Mariano Santos. El líder de UPL recordó que es “no es la primera manifestación, ni probablemente por desgracia será la última”, después de “más de 13 años demandando toda la ciudadanía que vuelvan los trenes”.

El procurador autonómico leonesista apuntó que “va siendo hora que desde la Junta de Castilla y León y desde el Gobierno, desde el Partido Popular y desde el Partido Socialista, comiencen a hacer los deberes”. “Esta semana llevaremos una proposición no de ley a las Cortes para instar al Gobierno central a que de una vez por todas tome las decisiones oportunas, que pasan por que el tren llegue donde tiene que llegar y, sobre todo, que se empiece a mejorar la calidad del servicio. No puede ser que este ferrocarril se haya convertido simplemente en una subcontrata de autobuses y de taxis para que al final los ciudadanos no puedan disfrutar de las vías férreas”, expuso Santos.