León gastará 448.949 € en intentar cobrar a la desesperada 5,1 M€ de la tasa de basura

Aunque no cobre la tasa, el Ayuntamiento de León ya ha pagado a la Diputación por Gersul3,4 millones de euros de 2024.MARCIANO PÉREZ

A la desesperada, el Ayuntamiento de León intenta salvar el cobro de 5.132.990,7 euros de la tasa de tratamiento de basura de 2024. Debería de haberlos recaudado el año pasado, pero no lo hizo. Ni siquiera lo notificó, como estipula la ley para los nuevos tributos en su primer ejercicio fiscal, y encima derogó la ordenanza a 31 de diciembre. Pero ahora, con las primeras reclamaciones en vía judicial, el equipo de gobierno de José Antonio Diez busca solucionar, tres semanas después del primer intento, el problema con el encargo a Correos del envío de las cartas certificadas a los titulares de las 85.586 unidades urbanas por los servicios que hasta entonces gestionaba el consorcio provincial de Gersul.

El contrato volverá a la mesa de la junta de gobierno este viernes. Pese a que el 21 de marzo ya se metió por urgencia en el orden del día, el error en la cifra dispuesta para pagar los «servicios postales relativos a la primera notificación del nuevo tributo del Ayuntamiento de León» obliga a corregir el acuerdo. La cifra se cierra al final en 448.949,25 euros, dentro de un procedimiento negociado sin publicidad con Correos, que a mayores tiene un contrato de 900.646,19 euros anuales que abarca el resto de comunicaciones.

El contrato, para el que había partida habilitada en el ejercicio de 2024 pero no se utilizó, busca enmendar a la desesperada el error del gobierno municipal, que no cobró la tasa en su momento. Pese a que Intervención ya advirtió en septiembre al alcalde del problema, la Concejalía de Hacienda, dirigida por Carmelo Alonso, dejó correr todo el ejercicio fiscal sin cumplir con la notificación con acuse de recibo que establece la ley para los nuevos tributos.

Con este gasto de 448.949,25 euros el Ayuntamiento cumple con el precepto legal. Serviría, dado que la ley da 4 años para que prescriba, pero los recursos presentados inciden en que la tasa a la que alude el cobro se derogó. Sólo se hizo para que estuviera en vigor de manera transitoria en 2024, cuando el consistorio de la capital leonesa asumió la gestión de los recibos que antes llevaba el consorcio provincial de Gersul desde la Diputación. Pero se anuló a 31 de diciembre de 2024, con la entrada en funcionamiento de la nueva normativa, que aúna en un solo cuerpo las anteriores de recogida de basura y la de tratamiento.

A la disposición derogatoria de esa nueva ordenanza de 2025, que necesitará otra notificación individual con acuse de recibo para poder pasarse al cobro este año, se agarran los recurrentes para defender ante el juzgado que el Ayuntamiento de León no puede cobrar la tasa. No sólo porque dejó de notificarla con acuse de recibo, sino porque ahora que quiere hacerlo se apoya en una ordenanza ya derogada. El argumento se recoge en los recursos ya registrados por aquellas empresas y titulares que lo abonaron mediante la sede fiscal online, al entrar con su identificador y encontrarse que había un recibido pendiente. Estuvo apenas 10 días colgado por error en noviembre, hasta que advirtieron que no se había notificado con acuse de recibo.

Esta puerta abierta para la presentación de los primeros recursos judiciales se abrirá ahora para el resto de contribuyentes con la llegada de las notificaciones por correo certificado. A partir de mayo, cuando los carteros cumplan con la encomienda de la entrega de las cartas con acuse de recibo, se prevé que haya una avalancha de reclamaciones en el Ayuntamiento de León como la que hubo en 2008 por el IBI. Entonces, el Supremo dio la razón a los vecinos en 2012 y ordenó que se les devolviera la subida del 26,4%. A la administración municipal le costó 8,4 millones, después de que el equipo de gobierno del PP, que había entrada tras caer el PSOE, decidiera que se pagase no sólo al 64% de los contribuyentes, que eran los que habían reclamado, sino al total.

Más de 17 años después, el Ayuntamiento podría perder otros 5,1 millones. Si la justicia da la razón a los recurrentes, no podrían cobrarlos, pese a que ya ha tenido que abonarle a la Diputación 3,4 millones por el CTR de Gersul, a la vez que habría gastado en balde los 448.949 euros de la notificación de Correos que ahora se encarga.