El Ayuntamiento de León se enfrenta a la ofensiva social de recursos contra la tasa de Gersul

La patada a seguir del equipo de gobierno del Ayuntamiento de León con la polémica de la tasa de tratamiento de residuos de Gersul de 2024 le aboca a la lucha judicial para defender el cobro de 5.132.990,70 euros. A la espera de que inicie ahora las notificaciones, cinco meses después de que venciera el ejercicio fiscal y se derogara la ordenanza que sustentaba el tributo, la asociación de consumidores Facua ha remitido un escrito al alcalde, José Antonio Diez, en el que le advierte de que, si no desiste en su intención de querer recaudarlo, iniciarán una campaña masiva de recursos judiciales y llevarán el caso a la Fiscalía.

El escrito se suma a la demanda presentada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por una empresa y un particular. Por encima de este recurso, notificado estos días para emplazar a cualquier interesado a que se sume al procedimiento, la acción de Facua avanza la organización de un frente social armado alrededor de los 85.586 contribuyentes.

En caso de que la justicie les dé la razón, haría perder al Ayuntamiento de León 4.683.490,27 euros: 4.244.541,02 euros del pago hecho a la Diputación por el uso de la planta de tratamiento de residuos y 448.949,25 euros de las notificaciones con acuse de recibo a cada contribuyente encargadas a Correos. Solo libraría los 449.500 euros de la diferencia entre los 5.132.990,70 euros que pensaba recaudar y lo que paga a otros; una cantidad que pensaba invertir en contenedores.

Facua insiste en que «la «falta de eficacia y eficiencia en la gestión», como afeó el interventor en su informe del 19 de septiembre remitido al alcalde, no debe ir en perjuicio de los administrados». «Por todo ello, solicitamos que atendiendo al presente escrito adopte las medidas tendentes al cese en la notificación y el cobro fuera de plazo de la tasa de tratamiento de basuras del ejercicio 2024, al no haberlo notificado en plazo y encontrarse su regulación derogada», se expone en la reclamación presentada ante el consistorio.

El documento abunda en que, «en caso de hacer caso omiso a este requerimiento», la organización de consumidores Facua considerará que «de modo consciente» el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León está «adoptando un acuerdo contrario a la ley y con consciencia de ello». Sobre esta base, apostilla, pondrían «los hechos en conocimiento de la Fiscalía», además de que alentarían «una campaña de recursos judiciales frente a las liquidaciones practicadas».

Facua defiende que el Ayuntamiento de León «ni siquiera notificó a los contribuyentes, como estipula la ley para los nuevos tributos en su primer ejercicio fiscal, y además derogó la ordenanza a 31 de diciembre de 2024». Esa normativa, como reseñan los consumidores, «sólo se hizo para que estuviera en vigor de manera transitoria en 2024, cuando el consistorio de la capital leonesa asumió la gestión de los recibos que antes llevaba el consorcio provincial de Gersul desde la Diputación», pero «se anuló a 31 de diciembre de 2024».

La argumentación defiende que «es improcedente el cobro del ejercicio 2024». No se puede hacer, insisten, «porque hubo de ser notificada con acuse de recibo a los administrados y el Ayuntamiento dejó correr los 12 meses sin notificar de manera expresa el nuevo tributo de tratamiento de residuos (y sin notificarla no hay padrón del tributo)», pero sobre todo porque «ahora que quiere hacerlo se apoya en una ordenanza ya derogada». Frente a esta defensa, el Ayuntamiento se enroca en que los recibos tienen cuatro años para prescribir y que el devengo de la tasa, a 1 de enero de 2024, existió. Aunque deberá demostrar que no importa que la nueva ordenanza derogara a 31 de diciembre de 2024 la anterior antes de que se notificaran los recibos.