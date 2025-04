Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El apagón generalizado que paralizó España, conocido como “cero nacional”, dejó a decenas de pasajeros varados en la estación de trenes de León, sumándose a los miles de afectados en todo el país por la interrupción del servicio ferroviario. Y a muchos pueblos de la provincia sin luz, móvil ni energía durante más de 20 horas. En Villablino esta mañana todavía no había electricidad y en El Bierzo los cortes fueron intermitentes. Tampoco funcionan los teléfonos móviles con normalidad y Red Eléctrica ha descartado ya que se trate de un ciberataque.

Castilla y León estudiará si una mujer enferma de ELA murió por el apagón, ya que cuando se pulsó la llamada de teleasistencia para ese caso y llegó el soporte vital básico la enferma ya había fallecido, ha explicado este miércoles el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo.

El consejero ha sostenido, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que no se puede afirmar que la muerte se debió al apagón, ya que tendrán que analizar lo sucedido.

Carriedo ha apelado a la protección de datos para no dar más detalles sobre este caso y ha recordado que hay en la comunidad 3.500 personas con ventilación mecánica en el domicilio, cuya batería dura entre seis y nueve horas.

En ese caso, se desconoce si la llamada a teleasistencia se debió a que se había agotado la batería o a otra circunstancias.

Además, la Junta atiende a otros 16.000 pacientes en sus domicilios con oxigenoterapia.

También ha aclarado el portavoz de la Junta otro caso de una persona con ELA, ingresada en una UCI de un hospital de la comunidad, y que ha fallecido, aunque en este caso no huno ninguna pérdida de conexión eléctrica para seguir recibiendo el tratamiento.

Además, la presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica), Beatriz Corredor, ha asegurado que "no es correcto" relacionar la elevada penetración de las energías renovables en el sistema eléctrico con el apagón del lunes, que, en su opinión, no se va a repetir puesto que el sistema "no ha fallado".

"A día de hoy no va a volver a ocurrir" algo similar al inédito apagón que el lunes afectó a toda la España peninsular, porque "hemos aprendido" y "tenemos todas las medidas de seguridad planteadas" para evitarlo, ha defendido en declaraciones a la Cadena Ser.

Aún así, ha reconocido que no existe el riesgo cero y ha apuntado que la coyuntura internacional y nacional ha demostrado que "prácticamente todo puede ocurrir".

Sobre el papel de las renovables en la incidencia, ha defendido que la participación de las renovables en el mix de generación es "segura" y que la alta penetración de ese tipo de fuente energética en el sistema eléctrico español es habitual: "Hemos operado el sistema en condiciones de alta penetración renovable en los últimos años de forma habitual y el lunes no había ninguna circunstancia distinta a las habituales".

Posibles sanciones

Castilla y León inspeccionará y sancionará a aquellos centros privados sanitarios o de servicios sociales que no cumplieron durante el reciente apagón eléctrico con los requisitos legales actuales de reservas en combustibles, alimentación o balas de oxígeno, y reforzará su normativa para que esas reservas lleguen al menos a las 24 horas de seguridad.

Así lo ha trasladado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que este miércoles se han analizado algunas cuestiones relacionadas con el apagón del pasado lunes y sus efectos.

Carriedo ha incidido en que la inspección analizará si esos centros privados han cumplido con ese inventario mínimo de seguridad que recoge la ley, sin detallar en qué punto se encuentra actualmente el umbral de exigencia, y si no es el caso serán sancionados.

Y además, la Comunidad elevará y reforzará al menos hasta las 24 horas la seguridad de esos centros no públicos, en casos como tener el combustible necesario para garantizar que un generador funcione.

Además, la Junta ha anunciado que repondrá de forma "inmediata" el material de combustible, alimentación y oxígeno gastado en sus centros públicos durante el apagón, para mantener esa garantía ante futuros episodios de carencia energética.

Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este martes a "llegar hasta el fondo de este asunto", adoptar las "medidas necesarias" y acometer las reformas oportunas para que "no vuelva a ocurrir" un apagón generalizado como el del lunes, así como a "exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados".

Sánchez se ha dirigido a la ciudadanía para pedir "tranquilidad y confianza", y que tenga la "absoluta garantía de que se llegará hasta el final", lo que incluirá el análisis del Gobierno a través del comité de expertos independientes creado por el Consejo de Seguridad Nacional.

Además, el Ministerio del Interior informó a primera hora de esta tarde que todas las infraestructuras críticas del país han recuperado su nivel de actividad habitual, excepto el servicio de ferrocarril, "que lo está recuperando a lo largo del día".

