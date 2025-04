Una «Jornada nefasta», que fundió en negro el 75% de la actividad del 90% de las empresas de León, sobre todo al sector industrial. Así define el secretario general adjunto de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), Enrique Suárez, las repercusiones para León del apagón eléctrico sufrido en toda la Península. «Una parálisis económica» que con los datos provisionales que maneja de la organización empresarial supuso una pérdida económica en la provincia de once millones de euros. La Fele calcula que las pérdidas para algunas empresas, estará entre los 3.000 y los 55.000 euros, sobre todo en las relacionados con el sector industrial. «Aunque también se ha visto paralizado el sectro del comercio, hostelería, oficinas, y en definitiva, el conjunto de la actividad ecoómica de nuestro territorio». Según la Fele, las principales consecuencias de ese apagón fue la parálisis total de producción (8 de cada 10 empresas) y la pérdida de ventas (7 de cada 10 empresas), así como daños en materias primas o dificultades para cumplir plazos administrativos.

Sandra Vega, secretaria general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (Fica) de UGT, destaca que las consecuencias económicas del apagón eléctrico es muy desigual para las 3.701 empresas de la provincia de León y 31,433 trabajadores en 2024. Destaca que tras la reanudación del servicio, durante la jornada de este martes todavía había empresas en la provincia que no habían podido reanudar la activida, como es el caso de la Azucarera, operativa parcialmente al sufrir un fallo en el procesamiento de sus componentes líquidos, que quedaron solidificados. Vega destaca también que Coated Solutions, instalada en el polígono de Villadangos, también sufrió un retraso en el arranque de su actividad por el retraso del suministro, como Pans and Company, anteriormente Embutidos Rodríguez, que ayer por la mañana todavía no tenía corriente eléctrica.

Las pérdidas definitivas están aún por valorar. La directora de Vitartis (Asociación de la Industria Alimentaria de León), Cristina Ramírez, cree que las pérdidas dependerán del tiempo de parada, por la merma de oportunidad de negocio, la pérdida de materias primas que no se han podido conservar en las cámaras frigoríficas, y el fallo de la maquinaría por las alteraciones de la tensión energética. «Hemos lanzado una encuesta entre nuestros asociados (50 en la provincia de León) para hacer una valoración de los daños porque la ley de Seguridad Alimentaria es muy extricta y se han podido perder muchos productos».

«La hostelería ha demostrado, una vez más, que siempre tiene un plan B». La gerente de la Asociación de Hostelería de León, Paula Álvarez, valora el esfuerzo de un sector «que abrió ventanas y dio servicio cocinando con gas y con velas» para atender la gran demanda de clientes que se echaron a la calle en pleno apagón. «Habrá que mirar uno a uno, porque el sector de Villablino sufrió durante más tiempo el apagón y las pérdidas pueden ser mayores». Agracede el esfuerzo de los hoteles de la capital que en la noche del lunes al martes habilitaron 165 habitaciones para que los viajeros que estaban en la estación de Adif pudieran pasar la noche. «Me llamaron de Renfe por la noche, muy tarde, para que les echáramos una mano, y los hoteles de León respondieron".

Marta Carbajo, de la Asociación Leonorte, que aglutina al comercio al que acude el 15% de la población de la capital, anima a hacer una reflexión sobre el uso del dinero. «Casi ningún cliente llevaba dinero físico y como no había luz no podíamos cobrar con las tarjetas. Eso hizo que se perdieran ventas. Lo que ha pasado nos tiene que hacer reflexionar». Carbajo, propietaria de una tienda de ropa, estuvo toda la tarde sin clientes «aunque las panaderías de la zona tenían colas».

La situación inédita que ha provocado el apagón eléctrico está todavía por cuantificar, aunque los sectores implicados empiezan a dar las primeras valoraciones.El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, cifra en el 0,1 % del PIB, unos 1.600 millones de euros el impacto y puntó al Consorcio de Compensación de Seguros ante eventuales reclamaciones.