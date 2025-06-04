Nuevos atascos en el entorno de Feve por la señalización vial en el horario de más tráfico

La segunda fase de la reorganización del tráfico derivada de la apertura del sector de la organización de Feve, sembró de coches este miércoles, el eje que va desde Álvaro López Núñez hasta la plaza Santo Domingo. Los trabajos de señalización, a primera hora de la mañana, en coincidencia, con la entrada a los colegios del entorno y los trabajos, condicionan el tráfico desde el entorno de los maristas hasta rebasar el cruce de la calle la Torre.

La señalización en Ramón y Cajal y la Torre, donde el viernes terminaron los trabajos de asfaltado, han provocado retenciones de tráfico. Los vehículos se estancaron en largas colas de espera, mientras los operarios mantenían cortados los carriles para pintar las marcas viales.