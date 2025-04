El PSOE entierra el tren de Matallana con un bus eléctrico al centro de León

La delicadeza con la que trata el Gobierno las reivindicaciones leonesas sigue una analogía inevitable: saludó con 300 millones para la estación de Valladolid el día después de la movilización del 16-F y anuncia que meterá un autobús eléctrico de la Asunción a Padre Isla con las calles aún calientes por la marcha de tres mil leoneses en favor de Feve.

No hay marcha atrás con la postura del PSOE y la estación de Matallana, tal y como resolvió el procurador berciano Javier Campos en las Cortes de Valladolid, donde la UPL acudió con una moción para que la Junta le apriete al ministerio, y que disponga un tren no se quede en los arrabales, a dos kilómetros de destino. «La propuesta es el bus eléctrico, una solución provisional mientras se diseña y fabrica el material a medida», alumbró el socialista. Otra analogía inevitable: bus eléctrico como solución provisional, como la estación de ferrocarril de León, también provisional, 15 años después de entrar en servicio.

La solución, en términos técnicos, ya alimenta demandas en círculos políticos demandas por prevaricación, al entender que hay una inversión notable en una estructura ferroviaria que quedará inútil bajo las ruedas del bus eléctrico.

Hace seis años que el PSOE lanzó esta propuesta como un globo sonda; ayer, pasó el filtro de la oficialidad pese a la resistencia popular a esa idea de relegar el transporte por ferrocarril entre León y su provincia. «No lo sustituye, lo complementa», animó Campos antes de hablar por boca del ministro de Valladolid «totalmente comprometido con el retorno del tren al centro de León». «La pelota bajará del tejado», vaticinó.

No le hizo gracia a Luis Mariano Santos la ligereza empleada para despachar la exigencia leonesa. El leonesista señaló la alusión al compromiso de Puente: «Tendría que mostrar educación para recibir a los alcaldes leoneses, la mayoría de ellos del PSOE, o atender las demandas planteadas que no ha tenido la deferencia de atender ni el secretario de Estado; la sensibilidad con León no se demuestra con mensajes en Twiter».

La Unión del Pueblo Leonés decidió elevar a las Cortes una moción para reforzar la postura de León frente al corte de la vía ancho métrico, asumida ahora en el inventario de cercanías de Renfe. Hace catorce años que el tren desapareció del centro de la ciudad. El Gobierno no tiene en sus prioridades el regreso.

Los parlamentarios aprobaron por unanimidad el mandato para que se restañe el daño estructural causado en la línea leonesa. Hasta el PSOE la apoyó, contra la intención expuesta de desalojar el tren en el apeadero de la Asunción y fundir el trayecto con un autobús eléctrico; que circulará por un pasillo de raíles en el que se invirtieron más de 20 millones de euros para acabar con aquella vía en trinchera.