Tres comunidades autónomas (Murcia, Castilla-La Mancha y Galicia) han solicitado formalmente desescalar al nivel 2 de emergencia nacional, según ha informado Interior tras la reunión del Comité de Coordinación Extraordinario por la suspensión del suministro eléctrico y que se volverá a convocar este martes a las 20.30 horas.

Servicio ferroviario

La infraestructura y el servicio ferroviario han recuperado totalmente la normalidad 46 horas después de que se produjera el apagón que dejó la península ibérica sin suministro eléctrico y que obligó a suspender la operativa.

Según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a las 10.30 horas de este miércoles se registraba una normalidad generalizada de la red, estaciones y servicios, tanto de Alta Velocidad, como de media y larga distancia convencional y de Cercanías.

No obstante, sigue habiendo "incidencias puntuales" en las Rodalies de Cataluña, mientras que se opera al 100 % en la mayor parte de los núcleos, entre ellos, los de Madrid, Málaga, Asturias, Cantabria, Bilbao, San Sebastián, Zaragoza, Valencia, Alicante, Murcia, Cádiz, León-Cistierna, Sevilla y Galicia.

También el transporte marítimo y aéreo operan con total normalidad y al 100 % de su capacidad

Procedimientos administrativos

El Consejo de Gobierno tomó este miércoles conocimiento de la Orden de la Consejería de la Presidencia por la cual se amplían los plazos de los procedimientos tramitados por la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus organismos vinculados o dependientes, debido al apagón eléctrico del pasado 28 de abril, que afectó al funcionamiento ordinario de las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros, a la sede electrónica y al portal tributario de la Junta de Castilla y León.

De acuerdo con la Ley de 2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando una incidencia técnica imposibilite el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos.

Es evidente que los plazos que concluyeran el día del apagón y el día siguiente se vieron afectados por el apagón que se produjo en torno al mediodía del 28 de abril, y que los interesados se vieron privados de una serie de horas que afectaron tanto a las presentaciones presenciales como a las electrónicas. Tampoco se puede garantizar que el día 29 de abril, pese al restablecimiento general del suministro, algunos usuarios no se vieran igualmente afectados por la falta de suministro eléctrico y redes de comunicaciones.

Por ello, la Junta, con el objetivo de remediar esta situación y facilitar las relaciones de los ciudadanos con la Administración, ha decidido ampliar hasta las 23:59 horas del próximo 6 de mayo el plazo para la realización de trámites como solicitudes, comunicaciones, contratación administrativa o tributos. Con el objeto de garantizar la máxima difusión y conocimiento de esta medida, la Orden de la Consejería de la Presidencia será publicada en el BOCyL y en la Sede Electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

El panorama en la provincia

En Astorga, el Ejército ha prestado generadores al centro de salud para poder atender a las consultas y seguir con la atención sanitaria mientras se recuperaba el suministro. El alcalde confirma que ha sido a las 5.45 horas cuando ha llegado la electricidad. "Pasar una noche entera sin luz hacía mucho que no lo vivíamos", ha asegurado José Luis Nieto.

En La Bañeza, el suministro ha vuelto a las seis de la mañana en las viviendas particulares, según ha señalado el alcalde, Javier Carrera. Sin embargo aún falta que llegue el suministro a alguna de las grandes empresas de la ciudad, aunque les han asegurado que todo volverá a la normalidad a lo largo de la mañana.

Mientras, Valencia de Don Juan logró salir de las tinieblas al final de la tarde del lunes cuando se restableció el servicio eléctrico. Su alcalde, Ricardo Barrientos, ha podido confirmar que “hoy por la mañana se ha restablecido la normalidad en líneas generales” y ha querido resaltar la labor de los operarios del ayuntamiento que se encargaron de instalar el generador grande para evitar que se cortara el suministro de agua potable. “Dentro del caos que supone la falta de luz no hubo mayores problemas que esperar a que se restableciera la electricidad en el municipio”, confirma.

En algunos pueblos del Páramo no llegó la luz hasta las 6.55 de la mañana, como en Santa María del Páramo o en Pobladura de Pelayo García. En Santa María, además, se quedaron sin agua desde las siete de la tarde. El apagón cogió a la comarca paramesa de improvisto como a todas las zonas del país y la alcaldesa de Santa María del Páramo asegura que los vecinos tuvieron problemas para comunicarse, “tanto por vía telefónica como por internet”.

Actualmente durante el mediodía del martes, la regidora confirma que “únicamente pueden realizar llamadas desde el Ayuntamiento, no podemos recibirlas de momento”, pero asegura que desde el cuartel de la Guardia Civil les han informado que está todo tranquilo.

