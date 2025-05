El Ayuntamiento de León paga a Gersul 800.000 € más por no reciclar el contenedor marrón

No ha cobrado todavía el recibo de 2024 y, con las primeras reclamaciones judiciales encima, corre el riesgo de no poder recaudar los 5.132.990,7 euros del padrón de la tasa de tratamiento de basura. Pero al consorcio provincial de residuos de Gersul le da igual. Desde el pasado año, la responsabilidad en el municipio depende Ayuntamiento de León. El consistorio de la capital leonesa debe hacer frente ahora a la factura girada por el ente encargado del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega: 4,2 millones de euros en total, después de que a los 3,4 millones iniciales, ya aprobados, se les haya sumado esta semana un nuevo requerimiento de 800.000 euros.

La reclamación, ratificada en la junta de gobierno de final de esta semana, exige atender el suplemento de 800.000 euros por no haber rebajado la entrega de residuos en la planta con la mejora del reciclado. El Ayuntamiento de León no lo ha hecho porque aún no ha puesto en funcionamiento contenedor marrón, destinado a la fracción de basura orgánica, susceptible de recuperarse para la generación de biogás.

Los nuevos recipientes tendrían que estar ya listos desde enero de 2024, como marca la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Por el momento, el equipo de gobierno de Diez no ha pasado de encargar a una empresa externa, con un coste de 18.150 euros, un proyecto en el que se detalle cómo implantar la primera fase, en la que entrarán los grandes supermercados e industrias.

La falta de reciclaje penaliza al Ayuntamiento de León. La reclamación de Gersul, en función de las toneladas arrojadas en la planta de San Román de la Vega, supera incluso las primeras previsiones con las que ya contaba la administración municipal. No llega con los 3,4 millones que se consignaron para afrontar el coste del servicio en 2024, sino que hay que disponer otros 800.000 euros.

La partida se quedará corta ya para este año en curso, en el que el precio por tonelada de residuos sube por no cumplir con lo marcado por la ley. Con el ejercicio avanzado, el Ayuntamiento de León ya cuenta con que el recibo de Gersul subirá un 20% más para afrontar 2025: otros 840.000 euros de suplemento, según las estimaciones con las que trabaja el consistorio, donde se admite que en siguiente ejercicio se alcanzaría el tope de 5,3 millones de euros.

Para rebajarlo, el plan municipal tiene que cumplir con la colocación de los contenedores marrones. Los nuevos cubos de orgánica harán que disminuya el número de toneladas que se llevan a San Román de la Vega. Aunque no valdrá solo con su separación del resto de los desechos. Estos residuos de la nueva fracción de reciclaje deben tener una planta en la que poder arrojarse para la quema que facilite la conversión en biogás.

El paso depende de la ejecución del complejo de energías renovables que promueve la Junta en Puente Castro, en la cuña que forman la Ronda Sur, el río Bernesga y el cementerio. El proyecto avanza en su tramitación administrativa para que haya obras este año. Ahí, junto a las plantas de biomasa, hidrógeno verde y fotovoltaica, irá la de generación de biogás. De esa basura que se arroje para producir energía, el Ayuntamiento de León espera reducir 1,5 millones de euros su factura con Gersul.

El nuevo recipiente que cambiará la recogida El nuevo contenedor marrón obligará a que se seleccione más la parte de la basura que ahora va a restos genéricos. Al nuevo recipiente, que ya hay en muchas ciudades, tiene que arrojarse aquellos que pueden reciclarse para producir biogás. En el lustrado aparecen los desechos de carne, pescado, verdura, frutas, pan y comida, en general. Como añadido entran otros residuos como el papel de cocina, los restos de café o infusiones. Fuera quedan, entre otros, pañales, maderas, colillas y medicamentos. Los nuevos recipientes tendrán un sistema de apertura electrónica, aun sin definir por el Ayuntamiento.