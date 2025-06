La ley de la selva impera en la traza de la vía de Feve en León

La final línea que separa los dominios del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) del callejero titularidad del Ayuntamiento de León ya no la define un muro, ni siquiera una valla. Para el peatón, la continuidad se da sin darse cuenta de que ha pasado de un ámbito a otro. Aunque, después de la apertura del sector de la estación de Feve el martes de la pasada semana, la linde puede advertirse a poco que el contribuyente mire al suelo. Por donde han pasado las barredoras, se ha desbrozado, cortado el césped y adecentado el terreno, pertenece a la ciudad, gracias a la reciente cesión; mientras que la traza en la que, entre el adoquinado y los raíles, crece la maleza y se esparce la basura sigue en manos del organismo estatal.

La diferenciación, que se puede apreciar también traza adelante hasta llegar al apeadoero de La Asunción, atiende al convenio firmado entre el Ayuntamiento de León y el Adif para apertura anticipada del sector. El acuerdo establece que el organismo estatal cede el uso «gratuito» a la administración municipal de «los suelos sobre los que finalmente resulten implantados el viario, los espacios libres y los terrenos destinados a los equipamientos públicos previstos en el planeamiento». Sobre ese dominio, el consistorio se compromete a asumir «las correspondientes responsabilidades derivadas de los nuevos usos ya implementados o previstos, así como los gastos de mantenimiento y conservación que tal utilización comporte, todo ello con íntegra indemnidad de Adif».

La redacción de este acuerdo deja fuera el espacio de las vías. Pese a que los trenes se fueron el 11 de septiembre de 2011 por última vez y su vuelta no se atisba cercana, sino más bien lo contrario, como admitió el alcalde al plegarse a la idea del ministerio de que se transforme en una vía verde desde la parada de la Asunción, la traza por la que discurren los raíles sigue bajo dominio del Adif.

La reciente apertura de la urbanización muestra la diferencia entre las áreas de titularidad del Ayuntamiento y las que mantiene el Adif

El vacío hace que el Ayuntamiento de León, que en las semanas previas a la apertura encomendó a sus brigadas de jardines el arreglo de las zonas verdes y la noche de la víspera envío a los operarios de limpieza con las fregadoras para que lucieran las aceras, no se haga cargo de la traza. No entra en sus obligaciones. Mientras, Adif tampoco cumple con su responsabilidad. En esa delgada línea se mueven los ciudadanos, que no entienden por qué si las dos son administraciones públicas para las que pagan impuestos, tienen que sufrir la diferencia.