De todas formas, las conexiones ferroviarias entre Medina del Campo y Salamanca, todas las de Salamanca, la línea a Galicia por Olmedo-Medina del Campo-Zamora y Puebla de Sanabria y la de entre León-Ponferrada y hacia Monforte están aún inoperantes y se irán recuperando progresivamente, han explicado a EFE fuentes de Adif.

Viajeros en la estación de trenes de LeónRamiro

Si que está ya operativo el corredor Madrid-Valladolid, hacia Palencia y Santander.

Y también el que va hacia Burgos. Se espera que progresivamente se recuperen todas las líneas ya que además del suministro eléctrico se requiere que funcionen las señalizaciones, comunicaciones y otros requerimientos de las vías.

Clases en los colegios y universidades

Los colegios de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana y Aragón han abierto sus puertas este martes pero sin actividad lectiva, mientras que en el resto de las comunidades las clases han discurrido sin cambios y escasas incidencias.

Respecto a las universidades, muchas de ellas suspendieron tras el apagón de este lunes sus clases y mantienen esa medida en esta jornada.

Los problemas comenzaron a las 12.30 horas y el apagón afectó también a zonas de Portugal y Francia, inhabilitó la red de trenes, obligando a muchos viajeros a buscarse la vida tras quedar tirados en las instalaciones ferroviarias. Todos durmieron en hoteles después de que Renfe se pusiera en contacto con la Asociación de Hostelería de León para buscar un sitio donde pudieran pasar la noche. Finalmente se habilitaron 165 habitaciones de hoteles de la ciudad para dar cobertura a todos los afectados.

La estación de León ha permanecido abierta esta noche para atender a los afectados, al igual que otras estaciones clave como Atocha, Chamartín y Sants. El Ministerio de Transportes estima que entre 30.000 y 35.000 pasajeros se vieron impactados por la paralización de 116 trenes en toda España, con varios convoyes aún después de la medianoche de evacuación.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destacó hoy que la situación actual de Castilla León en la emergencia del corte de suministro eléctrico es de práctica normalidad y apuntó que salvo “zonas puntuales donde hay una cierta inestabilidad de las comunicaciones telefónicas”, se ha recuperado el fluido eléctrico en todo el territorio.

Desde el momento en el que se ha producido el apagón eléctrico masivo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la provincia de León se han puesto al servicio de la ciudadanía durante estas horas críticas para garantizar la seguridad y la atención de las necesidades básicas de la población.

La provincia va recuperando la normalidad. Durante la madrugada ha vuelto la luz en Astorga, La Bañeza, Páramo, La Magdalena. Sigue habiendo problemas en zonas de El Bierzo y Villablino. Se están restableciendo las comunicaciones en Ponferrada. No ha habido incidencias destacables, tanto Policía Nacional como Guardia Civil han redoblado sus esfuerzos. Bembibre y zonas de Torre del Bierzo han recuperado la luz y la cobertura de telefonía e Internet a las siete y media de la mañana, confirman vecinos y el alcalde de Torre.

Reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, que preside el rey Felipe VI este martes en La Moncloa

Lo más destacable ha sido la llegada de los trenes a León en torno a la 1 de la madrugada. En la estación quedaron 15 viajeros que fueron atendidos por Cruz Roja que repartió camas, mantas y avituallamiento. Desde las 07.30 horas de hoy el subdelegado de Gobierno en León se encuentra reunido en el Cecopi convocado por la delegación territorial de la Junta

La Guardia Civil ha movilizado a 115 patrullas, incluido un helicóptero, y 272 efectivos que han estado trabajando en todas las zonas afectadas vigilando infraestructuras críticas, estaciones de servicio, de tren y de autobús, así como farmacias, centros de salud, hospitales y residencias de mayores para atender las posibles necesidades de alimentos, luz, agua, medicación o asistencia sanitaria. Además, se ha establecido una vigilancia sobre mujeres con protección Viogen.

Agentes de la Guardia Civil también han intervenido en la evacuación de varios trenes que se han quedado bloqueados, uno de ellos a tres kilómetros de Bembibre con 280 pasajeros. También han trasladado a ocho pasajeros retenidos en San Feliz de Torio y al maquinista de un tren de mercancías bloqueado en los túneles de la Pola de Gordón.

Otro con 350 pasajeros parado en Pajares ha sido remolcado por una locomotora esta noche hasta León. Cruz Roja en León ha colaborado en dar avituallamiento a los pasajeros.

