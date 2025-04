Antonio Turiel: «El apagón fue por exceso de producción fotovoltaica sin estabilizadores»

El físico y matemático leonés Antonio Turiel, autor de libros como «Petrocalipsis» y «El futuro de Europa», lleva años alertando sobre la posibilidad real de un apagón como el que se produjo este lunes en la Península ibérica. De hecho, en 2021 estuvo a punto de ocurrir uno a escala europea. Fue cuando se empezó a hablar del «gran apagón». El investigador del CSIC se quedó ayer aislado en Barcelona, donde trabaja, y tuvo que ser rescatado por un amigo que le fue a buscar desde Figueras en coche. Los trenes, su medio de transporte habitual, no funcionaban y seguían sin servicio a media mañana del martes cuando contestó a Diario de León por teléfono. En junio estará en Fabero en un curso de verano sobre derechos humanos, bien común y futuro de un mundo sostenible.

—El gran apagón llegó a la Península ibérica el 28 de abril de 2025. ¿Cómo se pueden perder 15 gigavatios en cinco segundos como ha explicado el Gobierno en un primer momento?

—Hay dos explicaciones posibles. Una rocambolesca, que sería un ciberataque masivo de los inversores de las fotovoltaicas. Pero esto es muy improbable. La segunda explicación, más que probable, es que la red era muy inestable por demasiada entrada de energía fotovoltaica. Se tenían que haber puesto sistemas de estabilización en las fotovoltaicas y se ha invertido. La energía fotovoltaica, por sus características, reacciona mal a los cambios de demanda. El sistema eléctrico tiene que anticiparse a esos cambios, pero la fotovoltaica no es flexible.

—Para quienes no sabemos de física y menos del sistema eléctrico, parece cosa de magia que desaparezca un gigavatio en 5 segundos.

—Cuando metes un 10 o un 20% de energía fotovoltaica no pasa nada, pero cuando metes un 60% como sucedió el lunes la inestabilidad es muy grande. Falló la red central y las distintas subsedes empezaron caer. Es un efecto en cascada y es muy difícil de controlar. Eso refleja la vulnerabilidad de la integración desordenada y no planificada de un montón de sistemas renovables.

—¿A quién corresponde invertir en estos sistemas de estabilización?

—Esa es la cuestión. Por un lado, está el legislador. Se ha legislado en 2022, pero se ha hecho tarde. Los reguladores tienen la obligación de vigilar que se cumpla esa norma y que se invierta en ello. La realidad es que Red Eléctrica Española (REE) obliga a que los nuevos sistemas cumplan condiciones más exigentes, pero no a los viejos.

—¿Los otros países europeos han hecho mejor sus deberes que España?

—No, es cuestión de azar. Ya les llegará.

—Hay zonas donde todavía hay secuelas del apagón. ¿Cuánto tardará en recuperarse la normalidad?

—Para recuperar esto hacen falta días.

—¿Puede suceder otro apagón hoy?

—Hoy no ocurrirá porque han puesto todas las centrales de ciclo combinado (utilizan una turbina de gas y una turbina de vapor producir electricidad) y no hubiera ocurrido ayer si no hubieran estado paradas.

—Usted ha señalado en sus libros y conferencias que les es más barato realizar apagones de mercado que costear estas centrales por el precio del gas. ¿Cómo es posible que esto se haga?

—Se las tendría que obligar a que estén en funcionamiento.

—¿Qué fue lo que ocurrió el 8 de enero de 2021?

—Estuvo a punto de ocurrir un apagón en toda Europa. La red eléctrica europea, que suele estar conectada de Lisboa a Estambul, se dividió en dos debido a las dificultadesd en las regiones noroeste y sureste para mantener la misma frecuencia. El problema se originó en Croacia y provocó el corte de suministro eléctrico equivalente a 200.000 hogares en toda Europa. El suministro a plantas industriales se interrumpió en Francia e Italia. Como dijo entonces Stefan Zach, director de comunicación de la empresa austriaca de servicios públicos EVN AG , «no se trata de si se producirá un apagón en algunas regiones europeas, sino de cuándo ocurrirá».

—En el libro ‘El futuro de Europa’ habla de los cinco grandes apagones que se produjeron en España en 2024. ¿Por qué no nos afectó como este?

—Porque entonces consiguieron que apagando toda la industria llegase. Pero lo de ayer es un poco más peculiar porque ha habido una fluctuación muy grande. Esto puede pasar, habrá que ver cuál es la causa exacta pero, como decía, creo que fue por un exceso de producción fotovoltaica y unas condiciones que son complejas. En otras ocasiones, como en los cinco apagones que se produjeron en España el año pasado, era un problema de oferta y demanda. Aquí es otra historia, la frecuencia se ha disparado, se ha empezado a mover de un lado para otro y ha empezado crear un gran problema de estabilidad.

—¿Hoy es un buen día para hablar de comunidades energéticas locales?

—Por supuesto. La fotovoltaica es mucho mejor para eso.