La Universidad pone coto al plagio y valora aplicar IA para detectar su uso académico

Abigail Calvo León

Las tecnologías ya no son algo novedoso, el concepto de «nuevas» que se les pega antes de pronunciar la palabra que aglutina a las herramientas electrónicas está ya desfasado porque están ya tan implantadas que ahora toca hacerles frentes, precisamente, con sistemas que tienen el mismo origen tecnológico. La Universidad de León cuenta con una nueva plataforma para la detección del plagio, tanto en los trabajos que hacen los estudiantes como los que llevan a cabo los propios docentes.

Un sistema tecnológico que detecta el popular «corta y pega» de una forma rápida, ofreciendo un porcentaje que indica cuánta parte del trabajo presentado está presente tal cual en otras obras e indica de qué fuentes se ha sacado la información. Eso sí, no tiene en cuenta las citas, algo que puede pasar por plagio y que, por lo tanto, debe revisar de forma personal el docente. El principal objetivo del sistema antiplagio son los Trabajos de Fin de Grado, los Trabajos de Fin de Máster y las tesis y también sirve para filtrar las investigaciones que realizan los profesores universitarios. «Aunque no hay muchos casos, sí que se detectan, con lo cual contar con esta herramienta es ejemplarizante», explica el vicerrector de e Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital , Ramón Ángel Fernández. Se trata de «un aviso a navegantes», porque Fernández insiste en la necesidad de hacer llegar al estudiantado la cultura del esfuerzo y la honradez y remarca que muchos docentes se autoanalizan para comprobar que sus textos son correctos. El ‘corta y pega’ tradicional va ahora un paso más allá. Un estudio realizado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo concreta que el 90% de los universitarios utiliza la inteligencia artifical para estudiar y sus profesores para crear contenido. Ante este hecho, una vez se valore el nuevo sistema antiplagio, la Universidad de León tampoco descarta adquirir sistemas que detecten que los estudiantes hayan aplicado inteligencia artificial generativa para realizar sus trabajos. «La inteligencia artificial es una revolición del trabajo intelectual. La Universidad tiene que decidir si aplica la IA para detectar la IA, pero teniendo en cuenta que puede dar errores», señala Ramón Ángel Fernández. Y es que hay inteligencia artificial a la que le puedes pedir que no se detecte que se ha recurrido a ella, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. «La IA es algo que cada vez usa más gente, es algo que no se puede frenar ni detemner. Si es bueno o malo... eso es otra cosa. Pero es una herramienta al alcance de todos, que se use bien es otra cosa», sentencia el vicerrector de la Universidad de León, para insistir en que lo necesiario «es enseñar a los estudiantes a usarla». «Utilizar la IA no es malo, nos tiene que ayudar a que el trabajo inicial dé un salto», defiende Ramón Ángel Fernández.

Uso y percepción de la IA en el entorno universitario es el título del informe realizado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo que remarca que el 90% de los universitarios utiliza la inteligencia artificial para estudiar y casi cuatro de cada diez la usa a diario, mientras que la mayoría de los profesores de grado recurren a ella para crear contenido y confirman que el alumnado incluye respuestas generadas por esta tecnología en los exámenes. Ocho de cada diez estudiantes señalan como herramientas tecnológicas más utilizadas, Cha tGPT, Gemini y DeepSeek, mientras que un 47% usa generadores de presentaciones o de imágenes, y un 34% herramientas para análisis de datos. Más de seis de cada diez la emplea para resolver dudas o problemas específicos, casi la mitad para recopilar información, para investigación, y para análisis de datos o redacción de trabajos. Un 40% para organizar tareas y planificarse y un 37% para contenido audiovisual.