Policía Nacional también ha redoblado sus efectivos durante esta crisis energética. Durante el día de ayer los agentes realizaron varios rescates de personas atrapadas en ascensores y han auxiliado a personas con movilidad reducida que no podían acceder a sus viviendas o han sufrido caídas en su domicilio.

Los Bomberos de León, en total 35 efectivos entre personal de turno, localizado y voluntarios, han intervenido en 40 incidencias registradas en la ciudad durante el apagón eléctrico y, "afortunadamente", no se han encontrado casos de gravedad.

Desde las dos de la tarde la subdelegación del Gobierno en León ha establecido un gabinete de crisis tras el apagón masivo de energía eléctrica sufrido en la Península Ibérica para mantener una coordinación permanente entre todas las administraciones en la provincia y facilitarles sus canales de comunicación.

En la reunión presidida por el subdelegado, Héctor Alaiz Moretón, han participado el alcalde de León, José Antonio Díez, el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Eduardo Diego, así como Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos de León, Protección Civil, y las áreas de Sanidad y de Educación de la Junta de Castilla y León.

El 99,16 % de la demanda energética peninsular (21.265 megavatios) se había recuperado ya a las 06.00 horas de la mañana en el territorio peninsular, afectado por el apagón que se inició pasado el lunes hacia las 12.30 horas.

Mensaje desde Sanidad

Los hospitales y centros de salud de Castilla y León han regresado a la normalidad tras el corte de luz vivido ayer en toda España, "gracias a la implicación de todos los profesionales y a la comprensión de los ciudadanos, que han colaborado en todo momento ante una situación que no se había producido nunca con tal magnitud", señala la Junta de Castilla y León. Así, los hospitales están procediendo a la reprogramación inmediata de las intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas que no pudieron ser realizadas por falta de electricidad, al igual que los centros de salud con aquellos documentos clínicos que no pudieron ser registrados en el momento.

Los mas demandados

La demanda de generadores eléctricos, camping gas, velas, pilas e incluso transistores y otros productos relacionados con el apagón masivo que se produjo ayer en la península ibérica se disparó más del 500 %, sobre todo los generadores, que registraron picos del 600 %, siete veces más que un día normal.

Así lo ha confirmado este martes el comparador idealo.es, que recuerda que en algunas zonas de la península el apagón duró más de 12 horas, lo que obligó a los ciudadanos a intentar por todos los medios hacerse con estos productos, imprescindibles en las situaciones de emergencia, sobre todo cuando se ignora cuánto van a durar.

Según datos de Red Eléctrica y del Ministerio de Transición Ecológica, el 100 % de las subestaciones de la red de transporte de electricidad están ya en servicio.

En cualquier caso, continúan las labores de reposición para tratar de recuperar cuanto antes la plena normalidad tras el apagón eléctrico masivo que afectó a toda la Península Ibérica, tras la pérdida súbita de 15 gigavatios de generación eléctrica en tan solo cinco segundos por razones que aún se investigan.

Red Eléctrica ha descartado esta mañana un incidente de ciberseguridad en sus instalaciones.

Por su parte, Endesa ha restablecido este martes el suministro eléctrico al 100 % de sus clientes tras el apagón que afectó el lunes a todo el sistema eléctrico peninsular a partir de las 12.33 horas, según ha informado la compañía en un comunicado.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha incoado diligencias previas para investigar si el apagón en la red eléctrica española de este lunes que afectó a todo el territorio nacional pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas.

Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este martes, "con todas las cautelas", que el país "está superando lo peor de la crisis y camina con paso firme hacia la recuperación de la plena normalidad" tras el apagón eléctrico sufrido en toda la península.

León, con problemas de conectividad

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha asegurado este martes que "el problema, ahora mismo, está más que en el suministro eléctrico, en la conectividad, en la conexión en las telecomunicaciones, fundamentalmente en El Bierzo, en Ponferrada, y también en Laciana y algún que otro punto de la provincia".

Así lo ha asegurado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) del Gobierno autonómico. Un encuentro mantenido a primera hora de la mañana entre las distintas administraciones para analizar los servicios prestados a los ciudadanos y también en previsión de lo que pueda ocurrir en las próximas horas.

El rey preside el Consejo de Seguridad Nacional

El Rey Felipe VI ha presidido a las 9.00 horas de este martes la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, celebrado en el Palacio de la Moncloa, y con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la práctica totalidad de los ministros.

Con la intención de "facilitar la operatividad dadas las circunstancias especiales que lo aconsejan", el jefe del Estado ha estado al frente del Consejo de Seguridad Nacional, después de cancelar su visita a Jaén con la Reina Letizia prevista para este martes con motivo de la conmemoración del 1.200 aniversario de su capitalidad.

