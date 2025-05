El jurado declara culpable a una sanitaria de asesinar a una anciana

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Culpable de asesinato con alevosía es el veredicto del jurado popular en el juicio de la auxiliar de enfermería acusada de asesinar a una anciana de 98 años en la residencia Virgen del Camino de León en verano de 2022. Por mayoría de ocho votos a uno, los miembros del jurado popular la consideraron culpable, mientras que por unanimidad consideraron a la acusada S. V.R. culpable de un delito de lesiones leves por los golpes que le propinó en la cabeza y la cara, del que la anciana se curó tras ser tratada.

Tras cinco días de deliveraciones, el jurado hizo público ayer su veredicto. La Fiscalía volvió a solicitar la prisión permanente revisable para S.V.R, además de una multa por el delito de lesiones de 10 euros diarios por un periodo de tres meses y la indeminazación de 5.000 euros a cada uno de sus 10 sobrinos y a los herederos con 175 euros; mientras que la abogada defensora lo rebaja a una pena de 20 años, que la multa se reduzca a un mes con seis euros por día y anuncia un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.

Por el delito de asesinato, el jurado ha valorado el hecho de que la auxiliar de enfermería actuó consciente de que la anciana, que padecía demencia avanzada, no podía defenderse y que accedió al cuarto de enfermería, de donde cogió la insulina que le inyecto, con cuatro pinchazos, en uno de los muslos. La mujer entró en coma y fue trasladada al día siguiente de los hechos, cuando se acudió a su cuarto, al Hospital de León, donde falleció a principios del mes de septiembre.

Los hechos se remontan a agosto de 2022. La auxiliar de enfermería trabajaba en el turno de tarde y sobre las 19.45 horas del día 17 llevó a la anciana a su habitación tras la cena para acostarla. Allí fue donde, la zarandeó y la agredió en la cabeza con lo que la anciana grito: «No me pegues, no me pegues», que escuchó una de las compañeras de la acusada como relató durante el jucio, que comenzó el 5 de mayo.

Con propósito

Tras este hecho, la directora de la residencia recomendó a la acusada de irse a su casa hasta que se esclarecieran los hechos, pero que sobre las 20.30 o las 21.00 horas, como apuntó el portavoz del jurado, se dirigió al cuarto de enfermería para coger la insulina que tan sólo necesitaba otra residente. Ocho de los nueve miembros del jurado consideraron que «actuó con el propósito de causarle la muerte mientras la anciana estaba acostada».

Sobre una posible suspensión de la pena privativa de libertad, el criterio del jurado, por unanimidad, fue en contra. El criterio para el indulto también fue desfavorable, por siete votos a dos. La jueza ahora tendrá que emitir su sentencia e informará a las partes de su decisión tras conocer el veredicto.