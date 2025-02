León se envuelve en la bandera para reclamar un futuro social y económico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La quinta manifestación por el futuro de León tuvo más color púrpura que rojo. Convocada por los sindicatos, el leonesismo y la exigencia de una autonomía propia, un autogobierno, se alzó con fuerza entre las reclamaciones de un plan integral, «una solución viable y definitiva, un plan de inversión pública, para tener un presente y un futuro». El color púrpura tiñó las calles de León, en la quinta de una serie de protestas que se iniciaron en 1991 y que se han apretado en los últimos siete años, bajo el lema «Más soluciones y menos cuentos», una manifestación en la que niños, jóvenes y adultos se sumaron en una única voz bajo las banderas leonesas que ondearon al viento y que no sucumbieron a la lluvia para intentar revertir el declive de la provincia y conseguir que los leoneses dejen de sentirse «estafados» y tengan que exiliarse fuera de la provincia para lograr un porvenir.

Madreñas, carracas, y dulzainas, gaitas y tamboriles pusieron la nota tradicional a una manifestación reivindicativa en la que participaron más de 13.000 personas, según fuentes policiales, y que convocada por los sindicatos contó con el respaldo de más de 60 colectivos y representantes y vecinos de numerosas comarcas de la provincia, el alfoz de la capital leonesa, la montaña o las comarcas de Laciana o el Bierzo, entre otras. Los datos de la Policía Nacional coinciden con los de la Local, que elevó el dron para hacer el cálculo, y el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, destacó a través de una nota que la manifestación se había desarrollado «sin incidentes». Los sindicatos duplicaron la cifra de asistentes.

Los tractores abrieron la marcha, el apoyo del campo, que salió de los pies de San Marcos para por Gran Vía, encarar la avenida Roma y Guzmán, y subir por Ordoño. Cuando la cabeza de la marcha estaba en la arteria principal de la ciudad, la cola aún pasaba por La Inmaculada con cánticos como «Somos leoneses, fuimos y seremos, por castellanos nunca pasaremos» o «Sin soberanía no hay autonomía». De Ordoño a la calle Ancha, donde muchos aguardaban refugiándose como podían pegados a la pared hasta que pasara la marcha y sumarse a ella y llegar en bloque hasta la Catedral, después de que los tractores que abrían la protesta quedasen aparcados en Santo Domingo.

"No pedimos limosna, queremos un plan estratégico y urgente que revitalice esta provincia. León existe y empieza a rugir hoy de nuevo", afirmó el secretario provincial de UGT, Enrique Reguero, antes de que comenzase la manifestación, mientras que su homóloga en CC OO, Elena Blasco, incidió en que ese plan debe «hacer resurgir la actividad económica, industrial y los servicios públicos de calidad». «La lucha va a ser continua», avanzó Antonio Nicolás, de USO, mientras que Jesús López, el secretario general de CGT sentenció: «León es un enfermo terminal, pero nos vamos a levantar y no nos van a robar otra vez el futuro».

Tras las pancartas, mezclados entre los leoneses de todas las edades, las familias y los reclamos y los cánticos, políticos del PP, del PSOE y de UPL. La marcha avanzó hasta llegar a los pies de la Catedral, con las cinco letras del 'Lexit' enarboladas sobre las cabezas. Allí se pidió a los manifestantes que se apretasen para unir la fuerza de los leoneses ante la majestuosa seo y las canciones tradicionales o el himno de León se salteaban con otras más modernas como We will rock you de Queen o No nos moverán, de Joan Baez.

Al concluir la manifestación, los leoneses regresaron bajo la llovizna a sus casas o aprovecharon la salida para alternar por los bares del centro aún con sus banderas púrpuras sobre los hombros.