Antes de la reunión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado que "tras una noche intensa" se ha logrado restablecer el 99,95% de demanda energética atendida, y ha agradecido a la ciudadanía "por ser de nuevo un ejemplo" de responsabilidad y civismo.

"Tras una noche intensa, se ha logrado restablecer el 99,95% de demanda energética atendida y el 100% de las subestaciones de la red de transportes están repuestas", ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social X, detallando que este martes se reunía el Consejo de Seguridad Nacional "para analizar la situación actual".

Sin incidentes

El Ministerio del Interior ha cifrado en más de 30.000 los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil que se desplegaron durante la jornada de ayer y la madrugada de este martes en toda España como consecuencia del apagón eléctrico, destacando que no ha habido incidentes destacables de seguridad.

"Noche tranquila y sin incidentes destacables de seguridad ni de orden público", ha informado el Ministerio del Interior en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, poco antes de las 8.30 horas de este martes.

En cualquier caso, fuentes del Ministerio del Interior han aclarado que actualizarán el balance a lo largo del día en caso de incidentes.

Residencias de mayores

Las comunidades autónomas han descartado "grandes incidencias" en las residencias de mayores debido al apagón eléctrico que afectó este lunes a España. Así lo han puesto de manifiesto fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en declaraciones a Europa Press. En concreto, han asegurado que "ninguna" autonomía reportó al Gobierno "grandes incidencias" en los centros para mayores.

En este sentido, han añadido que, aunque las competencias de las residencias son de los gobiernos autonómicos, el departamento que dirige Pablo Bustinduy realizó una ronda de contacto con todas las comunidades autónomas para conocer la situación en cada una de ellas.

Asimismo, desde el Ministerio han señalado que siguen en contacto con los gobiernos autonómicos para cuestiones de coordinación y "mantener la cautela".

Rescates ascensores

El apagón eléctrico hizo necesario un total de 162 rescates en ascensor en Castilla y León, según los datos recopilados hasta las 9.00 horas de este martes, ha explicado a EFE la directora general de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés.

En total, la Sala del 112 y el Centro de Coordinación de Emergencias de Castilla y León atendieron 2.776 llamadas y gestionaron 673 incidentes.

Mañueco

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha informado de que en la Comunidad se ha recuperado la "práctica normalidad" en el suministro eléctrico y las comunicaciones tras el apagón de este lunes y destaca el "esfuerzo conjunto" a través del que se han garantizado los servicios esenciales.

A través de un mensaje difundido en la red social 'X' el presidente ha informado de la situación actual en la Comunidad. "El esfuerzo conjunto nos ha permitido garantizar la apertura de los colegios, la atención sanitaria en centros de salud y hospitales, así como la prestación de los servicios en residencias de mayores y personas con discapacidad".

Fernández Mañueco ha aprovechado también para agradecer la "extraordinaria labor" de todos los empleados públicos y los trabajadores de los servicios esenciales, al tiempo que ha destacado la coordinación entre administraciones y empresas que "ha permitido responder a la emergencia" y ha aplaudido la colaboración de los ciudadanos.

"Seguimos trabajando para solventar las incidencias que persisten, garantizar la seguridad y el bienestar de todos los castellanos y leoneses", ha zanjado.

A esta hora, el 99,95% de la demanda eléctrica peninsular ya se había recuperado, con un total de producción de 25.794 megavatios (MW), según datos actualizados de Red Eléctrica.

España se ha quedado sin luz. Y algunas zonas de Portugal y Francia. Un apagón general conocido como 'cero nacional', según fuentes consultadas por este periódico ha causado gran preocupación dado que el apagón está afectando a los hospitales, los semáforos y al resto de infraestructuras críticas, si bien a primer ahora de la tarde se había recuperado el servicio en algunos puntos como en Ponferrada. Según han informado a este periódico fuentes del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) con sede en León se investiga si se trata de un ciberataque, dada la magnitud del apagón y sus consecuencias. Pasadas las 15.00 horas de este lunes, algunas ciudades como Salamanca, Orense o Bilbao habían recuperado ya el suministro eléctrico.

Por su parte, el Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), detectó este lunes que el apagón eléctrico producido en España podría ser consecuencia de un ciberataque. Así lo confirman a Servimedia fuentes del CNI, quienes se encuentran en estos momentos investigando el apagón sufrido que todavía afecta a la mayoría de provincias españolas y también a otros países.

Mientras, la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para Transición Limpia y responsable de Competencia, Teresa Ribera, ha negado que haya indicios de boicot en las causas del apagón que afecta a España, Portugal y también a parte de Francia, y que ha descrito como "una de las caídas del sistema eléctrico más importantes de los últimos años".

Red Eléctrica de España anunció a las 13.40 horas que comenzaba a trabajar en la recuperación del suministro en las zonas norte y sur del país. La energización ha sido paulatina a medida que los grupos de generación se acoplen. A las 20:00 de la tarde áreas de todas las comunidades autónomas afectadas por el apagón han comenzado ya a recuperar este lunes el suministro eléctrico, según datos de Red Eléctrica y de usuarios

Los Bomberos de León han tenido que intervenir en el Hospital de León para sofocar el humo que se produjo en uno de los generadores, si bien no se llegaron a producir llamas.

Desde el Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que no hay "información concluyente" que indique que el apagón masivo vivido en la península ha sido provocado por un ataque terrorista y ha insistido en la necesidad de informarse por los canales oficiales para evitar bulos.

En su comparecencia en la Moncloa tras reunirse de nuevo el Consejo de Seguridad Nuclear, Sánchez ha considerado que la investigación abierta por la Audiencia Nacional para averiguar si el apagón fue un acto de sabotaje informático se enmarca "en el orden lógico de las cosas en un Estado democrático".

Pero, ha insistido, el Gobierno no tiene datos concluyentes que apunten a un ataque terrorista.

Comisión de investigación e Incibe

El Gobierno ha creado una comisión para investigar el apagón de este lunes que estará liderada por el Ministerio de Transición Ecológica y contará con la aportación de organismos especializados en ciberseguridad, ha explicado este martes el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El Consejo de Seguridad Nacional también ha acordado solicitar un informe independiente al Grupo Europeo de Coordinación de Electricidad, que depende de la Comisión Europea (CE), y a los reguladores europeos.

Sánchez, que sigue sin descartar ninguna hipótesis sobre las causas del apagón, ha dicho que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y el Centro Criptológico Nacional ya están examinando "los riesgos derivados de esta emergencia eléctrica".

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha manifestado este lunes que está en contacto con los jefes de los Gobiernos de España y Portugal, Pedro Sánchez y Luis Montenegro, respectivamente, por el apagón del que no hay indicios por el momento de que se deba a un ciberataque, ha señalado.

También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho hoy que está en contacto con Sánchez, a quien le trasladó el apoyo del Ejecutivo comunitario tras el apagón eléctrico.

Vuelta a la normalidad en León

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha agradecido el comportamiento “ejemplar” en la ciudad en esta jornada de “incertidumbre”, así como la colaboración demostrada por “todos” durante la ausencia de suministro eléctrico.

Asimismo, ha agradecido la labor de los servicios municipales que, en coordinación, han llevado a cabo una “gran labor” para hacer a todos el día “más llevadero”, ya que ha sido una jornada “muy complicada”.

Por otra parte, ha explicado que, según informan las empresas suministradoras, prácticamente toda la ciudad ha recuperado la electricidad, aunque todavía puede haber oscilaciones en algunas áreas.

Además, ha destacado la “coordinación absoluta y excelente” entre los servicios municipales y el resto de las administraciones y la ausencia de incidencias graves durante el apagón.

La Policía Local, los Bomberos y Protección Civil de León mantendrán un servicio especial esta noche por si hubiera nuevos cortes en el suministro eléctrico, tal y como informaron a última hora de la tarde fuentes del Ayuntamiento de la capital leonesa.

Emergencia en algunas Comunidades

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado la emergencia de interés nacional en el territorio de las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja y Madrid como consecuencia del apagón eléctrico que se ha producido este lunes en la Península Ibérica.

Restablecimiento del servicio

Todas las zonas de la red de alta tensión en la España peninsular afectadas por el apagón ya están interconectadas y 421 subestaciones (el 62 % del total) están restablecidas, de forma que hacia las 22.00 horas está atendido el 43,28 % de la demanda energética (11.900 megavatios), según datos de Red Eléctrica y del Ministerio de Transición Ecológica.

"En estos momentos, toda la red que está energizada forma parte ya de un único sistema eléctrico interconectado con el resto del sistema eléctrico europeo y se ha ido procediendo con la reposición del suministro en la medida en la que los medios de generación y el apoyo desde los sistemas externos está posibilitando", ha explicado el director de Servicios a la Operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto.

En declaraciones a la prensa, ha explicado que la "principal prioridad" es "reponer el suministro a todos los consumidores lo antes posible" y ha defendido que ya "habrá tiempo para analizar con mucho detalle las circunstancias, elementos y causas" del apagón eléctrico que a las 12.32 horas de este lunes ha afectado a toda la península Ibérica.

"Lo que no vamos a hacer de ninguna manera es participar en cualquier juego de especulación sobre el origen del incidente. Estos temas hay que tratarlos con rigor, con precisión, y nosotros nos pronunciaremos cuando tengamos claro cuál ha sido el origen de la crisis", ha defendido.

A las 20.35 horas estaban restablecidas 350 subestaciones (el 51 %, por el 62 % actual, de forma que estaba atendido el 35,1 % de la demanda energética (ocho puntos menos que a las 22.00 horas), según datos de Red Eléctrica y del Ministerio de Transición Ecológica.

El transporte colapsado

El Ministerio de Transportes asegura que quedan por evacuar 26 trenes que estaban en servicio en el momento del apagón, de los que 14 corresponden a la línea Madrid-Sevilla y ocho más a la que enlaza Madrid con Barcelona.

Otros dos trenes son de la línea Antequera-Granada, uno más está parado en Venta de Baños (Palencia) y otro en Pajares (Asturias), según ha recapitulado en su cuenta en X el ministro de Transportes, Óscar Puente.

El ministerio señala que la prioridad era el rescate de pasajeros de los 116 trenes que quedaron parados a raíz del apagón, que, a una media de 300 pasajeros por tren, arrojan un volumen total de pasajeros afectados de entre 30.000 y 35.000 personas, según fuentes de Transportes.

El gestor de las infraestructuras ferroviarias, Adif, mantendrá esta noche abiertas las estaciones de Atocha y Chamartín, ambas en Madrid, Sants (Barcelona), Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Valladolid Málaga, Pamplona, Camp de Tarragona, Tudela, Santiago, Zamora y León.

El ministro señala que están pendientes de confirmar la apertura durante toda la noche de Orense y Salamanca.

La situación en el sistema sanitario

El Ministerio de Sanidad ha informado de que hasta ahora ningún hospital ha reportado incidencias como consecuencia del apagón eléctrico producido este martes y ha garantizado que la red de centros cuenta con reservas de combustible suficientes para mantener la atención sanitaria "sin inconvenientes".

Desde que se produjera el corte del suministro eléctrico, Sanidad mantiene contacto y coordinación permanente con las comunidades y el resto de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud monitorizando el impacto del apagón que, cuatro horas después de declararse, no ha dejado constancia de ninguna incidencia grave.

Los centros que conforman la red hospitalaria mantienen el suministro energético mediante grupos electrógenos, que además cuentan con suficiente reserva de combustible para mantener la atención sanitaria sin ningún inconveniente, asegura el departamento que dirige Mónica García.

Sanidad apela a la necesidad de seguir las recomendaciones de los diferentes servicios de salud, que de manera prudente están reorganizando la actividad asistencial para priorizar a los pacientes.

También es imprescindible seguir las fuentes de información oficial, "rigurosa y veraz", así como evitar replicar información no contrastada en un contexto de proliferación de rumores y noticias falsas.

Situación en la provincia

La capital maragata también ha sido presa del apagón eléctrico que todo el país ha sufrido este lunes al mediodía, con la mala fortuna que cuando a mitad de la tarde los servicios se han vuelto a restablecer, Astorga continua sin electricidad en su municipio.

El alcalde, José Luis Nieto, ha confirmado que la policía nacional y la policía local del municipio, han ayudado a los trabajadores de las residencias de ancianos con las tareas y con los residentes, “gracias a ellos, los trabajadores han podido acostar a los ancianos”, indica Nieto.

Por otro lado, los vecinos de la localidad se han echado a las plazas y a los parques, ante la imposibilidad de hacer nada en sus hogares a la espera de Astorga y el resto de municipios del sur de León vayan recobrando la normalidad.

Posibles causas

A esta hora se desconocen las causas y la magnitud del suceso. El origen del apagón se ha producido a las 12.30 horas.

El director de Servicios a la operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, ha asegurado esta tarde que aún quedan “horas” para poder hablar de una recuperación total y sigue sin querer hablar de causas del apagón hasta analizar los “centenares de miles” de datos que contiene la caja negra del sistema eléctrico español.

“El proceso de reposición, hasta su completa culminación, todavía es esperable que tarde horas. No es fácil, no es posible cuantificarlo, dado que esto es un proceso dinámico, muy complejo, no exento de dificultades en su desarrollo”, aseveró Prieto en su segunda comparecencia ante los medios de comunicación.

El portavoz del operador del sistema eléctrico español aseguró que aún, pasadas las 21.30 horas (hora peninsular), es “aventurado cuantificar un número exacto de horas en la que el proceso se recupere”.

Red Eléctrica ha indicado que el “colapso total del sistema eléctrico” español ha sigo generado por “una fuerte oscilación de los flujos de potencia en el mismo”, “acompañado de una pérdida de generación muy importante”, hasta acabar por ser total.

“Esta pérdida de generación ha ido más allá de la perturbación de referencia con la que se diseñan y operan los sistemas eléctricos en el conjunto de la Unión Europea y como consecuencia de la misma se ha producido la desconexión del sistema eléctrico peninsular español del resto del sistema europeo. Es decir, se han desconectado la interconexión con Francia”, ha explicado Prieto.

“Como resultado de esta desconexión y el grave desequilibrio de generación de banda que había en nuestro sistema eléctrico finalmente el sistema eléctrico ha colapsado llevando a una situación de ausencia de tensión en los puntos de suministro tanto del sistema eléctrico peninsular español como el portugués”, continuó.

Para solventar la falta total de tensión del sistema, España ha activado el protocolo correspondiente y ha empezado a recuperar tensión desde sistemas autónomos -un grupo de centrales hidroeléctricas con capacidad para arrancar por sí solas- y gracias, también, a potencia que llegaba desde Francia y Marruecos.

El proceso conlleva la propagación progresiva de tensión a los sistemas vecinos hasta volver a interconectar el sistema por completo, aunque aún “en las próximas horas está previsto que este proceso pueda continuar”.

REE explicó que en el momento de la comparecencia “el 50% de los parques de su estación de la red de transporte se encuentran energizados y, por tanto, en disposición de seguir con ese proceso y de suministrar tensión a las redes inferiores de distribución”.

Vuelto a preguntar por las causas, Prieto dijo que Red Eléctrica no va “de ninguna manera a participar en cualquier juego de especulación sobre el origen del incidente”. “Estos temas hay que tratarlos con rigor, con precisión. Y nosotros nos pronunciaremos cuando tengamos claro cuál ha sido el incidente, el origen de la crisis”, concluyó.

Sin incidentes en León

A primera hora de la tarde no se había registrado ningún tipo de incidente de orden público en León, según la Subdelegación del Gobierno, que ha señalado que "tanto Guardia Civil como Policía Nacional garantizan el servicio y la atención a la ciudadanía" y que "los servicios realizados han sido de carácter humanitario, como el rescate de usuarios atrapados en ascensores".

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los ciudadanos que debido al apagón que afecta a toda España eviten circular en la medida de lo posible, ya que la falta de suministro eléctrico no permite el funcionamiento de semáforos o paneles de señalización. "Eviten desplazarse en la medida de lo posible y mucha precaución en la carretera", recomienda la DGT en su cuenta de X.

También han saltado los plomos en el Albéitar durante la celebración del acto de San Isidoro. Algo que ha sorprendido a los asistentes en un Aula Magna a rebosar y con más doctores que nunca vestidos con los coloridos trajes académicos.

La Policía Local de León ha estado controlando algunos de los puntos estratégicos de la ciudad como la glorieta de Guzmán, y, de esta forma, ha habido agentes desplegados para controlar el tráfico.

En las dos bases militares de León tienen generadores que funcionan con gasóleo, con lo cual no han registrado incidencias.

El apagón se ha notado también en la circulación de vehículos, debido a que los semáforos no funcionaban. El desconcierto se ha apoderado de las calles, pero sin registrar incidentes.

Desde la Comisión Europea

La Comisión Europea se encuentra en contacto con España y Portugal para vigilar el corte generalizado del servicio eléctrico y conocer las causas del incidente que afecta actualmente a la red ibérica.

"La Comisión está en contacto con las autoridades nacionales de España y Portugal, así como con la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, para comprender la causa subyacente y el impacto de la situación", ha indicado la portavoz comunitaria, Paula Pinho, ante el incidente que deja sin luz desde hace más de dos horas a España y Portugal.

Sistema aéreo

Las nuevas caídas registradas en nodos de comunicaciones y radar han obligado a restringir un 20 % la capacidad en el tráfico aéreo, aunque "en algunos sectores" esa reducción llega al 50 %, ha anunciado este lunes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

En una publicación en la red social X (antes Twitter), Puente asegura que los aeropuertos peninsulares están operativos con los sistemas eléctricos de contingencia, mientras que las torres de control aéreo funcionan con grupos de electrógenos que pueden durar hasta cuatro días.

Por su parte, los aeropuertos de Baleares y Canarias no se han visto afectados por los cortes de suministro.